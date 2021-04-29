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Сумасшествие в Омске: «Авангард» привез Кубок Гагарина в родной город!

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 20:10
Счастливые омские болельщики. Фото ХК «Авангард» Салют в честь победителей. Максим Гончаров проспал. Омские болельщики заполонили все возможон пространство. Автобус с командой едет домой.
Счастливые омские болельщики. Фото ХК «Авангард»
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Главные кадры празднований.
Хоккеисты &laquo;Авангарда&raquo; с&nbsp;кубком Гагарина.Как «Авангард» собирал чемпионскую команду

«Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА. Вот только добились они этого в 2687 километрах от родного Омска. В 2018 году клуб проинформировал КХЛ о непригодности «Арены Омск» для проведения матчей и переехал в Балашиху. Арена была снесена год спустя, а сейчас на этом месте возводится новая, вместимостью в 12 тысяч зрителей.

Несмотря на переезд, в Омске по-прежнему фанатеют от «Авангарда». Празднования начались сразу после финальной сирены шестого матча с ЦСКА, несмотря на то что в Омске был уже второй час ночи.

«Авангард» сразу объявил, что на следующий день после завоевания трофея приедет в Омск разделить радость от победы с болельщикам. Доехали, правда, не все: защитник Максим Гончаров проспал самолет и остался в Москве.

Максим Гончаров проспал.
Максим Гончаров проспал.

Самолет приземлился в Омске днем. Трофей вынесли председатель совета директоров Александр Крылов и главный тренер Боб Хартли, которых у трапа приветствовал губернатор Омской области Александр Бурков.

После этого автобус с чемпионами проехал по Омску.

Главные празднования состоялись на месте строительства «Арены Омск». К приезду команды там собралось очень много людей.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры