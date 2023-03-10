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Сегодня, 22:10

«Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Игроки «Авангарда» радуются выходу во второй раунд плей-офф КХЛ.
Фото пресс-служба ХК «Авангард»
Александр Шаров («Сибирь») и Василий Демченко («Авангард»).
Фото пресс-служба ХК «Сибирь»
1/2
Кравец переиграл Мартемьянова.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Чистяков — 1 (Буше, Найт), 32:04 — 1:0. Мерфи — 2 (бол., Шаров, Пьянов), 39:40 — 1:1. Пьянов — 2 (Мерфи, Шаров), 40:41 — 1:2. Ткачев — 2 (Буше), 43:36 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол., Ткачев), 48:49 — 3:2. Чайковски — 1 (Яковлев, Аланов), 57:16 — 3:3. Пайгин — 2 (Шарипзянов), 62:22 — 4:3.
Вратари: Демченко — Красоткин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (8+11+5+2) — 29 (6+8+13+2).
Судьи: Гашилов, Соин.
10 марта. Омск. G-Drive Арена.
Счет в серии: 4-1

От «Сибирского дерби» в первом раунде было настолько много ожиданий, что перед его началом было стойкое желание забронировать время и деньги на все семь возможных матчей в серии. Сейчас уже и не вспомнишь, кто из коллег и экспертов ставил на окончание противостояния Новосибирска и Омска всего в пяти встречах. Однако ремейка легендарной серии 2013 года у команд Мартемьянова и Кравца, к сожалению, не получилось.

«Авангард» все четыре победных матча провел словно в режиме энергосбережения. Для того, чтобы ставить «Сибирь» в тупик, ему не нужно было до изнеможения изнурять шквалом бросков и постоянно играть первым номер. Совокупный объем мастерства просто позволял омичам отдавать инициативу куда менее креативному сопернику и карать его буквально за каждую ошибку.

Александр Шаров («Сибирь») и Василий Демченко («Авангард»). Фото пресс-служба ХК «Сибирь»
Фото пресс-служба ХК «Сибирь»

Благо для Михаила Кравца, палачей, готовых в момент исполнить наказание, у него оказалось предостаточно. Тут вам и проверенная связка Буше-Найт, и мотивированный показать себя кубковым бойцом Ткачев, и зарабатывающий на новый контракт Толчинский, и невероятно голодный до хоккея Якупов, и восстановившийся по ходу серии Грицюк, который забросил двумя днями ранее первым же касанием.

И зачастую команда Мартемьянова вкладывала подарки в руки монструозному нападению Омска не под давлением, а из-за банальных проблем с дисциплиной. Иначе, как объяснить два удаления Евгения Чесалина в зоне атаки в третьем матче, в котором новосибирцы смотрелись на голову сильнее в равных составах? Оказалась прижатой «Сибирь» и в четвертой встрече, где быстро повести «Авангарду» позволили две минуты большинства за нарушение численного состава. Вот и сегодня после удаления Антона Назаревича за запоздалую подножку в средней зоне новосибирцам пришлось поплатиться пропущенной шайбой и доставать из себя все в концовке, чтобы сравнять счет. В итоге команде из Новосибирска удалось спасти третий период, но не все противостояние.

Омичи действительно выиграли эту серию отчасти из-за убойной реализации лишнего. Что представляет из себя большинство «Авангарда» (между прочим, лучшее в лиге) с двумя убойными спецбригадами мы прекрасно успели изучить еще по ходу регулярки. А вот у «Сибири» этот компонент, который на дистанции позволял долгое время оставаться в топ-4 Востока, в плей-офф резко захромал на обе ноги.

И здесь нужно отдать должное защитникам омичей. Они максимально плотно держали на правом борту главного дирижера новосибирцев Тэйлора Бека, которого практически лишили опции с подготовленным кистевым броском из-за под защитника. Выжигали середину, по максимуму выключая из розыгрыша Валентина Пьянова, располагавшегося в центре расстановки, и не давая никому залезать внутрь слота с периметра. Моментально вычищали пространство под воротами за Василием Демченко, не оставляя сопернику шансов сыграть на добивании. И все это было приправлено огромным количеством заблокированных бросков, которыми «ястребы» славились в чемпионский сезон при Бобе Хартли? Что это, если не своеобразный трибьют канадцу, который прилетел в Россию на плей-офф?

Подобная картинка плавно переносилась и на игру в равных составах, где «Сибирь» стабильно перебрасывала «Авангарда». Червоточина в том, что качество этих бросков по ходу всей серии было сомнительным, а количество бросков с пятака и вовсе оказалось катастрофически низким для команды, которая строит свой хоккей через работу. И пока новосибирцы долбились в габаритную стену перед владениями Демченко, омичи реализовывали чуть ли не каждый третий момент у ворот соперника, затратив на победу в серии ровно столько сил, сколько было необходимо.

Подвели Мартемьянова и вратари. С одной стороны, тандем Красоткин — Костин сложно обвинить в поражении. Его первопричиной он точно не стал — оба голкипера ловили то, что были и должны ловить. С другой, чтобы пройти соперника с такой реализацией, нужно было показывать нечто большее. И Красоткин, и Костин сумели избежать катастроф и вратарских шайб. Однако ни тот, ни другой не стал для «Сибири» мессией вроде финна Харри Сятери, остановившего «Автомобилист» и стоявшего на ушах в ковидном плей-офф 2020 года.

Куда большей критики заслуживают лидеры самого медийного тренера лиги. Впрочем, с ними тоже все непросто. Тэйлор Бек, несмотря на репутацию кубкового обманщика, на этот раз хоккей не обманывал и как мог пытался тянуть в одиночку второе звено, где ему не хватило игрока со схожим игровым интеллектом. Александр Шаров умудрился насобирать за 5 матчей приличные 5 (2+3) очков, но по факту пропал в равных составах. Владимир Бутузов регулярно оказывался на острие, но так и не сумел забросить в плей-офф. Можно ли это однобоко назвать провалом? Разумеется, нет. Только в конце концов совокупность этих «но» и привела «Сибирь» к чрезвычайно быстрому поражению, которое руководство клуба вполне может не простить Андрею Мартемьянову.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
3 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
0 - 0
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
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3 - 9
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0 - 0
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
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3. Сибирь - Авангард
3 - 4
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5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
3 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
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4 - 2
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0 - 0
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 3
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10.03 16:30
Авангард – Сибирь
 4 : 3 ОТ
10.03 17:00
Автомобилист – Металлург
 6 : 3
10.03 19:30
Торпедо – Динамо М
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10.03 19:30
ЦСКА – Северсталь
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