Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

«Авангард» сравнял счет в финальной серии за Кубок Гагарина, обыграв ЦСКА в овертайме. И теперь уже психологическое преимущество на стороне команды Боба Хартли. Речь даже не про решающую шайбу в меньшинстве, хотя это дает мощный импульс. «Авангард» сумел выбраться из непростого положения, отыграв до конца третьего периода две шайбы у команды, которая обычно такое преимущество не упускает. «Авангард» не был сломлен после того, как армейцы сравняли счет с сиреной. Когда происходят такие вещи, то даже повреждения у хоккеистов заживают быстрей, без всяких лекарств.

Армейцы неприятно удивили. Глупейшие нарушения правил со стороны Андрея Локтитонова и Максима Шалунова, которые привели к тому, что планы тренера были полностью разрушены. Остаться без двух центров тяжело, особенно когда идет финал, да еще и для такой системной команды. Не думаю, правда, что в такой ситуации хорошо бы сыграл кто-то другой, но ЦСКА потеря хоккеистов лишала всех шансов. Игорь Никитин долго думает над сочетанием троек, много анализирует, но перестроиться после такого форс-мажора не в состоянии. Плохим знаком для болельщиков армейского клуба стало и то, что Никитин вдруг сорвался на арбитров. Судьи-то что должны были делать, когда видят такие нарушения? Кто-то считает, что Шалунову могли дать 2+10, а не удалять до конца, но надо пересмотреть момент. Умышленный удар в голову, пострадавший после такого может и карьеру завершить. И Максим вполне бы мог так не поступать. В этой серии идет к седьмой игре, спорить тут бессмысленно.

ВХЛ

«Югра» обыграла «Металлург» из Новокузнецка в пятом матче финала и выиграла Кубок Петрова. Результат довольно неожиданный. Ждали, что атака новокузнецкого клуба проявит больше усердия, но у форвардов получился лишь один матч.

Сразу после награждения руководство Ханты-Мансийска, отвечая на вопрос о возвращении в КХЛ, заявило, что для этого нужны спонсоры, и больше ничего. Все верно, кроме приемлемого бюджета, у «Югры» есть все, чтобы играть в другой лиге. Но никому этого не надо. Интерес к «Югре» в главном турнире страны всегда был невысоким, хотя в составе играло очень много интересных хоккеистов типа Никиты Гусева, Кирилла Петрова или Михаила Бирюкова. Но город не жил хоккеем, если у команды начинались сложные времена, то моментально пустели трибуны, а для стабильных побед нужно слишком много денег. Зрителей-то не сильно прибавилось после возвращения команды в высшую лигу, хотя результаты заметно улучшились. Нынешний сезон выносим за скобки, но год назад аншлагов не было.

Даже если найдется организация, которая обеспечит клубу «пол» зарплат, то это ничего не поменяет. КХЛ получит очередной клуб, который будет чаще проигрывать, а в лиге будут нервничать по поводу пустых трибун. Хорошая игра в ВХЛ, победы на таком уровне всех устраивают. Вряд ли кто-то что-то захочет менять. Если, конечно, не появится очередной богатый фанат, который будет мечтать о возвращении матчей с ЦСКА, «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

Расставание

У руководства «Салавата Юлаева» могут быть различные аргументы в пользу продления тех или иных хоккеистов. Не понимаю, например, зачем серьезному клубу нужен Джефф Плэтт, сомневаюсь, что Виктор Тихонов даст то, на что рассчитывают в Уфе. Но расставание с Владимиром Жарковым — ошибка башкирской команды. Мы, конечно, пока не знаем, что стало основной причиной ухода, но, насколько известно, сам хоккеист не горел желанием куда-то переезжать.

Таких, как Жарков, мало в лиге, но эти люди очень важны. Неслучайно в «Ак Барсе» в плей-офф одним из лучших был Михаил Глухов, выполняющий в Казани примерно такие же функции. А победную шайбу в последней игре за «Авангард» забрасывает Павел Дедунов, которого выпускают в сложнейшие моменты. Жарков играет в похожем стиле. Такие хоккеисты не задумываясь бросаются под шайбу, бьют чужих хоккеистов, ничего не боятся и отдают все на площадке. Они на вес золота, а статистика, опубликованная на сайте КХЛ, не несет никакой информации. В командах не могут быть только бомбардиры и ассистенты. Нужны люди, сдерживающие лидеров других команд, парни, умеющие правильно действовать в меньшинстве. Жарков из таких. В «Салавате Юлаеве» сохранили первое звено, но оно не будет приносить пользу без таких, как Владимир. Неслучайно в качестве претендентов на форварда называют «Авангард» или другие топовые клубы. Там все прекрасно понимают.