Сумасшествие в Омске: «Авангард» привез Кубок Гагарина в родной город!
«Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА. Вот только добились они этого в 2687 километрах от родного Омска. В 2018 году клуб проинформировал КХЛ о непригодности «Арены Омск» для проведения матчей и переехал в Балашиху. Арена была снесена год спустя, а сейчас на этом месте возводится новая, вместимостью в 12 тысяч зрителей.
Несмотря на переезд, в Омске по-прежнему фанатеют от «Авангарда». Празднования начались сразу после финальной сирены шестого матча с ЦСКА, несмотря на то что в Омске был уже второй час ночи.
«Авангард» сразу объявил, что на следующий день после завоевания трофея приедет в Омск разделить радость от победы с болельщикам. Доехали, правда, не все: защитник Максим Гончаров проспал самолет и остался в Москве.
Самолет приземлился в Омске днем. Трофей вынесли председатель совета директоров Александр Крылов и главный тренер Боб Хартли, которых у трапа приветствовал губернатор Омской области Александр Бурков.
После этого автобус с чемпионами проехал по Омску.
Главные празднования состоялись на месте строительства «Арены Омск». К приезду команды там собралось очень много людей.
Омск, ты невероятен! ??? Город чемпионов! pic.twitter.com/QBzLovEHEz— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 29, 2021
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