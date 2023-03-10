«Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Чистяков — 1 (Буше, Найт), 32:04 — 1:0. Мерфи — 2 (бол., Шаров, Пьянов), 39:40 — 1:1. Пьянов — 2 (Мерфи, Шаров), 40:41 — 1:2. Ткачев — 2 (Буше), 43:36 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол., Ткачев), 48:49 — 3:2. Чайковски — 1 (Яковлев, Аланов), 57:16 — 3:3. Пайгин — 2 (Шарипзянов), 62:22 — 4:3.
Вратари: Демченко — Красоткин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (8+11+5+2) — 29 (6+8+13+2).
Судьи: Гашилов, Соин.
10 марта. Омск. G-Drive Арена.
Счет в серии: 4-1
От «Сибирского дерби» в первом раунде было настолько много ожиданий, что перед его началом было стойкое желание забронировать время и деньги на все семь возможных матчей в серии. Сейчас уже и не вспомнишь, кто из коллег и экспертов ставил на окончание противостояния Новосибирска и Омска всего в пяти встречах. Однако ремейка легендарной серии 2013 года у команд Мартемьянова и Кравца, к сожалению, не получилось.
«Авангард» все четыре победных матча провел словно в режиме энергосбережения. Для того, чтобы ставить «Сибирь» в тупик, ему не нужно было до изнеможения изнурять шквалом бросков и постоянно играть первым номер. Совокупный объем мастерства просто позволял омичам отдавать инициативу куда менее креативному сопернику и карать его буквально за каждую ошибку.
Благо для Михаила Кравца, палачей, готовых в момент исполнить наказание, у него оказалось предостаточно. Тут вам и проверенная связка Буше-Найт, и мотивированный показать себя кубковым бойцом Ткачев, и зарабатывающий на новый контракт Толчинский, и невероятно голодный до хоккея Якупов, и восстановившийся по ходу серии Грицюк, который забросил двумя днями ранее первым же касанием.
И зачастую команда Мартемьянова вкладывала подарки в руки монструозному нападению Омска не под давлением, а из-за банальных проблем с дисциплиной. Иначе, как объяснить два удаления Евгения Чесалина в зоне атаки в третьем матче, в котором новосибирцы смотрелись на голову сильнее в равных составах? Оказалась прижатой «Сибирь» и в четвертой встрече, где быстро повести «Авангарду» позволили две минуты большинства за нарушение численного состава. Вот и сегодня после удаления Антона Назаревича за запоздалую подножку в средней зоне новосибирцам пришлось поплатиться пропущенной шайбой и доставать из себя все в концовке, чтобы сравнять счет. В итоге команде из Новосибирска удалось спасти третий период, но не все противостояние.
Омичи действительно выиграли эту серию отчасти из-за убойной реализации лишнего. Что представляет из себя большинство «Авангарда» (между прочим, лучшее в лиге) с двумя убойными спецбригадами мы прекрасно успели изучить еще по ходу регулярки. А вот у «Сибири» этот компонент, который на дистанции позволял долгое время оставаться в топ-4 Востока, в плей-офф резко захромал на обе ноги.
И здесь нужно отдать должное защитникам омичей. Они максимально плотно держали на правом борту главного дирижера новосибирцев Тэйлора Бека, которого практически лишили опции с подготовленным кистевым броском из-за под защитника. Выжигали середину, по максимуму выключая из розыгрыша Валентина Пьянова, располагавшегося в центре расстановки, и не давая никому залезать внутрь слота с периметра. Моментально вычищали пространство под воротами за Василием Демченко, не оставляя сопернику шансов сыграть на добивании. И все это было приправлено огромным количеством заблокированных бросков, которыми «ястребы» славились в чемпионский сезон при Бобе Хартли? Что это, если не своеобразный трибьют канадцу, который прилетел в Россию на плей-офф?
Подобная картинка плавно переносилась и на игру в равных составах, где «Сибирь» стабильно перебрасывала «Авангарда». Червоточина в том, что качество этих бросков по ходу всей серии было сомнительным, а количество бросков с пятака и вовсе оказалось катастрофически низким для команды, которая строит свой хоккей через работу. И пока новосибирцы долбились в габаритную стену перед владениями Демченко, омичи реализовывали чуть ли не каждый третий момент у ворот соперника, затратив на победу в серии ровно столько сил, сколько было необходимо.
Подвели Мартемьянова и вратари. С одной стороны, тандем Красоткин — Костин сложно обвинить в поражении. Его первопричиной он точно не стал — оба голкипера ловили то, что были и должны ловить. С другой, чтобы пройти соперника с такой реализацией, нужно было показывать нечто большее. И Красоткин, и Костин сумели избежать катастроф и вратарских шайб. Однако ни тот, ни другой не стал для «Сибири» мессией вроде финна Харри Сятери, остановившего «Автомобилист» и стоявшего на ушах в ковидном плей-офф 2020 года.
Куда большей критики заслуживают лидеры самого медийного тренера лиги. Впрочем, с ними тоже все непросто. Тэйлор Бек, несмотря на репутацию кубкового обманщика, на этот раз хоккей не обманывал и как мог пытался тянуть в одиночку второе звено, где ему не хватило игрока со схожим игровым интеллектом. Александр Шаров умудрился насобирать за 5 матчей приличные 5 (2+3) очков, но по факту пропал в равных составах. Владимир Бутузов регулярно оказывался на острие, но так и не сумел забросить в плей-офф. Можно ли это однобоко назвать провалом? Разумеется, нет. Только в конце концов совокупность этих «но» и привела «Сибирь» к чрезвычайно быстрому поражению, которое руководство клуба вполне может не простить Андрею Мартемьянову.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|6 : 3
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|4 : 3