Большое интервью с генменеджером омского клуба.

Легенда омского хоккея Антон Курьянов уже третий сезон работает в системе «ястребов» генеральным менеджером. А в мае этого года 41-летний вошел в тренерский штаб Сергея Звягина, где сейчас отвечает за работу с нападающим и игру в большинстве.

В большом эксклюзивном интервью «СЭ» он рассказал о:

травмах Владимира Ткачева и Рида Буше;

селекции омичей;

игровом стиле «Авангарда» после травм лидеров;

переговорах с легионерами;

человечном отношении к игрокам;

обмене и адаптации Михаила Бердина;

работе клубной академии и команды ВХЛ;

отношениях с Арсением Грицюком;

одновременной работе менеджером и тренером;

взаимодействии с агентами;

и многом другом.

Травмы Ткачева и Буше, подписания Галиева и Макеева

— Помните, как узнали о разрыве ахилла у Владимира Ткачева?

— Как-то вечером раздался звонок: «Володя получил травму».

— Кто звонил?

— Уже не помню. Наверное, доктор. Когда он звонит, понимаешь, что ничего хорошего не будет. Ждали результаты обследования, но все уже было примерно понятно. Решали вопрос с операцией и восстановлением. На следующий день собрались обсуждать замену Ткачеву. У нас было три кандидата — Макеев, Галиев и еще один хоккеист.

— Не смущало то, что Макеев так долго сидел без контракта и расстался с «Автомобилистом» не лучшим образом?

- У каждого своя история. Нас это интересовало в меньшей степени, мы думали только о своей команде. После того как узнали, на сколько выбыл Рид Буше, провели собрание и подписали Макеева буквально за два часа. Позвонили Алексею — он сразу сказал, что готов приехать в Омск.

— Галиев и Макеев ведь наверняка были не прямой заменой Ткачеву и Буше.

— Да. Мы вели Макеева из-за его скоростных качеств, понимания игры и умения решать моменты. Также у нас появилась необходимость в праворуком нападающем — это важная опция для большинства. Поэтому остановились на Галиеве. Стас приехал буквально на следующий день после подписания.

К слову, у нас было внутреннее условие, чтобы вся команда уже 1 августа была на сборах. Не важно, легионер ты или россиянин — никаких причин и отговорок. Хотя в последние пять лет такого не было. Те же иностранцы всегда приезжали позже. Но мы хотели видеть всех в один день и добились этого.

— Как это удалось? Остальные клубы не успевают кому-то оформить визу, у кого-то страницы в паспорте закончились.

— Это организационные моменты. Все наши службы сработали правильно и профессионально. С ребятами тоже вели диалоги, объясняли, почему и для чего это нужно. Каких-то возражений никто не высказывал. Например, все иностранцы были в Омске уже 30 июля, а на следующий день прошли медосмотр.

— Вряд ли ваша реакция на травму Ткачева была цензурной. Главная звезда команды, а возможно, и всей КХЛ.

— Тяжелый момент. В такие моменты в голове сразу начинаешь прокручивать дальнейшие шаги. Это уже случилось. Только чуть позже одолевают мысли: «Как так?! Выпадает ключевой игрок». Давайте так: заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет.

Рид Буше. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Но потом получает травму Буше, пусть и не такую серьезную. Выбывает вторая звезда. В этот момент руки не опустились?

— Я знал, как Буше относится к травмам. Рид никогда не сидит и не корчится. Было видно, что что-то произошло. Он попросил не выпускать его на последние минуты и сначала думал, что порезал ногу.

— И все-таки — не было внутри панических настроений?

— Наверное, больше паника была у болельщиков. Но мы же не можем прогнозировать то, что будет завтра. Мы должны находить выходы из любых ситуаций. Да, команда должна принять, что мы потеряли двух лидеров. Но в «Авангарде» есть еще 23 человека — и у них тоже есть имена, мастерство и желание. Не просто же так они в коллективе. Понятно, что Ткачев и Буше станут двумя нашими бонусами, когда восстановятся. Но сейчас нужно наигрывать другие сочетания с учетом тех, кто есть.

— Буше пропустит несколько игр?

— Он поедет на выездную серию в середине сентября, начнет тренироваться. Там посмотрим. Со штангой уже приседает — у него настолько крупные мышцы. Но на лед ему нельзя, не надо торопиться.

— Ситуация на рынке вам серьезно помогла. Особенно с учетом лояльных условий в контракте Макеева (25 миллионов рублей за сезон. — Прим. «СЭ»). Даже если что-то случится, то это суперсделка по соотношению цена - качество.

— Нам помогла ситуация со смягчением лимита на легионеров. Цены на россиян упали с появлением большей конкуренции. Знаю, что Макеева вела другая команда. Поэтому нам где-то повезло, что получилось подписать его.

Иностранцы, Коледов, Бердин

— В прошлом году, когда в Россию отказался возвращаться Корбэн Найт, а у Ткачева не было контракта, «Авангард» играл на предсезонке в максимально вертикальный и рабочий хоккей. Сейчас будет схожая ситуация? В Омске болельщик привык к атакующему зрелищному хоккею и поперечным передачам Ткачева.

— Ты всегда смотришь на подбор исполнителей. Второй момент: будем честны — зритель ходит туда, где побеждает команда. Ему без разницы, в какой хоккей будет играть «Авангард» — в вертикальный или горизонтальный. Мы подобрали большое количество мобильных защитников. Мы немного компенсируем потери Ткачева и Буше тем, что они будут больше подключаться вперед.

Пытаемся найти баланс. Те же Холодилин, Филатьев и Рейнгардт неплохо себя проявляют. Да, пока им не хватает мастерства, солидности в завершении и умения подержать шайбу. Но у них уже сейчас есть проблески этого атакующего хоккея, энергии, азарта. Потеря двух лидеров точно не означает, что мы будем откатываться и «ставить автобус».

— У вас достаточно много защитников с претензией на большинство - Шарипзянов, Дитц, Чистяков, Коледов, Гуляев. Все мы привыкли, что тот же Дамир играет в первой спецбригаде по полторы минуты.

— Я разговаривал с ними и сразу сказал: «Ребят, мы здесь не дети. У нас есть конечная цель, и обижаться на кого-то нет смысла». Мы рассматриваем всех игроков. Тем более что сезон длинный. На сегодняшний день у нас выпало из большинства два форварда, и нам приходится все начинать заново. У нас нет ни одной связки, ни одной цепочки. Пока какой-то целостности нет. Так что смотрим всех. Наверное, это приятная головная боль.

Дамир Шарипнязов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Допускаете, что в какой-то из спецбригад будете использовать двух защитников?

— И этот вариант пробуем. Смотрим на всех игроков, чтобы понять, как они смогут себя проявить в стрессовых ситуациях. Например, в конце матча или на ограниченных участках льда. В «Авангарде» ведь много хоккеистов. Хочется всех их пощупать, потому что, когда ты смотришь их на видео, это одно, а когда вживую — другое.

— Болельщики ждут, что «Авангард» обязательно должен подписать еще одного легионера. Был какой-то статусный иностранец, про которого можно было бы сказать «вау»?

— Вариант был. С этим игроком Сергей Звягин лично встречался в Северной Америке. В итоге он просто не захотел ехать в Россию.

— Это игрок уровня топ-3 нападения?

— Да. При этом этот хоккеист не на сходе. Просто ему гораздо комфортнее в Северной Америке. У него большая семья.

— Правда, что Линден Вей помог привезти в Омск Даррена Дитца?

— Отчасти благодаря ему узнали, что у Дитца проблемы в ЦСКА. Причем на тот момент нигде не было официальной информации о том, что с Дарреном расстаются или собираются менять.

— Вам не грустно, когда такие игроки, как Комтуа, сразу говорят, что не поедут на Урал или в Сибирь? Насколько тяжело привезти в Омск качественного легионера?

— Конечно, мы сталкиваемся с этими реалиями. В основном все натыкается на отсутствие английских школ для детей и другие бытовые моменты. При равных финансовых предложениях нам предпочитают другие клубы. Сейчас ведь и нет таких иностранцев, кроме Маклауда, которых ты можешь привезти и сказать, что они стопроцентно заиграют. Всегда есть риски.

В этом году было проще вести переговоры и комплектоваться. Мы еще зимой начали общаться с агентами на тему перспективного сотрудничества. Уже в мае мы практически закрыли процесс комплектования.

— С россиянами тоже ведь не все так просто. Тот же Артем Сергеев — москвич, который не горит желанием ехать далеко.

— Мы уже два года выстраиваем культуру человечного отношения к игрокам. Плюс по лиге разнеслись разговоры про наших болельщиков и арену. К примеру, возьмем Диму Соколова. Он бы не попал в топ-6 у нас. Зачем мариновать и морозить его?

— Такие вещи практикуют в другом клубе.

— Мы пошли навстречу ему. Сейчас он играет в Нижнекамске и забирает свое время. Так и нужно поступать с такими хоккеистами. С одной стороны, жалко. С другой, всех не переваришь. Для чего существует та же академия? В том числе для создания обменного фонда и конкуренции изнутри. Не будем смотреть на другие клубы. Дети, которые уходят из академии, должны понимать: да, они хотят пробиться в «Авангард», но, если не получилось, это не конец карьеры. Всегда есть другие клубы. Давайте вспомним наших омских ребят. Так получилось, что тот же Кирилл Семенов играет в другой команде.

— У многих неоднозначное впечатление оставляет подписание Коула Касселса. Вы сами были центральным нападающим. Чем он вас привлек?

— Своей работоспособностью и универсальностью. Он очень неплохо играет под воротами — тот момент, когда ты должен закрывать вратаря, не бояться лезть добивать. Плюс Касселс здорово играет в меньшинстве и на вбрасываниях. Плюс он приехал за очень адекватную цену для легионера. Тот же Вей на бумаге должен был играть с Ткачевым и Буше. Поэтому нам нужен был второй центральный, который в любой момент мог бы и подняться вверх, и спуститься вниз.

Да, он немного другого плана, нежели Линден. Коул спокойно может отыграть в обороне и забрать на себя черновую работу. Наши молодые парни Рейнгардт и Филатьев здорово с ним взаимодействуют. Он не то чтобы дядька, но знает, как их объединить вокруг себя.

Коул Кассел. Фото ХК «Авангард»

— Насколько известно, он хотел сразу же перевезти семью в Омск.

— Пока все легионеры приехали в одиночку. Но мы всем сделали визы для родных.

— Не кажется ли, что у Коледова слишком высокий ценник (55 миллионов за сезон. — Прим. «СЭ») для его функционала?

— Давайте дадим время, чтобы ответить на этот вопрос. Коледов — опытный парень, который полезен не только на льду, но и в раздевалке. Он может сыграть и в большинстве, и в меньшинстве. У него есть хороший бросок.

Ты смотришь рынок праворуких защитников — а их там вообще нет. Нам не из кого было выбирать. На нападающих ценник упал, потому что без работы сидит три пятерки. А среди защитников с правым хватом были свободны трое: Коледов, Зборовский в статусе ОСА и еще один неочевидный вариант.

— «Авангард» отдал практически полцарства за Бердина, но пока он не выглядит твердым первым номером. Это нормально для предсезонки или вы изначально давали ему время на адаптацию? То, что он пока не играет, странно.

— Во-первых, у нас есть тренер вратарей Алексей Жигарев, которому мы полностью доверяем. Вместе с Сергеем Звягиным они обсуждают эти вратарские моменты. Во-вторых, Хомченко на сегодняшний день выигрывает конкуренцию. В-третьих, Бердину нужно немного адаптироваться к тому стрессу, который ты все время испытываешь и на тренировках, и во время матчей. Когда ты играешь в топ-клубе, у тебя всегда должны присутствовать стопроцентные ответственность и самоотдача. От тебя ждут, что ты будешь ловить каждую шайбу. Если говорить про компенсацию за него, возвращаемся к тому, о чем мы говорили: академия для того и создана, чтобы создавать обменный фонд.

— Вопрос скорее о том, что он слишком ценный лот, который сразу же должен начать давать результат.

— Он провел одну игру в Минске и половину матча на турнире в Омске. Те матчи в Минске были очень ранними, потому что все было очень форсированно. Мы собрались 1 августа и уже через десять дней сыграли против «Динамо». Плюс у нас были планы посмотреть ближайший резерв, так как было очень много молодых ребят. Нужно учитывать, что и функциональное состояние у всех было разным. А в матче против «Сибири» в Омске, к сожалению, Михаил получил повреждение.

Голкиперы — очень специфический вопрос. Разумеется, когда ты отдаешь столько молодых игроков, то всегда будут ожидания, что уже завтра полученный хоккеист станет первым номером.

— У вас ведь был очень долгий процесс по обмену Бердина.

— С той организацией по-другому не бывает. Мы долго выбирали, кого отдать. Если говорить про того же Подлягина, то у нас были Мишуров, Бережной и вратари 2006-2007 года у них за спиной. Никиту съедала изнутри конкуренция.

— Но он перешел в клуб, где ситуация для него не лучше.

— Если мы хотим, чтобы дальше шел Бережной и по ступенькам двигались сборники своих возрастов, то нужно было кого-то отпускать. В противном случае Никита мог бы просто закончить с хоккеем. По Венгрыжановскому все понятно. Тимур Кол собрался уезжать через сезон в Северную Америку. Егор Привалов — еще совсем молодой мальчишка. То есть мы не отдали тех, кто уже сейчас давал результат. Это не Рейнгардт и Филатьев, которые пробились в команду КХЛ.

Смысла давить на Бердина нет. Лучше этим мы точно не сделаем. Его нужно поддержать. У него не так давно родился ребенок — сейчас Михаилу приходится параллельно решать семейные вопросы. Это такие же тонкие моменты, как адаптация иностранцев.

— Права на Глеба Трикозова у вас в обменном фонде? Кажется, он тоже не верит, что заиграет в КХЛ в родном городе.

— Вопрос в том, что предложат за него. Если нам завтра предложат условного Грицюка, то почему бы и нет?

— Вот на это бы мы посмотрели!

— При его текущей зарплате мы бы его с удовольствием взяли! Но это все шутки, конечно.

— С кем-то еще будете расставаться?

— В сезон входим тем составом, который есть сейчас.

— Пришедший Александр Перевалов долго буксовал в системе «Локомотива».

— У нас есть «вышка». В «Локомотиве» ее не было. Возможно, еще поэтому он где-то не дозрел, а нужен был плавный переход. Он неплохо смотрится на тренировках. У него есть мастерство, игровой азарт. Сейчас поиграет за фарм, посмотрим на него.

Михаил Бердин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Звягин, Чистяков, Забуга, фарм-клуб

— У вас необычное амплуа. Кем вы себя больше сейчас чувствуете: тренером или менеджером?

— За последние два года все перемешалось. Один руководитель сказал мне: «Главное — расставить вокруг себя правильных людей, которым ты доверяешь». Если говорить о моей менеджерской работе, то ее можно сравнить с игрой PlayStation, где есть несколько уровней: «новичок», «профессионал», «звезда» и «суперстар». Как менеджер я новичок. В хоккейном плане я профессионал, потому что прошел какую-то часть карьеры. У меня очень сильные помощники и руководители, которые поддерживают и верят в меня.

— Как строится ваша коммуникация со Звягиным? С одной стороны, вы его подчиненный, с другой — его начальник.

— Все честно. В раздевалке есть главный тренер. Его помощники высказывают свое мнение, потому что Звягин не хочет, чтобы мы были кивающими собачками, как в машине. Однако он принимает финальное решение и отвечает за результат.

— Насколько здорово Звягин адаптируется? Он ведь начинающий главный тренер.

— Его харизма и опыт помогут ему. Если не доверять и не давать шансы человеку, то как ты сможешь понять его уровень? Это как с молодыми: «Почему у вас не играет молодежь? Дайте ей шанс!» Вы же не напишете ему на бумажке, что нужно сделать, и он сразу побежит это исполнять. Мы уверены в Сергее Евгеньевиче, а он уверен в своих силах.

— В «Авангарде» уже был опыт, когда Дмитрия Рябыкина повысили до главного тренера, и у него были проблемы в плане коммуникации с тем же Ткачевым. У Звягина с ней все хорошо?

— Вы даже можете увидеть на пресс-конференциях, как он умеет общаться и доносить до людей свои мысли. Звягин никого не разносит, но он может подать сигнал игроку или команде без шума. Причем очень понятно и доходчиво.

Сергей Звягин, Боб Хартли, Константин Шафранов, Дмитрий Рябыкин (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Как вы отреагировали на его перформанс на скамейке в седьмом матче серии с «Локомотивом»?

— Мы понимали в перерыве, что команде не хватает эмоций, а стадион молчит. Нам нужно было сделать что-то такое, что сможет поднять всех. Седьмой матч — это время, когда необходимо доставать из себя все.

Может быть, кому-то этот всплеск показался театральным. Но те, кто был на арене, стали свидетелями взрыва. И зал взревел, и команда в первые две-три смены после этого создала несколько голевых моментов. Если бы мы забили, игра перевернулась бы. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать.

— Вы бы могли так же взорваться? Мы знаем вас как спокойного человека.

— Сложно сказать. Звягин взял на себя ответственность.

— В последние несколько месяцев Герман Чистяков завел свой Telegram-канал и очень активно проявляет себя в публичном пространстве. Не чувствуете ли, что вас поджимают в этом плане? Когда подписывали новый контракт с Ткачевым, то он фигурировал как главная фигура.

— Спортивная часть на мне. Все, что касается финансовых и административных вопросов, лежит на Германе Анатольевиче. На нем завязана вся организационно-материальная база арены — он подсвечивает, как все это устроено.

Если говорить о подписании Ткачева, то подготовленное нами предложение должно было согласовываться с учетом той суммы людьми свыше. Решение по нему нужно было принимать сразу и по звонку. Поскольку это было немного нестандартно, то решили поступить подобным образом.

В плане работы у нас обязанности не пересекаются. В «Авангарде» все четко. Нет такого, чтобы руководители не были в курсе каких-то ходов. Все максимально открыто и прозрачно.

— Сейчас клуб стал использовать как спикера в медиа Евгения Забугу — человека, который за десять лет прошел путь от адвоката — представителя в спортивно-правовых спорах до спортивного директора клуба. Как минимум теперь он присутствует на регламентных пресс-конференциях.

— Давайте начистоту. Когда я пришел на должность генменеджера, то все, что касается хоккейного мастерства и оценки игроков, мне было доступно. Все, что касается цифр, регламентов и работы с ЦИБ, — это новый мир. И ладно бы речь шла только о регламенте КХЛ. Но есть же еще регламенты МХЛ и ВХЛ. Это огромный массив информации. Когда впервые столкнулся с ним, понял — если не иметь такого помощника, то система быстро тебя съест. Рад, что работаю вместе с Забугой, — это человек, который большую часть времени находится в тени, но делает огромный объем работы.

Если мы ведем каких-то игроков, то собираем вместе всю базу. Здесь тоже все открыто и прозрачно. Всегда говорю руководителям, что это моя команда, которой я доверяю и всегда могу на нее опереться. Когда проходят какие-то пресс-конференции, мне не стыдно и не зазорно слушать его ответы на вопросы, касающиеся каких-то юридических моментов. Мне не хочется выглядеть глупцом и мычать, если я не разбираюсь в каких-то вещах.

— У вас бывают противоречия по игрокам?

— У нас ведь еще есть главный тренер и руководители. Да, последнее решение всегда за мной. Все наши функции разграничены. Как позиция Звягина в отношении тренеров, так и моя позиция в отношении его помощников — нужно говорить то, что ты думаешь. Иногда взгляд замыливается, и ты видишь только одну сторону. А может быть и другая. Конечно, споры бывают. Но это рабочие моменты, и нам за них отвечать.

Сергей Звягин. Фото ХК «Авангард»

Фарм-клуб, молодежь

— Довольны ли работой Кирилла Лямина, который отвечает за «Омские крылья»? Мы знаем, что периодически в Омске возникают вопросы о целесообразности существования фарм-клуба.

— Еще ни одного аргументированного обоснования нецелесообразности я не получил. Все спрашивают: «Зачем нам клуб ВХЛ на 25-м месте в таблице?» У меня всегда есть ответ: «Все прямые фарм-клубы находятся в нижней части таблицы, потому что там играют молодые парни и выпускники МХЛ, которые решают свои задачи».

Там задача не взять кубок, а довести игроков до уровня КХЛ. «Омские крылья» существуют уже три года. Кто играл в первый сезон? Дети, которые еще даже не привыкли к таким частым переездам. Сейчас же там парни 2001-2005 годов рождения, которых мы уже обкатали. И к ним добавляются 2006 год и наши опытные омские ребята, которые должны вести за собой команду. У нас прошли через нее Рейнгардт, Филатьев, Мурылев, Холодилин, Мишуров. Первые плоды уже есть.

Когда мы играли в Балашихе, то встречались с одним из главных тренеров самостоятельного клуба ВХЛ. Он мне честно говорил: «Антон, зачем мне нужны твои молодые хоккеисты? Вы их завтра заберете, и кем мне придется играть?» И его можно понять — у него стоят свои задачи. Клуб ВХЛ — необходимый элемент вертикали. В ближайшем сезоне команде поставлена задача выйти в плей-офф, потому что ребята подросли и окрепли. Сейчас это реально сделать. Тем более что у нас прекратилась тренерская чехарда.

Что касается Лямина, то в прошлом году мы вместе с ним знакомились с этой работой. Во-первых, нужно было изучить всех игроков, которые находятся у нас в системе. Во-вторых, мне был необходим человек, которому я доверяю. Когда у тебя молодежка и «вышка» находятся в другом дворце, то по телефону тебе могут наговорить оттуда все что угодно. Нужен был человек, который бы находился каждый день на месте и контролировал процесс. Ребята молоды, и порой возникают определенные казусы, которые приходится хирургически штопать.

— Вы сказали, что не очень любите оценивать вратарей. Но не беспокоит, что за столько лет клуб так и не вырастил для себя вратаря хотя бы уровня бэкапа? Понятно, что есть интересные ребята в академии: Шаиков, Ивченко. Мишуров в полупозиции, пока его сложно назвать вратарем уровня КХЛ.

— Почему? Он же играл в КХЛ. Смотрел последние пять-шесть лет, Мишуров 2001 года рождения — первый, кто зашел в лигу. До этого были Рейзвих и Шилин — они 1996-го. Сейчас академия запустилась, пошли Мишуров, Бережной, Подлягин, Долгов, Юнин, Шаиков, Ивченко.

— Мест мало.

— Мест — два.

— Если выносить за скобки Михаила Гуляева, почему у вас так тяжело заходят топовые ребята, которые играли по своим возрастам в сборных?

— Мы разговаривали с одним из тренеров КХЛ на эту тему. Мое мнение: те, кто играет, — лидеры, их не трогают.

Михаил Гуляев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Просто дают сразу время — играй да играй.

— И не трогают. Лишь бы забил, принес результат. А ребята из нижних звеньев — все время выгрызают на характере. Когда попадают во взрослый хоккей, для них это не в новинку, они привыкли. А эти звездные ребята, когда попадают в команду, им не дадут большинство. Нужно выполнять черновую работу, ловить шайбу. А они этого не делали. Если ребенок 14-15 лет — звезда, тренер должен найти какую-то мотивацию, чтобы он на своем уровне прогрессировал — заставить его бегать назад. У нас Илья Михеев и Кирилл Семенов никогда не были на лидирующих позициях. Прошли по «вышкам» четыре отбора, отсева.

— Ходили слухи, что якобы местных игроков в академии зажимали в угоду приезжим.

— Раньше говорил: «Привезете десять человек, а как им попасть в молодежку? Им места не хватит». Говорят: «У нас слабый год». О'кей. Если вы привезете мне Макдэвида, то вокруг него четверых я сделаю сильнее. Сели голосовать. В итоге у нас сейчас нет 2006 года молодежки, потому что привезли команду, все приезжие разбежались. Остались форвард Сысоев и вратарь Юнин.

— Нет смысла привозить такое количество.

— Конечно. Я согласен на пятерку.

— В «Омских ястребах» есть еще один Курьянов — Андрей. При этом вы не родственники.

— Честно, не знал, что он у нас появился. Знакомый поздравил, говорит, в сборную пробился парень. Я удивился. Потом мне сказали — центрфорвард, хороший парнишка.

— Пошел парад прощальных матчей: Семин, Зарипов, Мозякин. У вас, у Александра Попова и Александра Пережогина нет идеи провести такую совместную игру?

— Честно - нет. Это должно от руководства идти. К этому так отношусь: надо было делать сразу, как закончил. С кем уже прощаться? Понимаю, что Мозякин собрал игроков из НХЛ, там свои цели и интересы. Грусть какая-то, не хочу этого. Официально становишься пенсионером.

Александр Пережогин. Фото khl.ru

Заседа, Бабаев, Грицюк

— Какова ваша реакция на то, что «Спартак» не отпускает Матвея Заседу?

— У них свое видение, у нас свое. Здесь тяжело, мы же не знаем, что там внутри такого произошло. Но они все сделали по регламенту — добавили денег в предложение. Если это позволяет регламент, то почему нет?

— Но есть же еще отношение к хоккеисту.

— Это другой вопрос, что он не играет ни там ни там.

— То есть ваша позиция: если бы у вас был такой условный Заседа, то уж лучше что-нибудь за него получить?

— Мы уже давно отдали бы, если бы у нас был такой Заседа. Есть денежная компенсация, ты игрока все равно не видишь в составе. Хоть деньги получишь.

— Почему до сих пор считается, что агент Шуми Бабаев решает чуть ли не все в «Авангарде»? Сейчас у вас гораздо больше игроков от Станислава Романова.

— Теперь будут говорить, что в «Авангарде» все решает Романов. (Смеется.) Мы на связи со всеми агентами. Тот же Шуми приезжал сейчас на Кубок Блинова. У нас с ним хорошие деловые отношения. У него своя работа — он заботится о клиентах. Наша же работа — заботиться о клубе.

— У вас был вариант сохранить его клиента Томаша Юрчо? Он подписался с «Куньлунем» на довольно скромную сумму.

— Мы давали ему примерно те же самые деньги. Сделали предложение, но он нам не ответил. Видели, что из тех, кто был свободен, он нам подходит. Это нормальная ситуация. Юрчо принял другое решение.

— Как вы реагируете на то, что один из ваших бывших игроков Арсений Грицюк падает в зарплате в другом клубе в шесть раз? При этом из Омска он уезжал за лучшими финансовыми условиями.

— У меня нет никакого диссонанса. Все на его совести. Не я же все эти интервью давал. Нужно задавать вопросы ему.

Арсений Грицюк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Почему в «Авангарде» никто не упадет в шесть раз?

— У нас нет Кузнецова. (Смеется.)

— У вас есть Ткачев.

— Это его (Грицюка. — Прим. «СЭ») жизнь, его деньги и его ответственность. Он ушел от нас. Выбрал то место работы, которое посчитал нужным. Думаю, если бы он неделю продержался на рынке, то мы бы договорились.

— Если у вас будет вариант вернуть Грицюка, как вы поступите с учетом его бэкграунда? Может, не сейчас, а через год-два. Можно ли будет его понять и простить?

— Если его спортивная форма и профессиональное мастерство будут устраивать наш клуб, то мы рассмотрим такой вариант. Нельзя не рассматривать хороших игроков на рынке и отсекать их. У каждого должен быть второй шанс.