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Сегодня, 11:30

«Авангард» дал Буше новый баснословный контракт. В следующем году от тренера будут ждать минимум финала

«Авангард» продлит контракт с тренером Ги Буше до 2027 года
Иван Богун
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Фото ХК «Авангард»
Канадец остается в Омске еще на два года.

Анонсированное Михаилом Зислисом решение «Авангарда» переподписать контракт с Ги Буше до 2027 года сюрпризом не стало. Переговорный процесс с канадским коучем о пролонгировании соглашения завершился еще до начала плей-офф, когда агент канадца Дэн Мильштейн в окружении своих помощников был замечен на матче омичей против «Динамо» в Москве. Уже тогда было понятно, что он заглянул в гости к сибирякам не только для того, чтобы проведать Семена Чистякова, Михаила Гуляева и других своих хоккеистов в составе «ястребов». Теперь осталось дождаться только официального подтверждения от клуба.

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Баснословный оклад в 150 миллионов рублей за сезон делает харизматичного франкофона самым высокооплачиваемым тренером КХЛ — столько в «Авангарде» несколько лет назад не получал даже Боб Хартли. Тем удивительнее, что повышение зарплаты Буше совпало со слухами о возможном сокращении финансирования «Авангарда» со стороны генерального спонсора и перераспределении средств в пользу СКА.

В Омске информацию, запущенную «ВсеПроСпорт», по горячим следам опровергли, назвав себя «топ-клубом с топ-целями». Поверить в обратное уже действительно сложно, зная амбиции заступившего по ходу регулярки на пост председателя совета директоров клуба Евгения Кожевникова и вспоминая, как легко он тратил десятки миллионов рублей на выкуп ролевиков вроде Джованни Фьоре.

Джованни Фьоре.
Фото ХК «Авангард»

Сейчас куда более реален вариант, при котором омичи затянут потуже пояса во внехоккейных операциях и сократят некогда щедрые расходы на медиа и пиар, но точно не будут ужимать зарплатный и трансферный бюджет. Как минимум улучшенный контракт канадского тренера намекает на то, что экономить на ключевых фигурах в Омске не собираются. Пусть рынок свободных агентов обещает быть одним из самых скудных за последние годы, но отказываться от превращения в суперклуб новый патрон «ястребов» не будет. И сейчас Кожевников по-прежнему готов обеспечивать своего тренера и заступившего недавно на пост генменеджера Алексея Сопина всем необходимым для построения чемпионской команды.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Александр Радулов (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Авангарда&raquo;.«Локомотив» — в полуфинале! «Авангард» спасся после кошмарных 40 минут, но пропустил в невероятном овертайме

По сравнению с Хартли Буше не выглядел инопланетянином, который привез «Авангарду» какой-то совершенно невиданный ранее хоккей и авторский тренировочный процесс с акцентом на кучу деталей и утомительными многочасовыми «просмотрами кино». Как и большинство североамериканцев, он предпочитал проводить не самые длинные, но достаточно интенсивные занятия на льду, участие в некоторых из которых было по желанию. Однако вряд ли для кого-то из игроков «ястребов» этот подход стал диковинным. Особенно для тех, кто успел поиграть на другом континенте.

Что по-настоящему изменил Буше в «Авангарде» — психологию и дисциплину, которые на обе ноги хромали в Омске при Сергее Звягине. Можно ли было ожидать другого от человека, который имеет степень магистра спортивной психологии, которую он получил в одном из лучших университетов Канады? Достаточно посмотреть на то, насколько кинематографичной и проникновенной получилась его речь в раздевалке после вчерашнего поражения.

Четкие тезисы, уверенный поставленный голос, умение правильно выбирать интонацию и невероятно харизматичная внешность создают впечатление, что канадец со шрамом постановочно произносит речь для спортивной драмы вроде «Чуда на льду», а не для настоящего коллектива из взрослых мужиков.

За половину сезона сильный мотиватор и качественный тренер сумел достучаться до команды, которая осенью рисковала пролететь мимо плей-офф. Только что будет, когда игроки «Авангарда» привыкнут к его хлестким оборотам, а Ги столкнется с привычной кахаэловской рутиной? На предыдущих местах работы франкофон также давал классный результат в первый сезон, но затем достаточно стремительно шел по нисходящей, не задерживаясь в одном клубе дольше чем на два с половиной года.

Ги&nbsp;Буше.Лицо со шрамом. Кто такой Ги Буше — новый главный тренер «Авангарда»

Новый двухлетний контракт с «Авангардом» — прекрасный шанс для Буше доказать, что его методы работают не только на короткой дистанции. Всеми подходящими для этого инструментами Кожевников и Сопин его наверняка обеспечат даже в условиях не самого урожайного рынка. Теперь — дело за Ги.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
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Западная конференция И В П О
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4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
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5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
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8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
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11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/2 финала Счет в серии
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
1. Трактор - Динамо М
_ - _
2. Трактор - Динамо М
_ - _
3. Динамо М - Трактор
_ - _
4. Динамо М - Трактор
_ - _
0 - 0
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
2. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
3. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
4. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
0 - 0
1/4 финала
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
4 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
1 - 6
4 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
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8 - 0
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2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
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1 - 4
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3. Авангард - Локомотив
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1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
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7. Локомотив - Авангард
3 - 2
4 - 3
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
1 - 2
7. Сал. Юлаев - Спартак
3 - 2
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1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
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1 - 2
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
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Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
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3. Авангард - Металлург Мг
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Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
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1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
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6. Ак Барс - Автомобилист
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7. Автомобилист - Ак Барс
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27.04 16:30
Локомотив – Сал. Юлаев
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