В США стартует турнир, в котором у России есть хорошие шансы на золото

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

«Авангард» повел в серии против ЦСКА в финале Кубка Гагарина. И нельзя сказать, что победа со счетом 4:1 в Москве — такая уж большая сенсация. Неожиданный результат, не более, но совсем не тот итог, от которого зажмуриваешь глаза, не в силах поверить в происходящее. Команда Боба Хартли отбила серьезные атаки в первом периоде, воспользовалась тем, что у Ларса Юханссона был не самый лучший день, а после перерыва перехватила инициативу.

Удивительно в этой игре было скорее то, что армейцы ничего не смогли предложить, когда все уже осознали, что начальный план Игоря Никитина не работает. Команда вообще ничего не могла сделать, не нашлось людей, которые бы могли повести за собой в ключевой момент при прикрытом звене Максима Шалунова. Сейчас легко говорить, что мы предупреждали, но ведь действительно у команды Западной конференции нет такого преимущества, что было два года назад.

«Авангард» очень сильно похож на ЦСКА, просто, казалось, у московского клуба был козырь в свежести. Однако физическое состояние хоккеистов подмосковного клуба оказалось неплохим, они не уступали в единоборствах, а тактически им очень легко справляться с такими соперниками. «Авангард» стал фаворитом в этой серии, получил преимущество. Просто не будет, но все же шансов на кубок у них теперь чуть больше, чем у армейцев. Хотя бы потому, что ЦСКА иначе и играть не умеет. Они теперь взвинтят темп, будут еще больше атаковать, но в Балашихе поняли, как с этим справляться.

Состав

Стал известен состав юниорской сборной России, которая отправится в США на чемпионат мира. Уже совсем скоро мы получим много крутого хоккея, очень эмоционального, с непредсказуемым результатом.

К счастью, решился вопрос с Иваном Мирошниченко. Нападающего «Омских ястребов» все-таки пустили в США, а то не хотели этого делать, несмотря на наличие визы. В ФХР дополнительно поблагодарили ИИХФ и федерацию США за решение вопроса, но обе организации не заслуживали никаких хвалебных слов. Они сами создали проблему на ровном месте и обязаны были решить ее без каких-то дополнительных условий. Если страна-организатор не может обеспечить прибытие всех участников из-за проблем с миграционной службой, то это ее проблемы.

У нас один из самых мощных составов за последние годы. Вряд ли у кого-то из конкурентов сильней атака. Понятно, что все обращают внимание на Матвея Мичкова, но почему-то забывают, что Данила Юров забивал в плей-офф КХЛ, а Прохор Полтапов — один из самых талантливых нападающих в МХЛ.

Считается, что защита — не слишком сильная, но это потому, что там нет раскрученных персонажей. Всем только предстоит оценить класс Арсения Коромыслова и Николая Макарова. Но именно в обороне две главные кадровые сенсации. Неожиданно не попали в состав Владислав Лукашевич и Василий Шумилов. И конечно, хотелось бы получить комментарий, из-за чего два сильных хоккеиста не едут на турнир. Не совсем понятно, почему домой отправляется вратарь Семен Вязовой, зажигавший за «Толпар». Взяли питерских ребят, хотя Сергей Иванов совсем не блистал в «Варягах». Впрочем, основным голкипером будет Валерий Бринкман, так что это не ключевой момент.

Вратарь

«Металлург» подпишет с голкипером Василием Кошечкиным новый контракт на один сезон. Это говорит о том, что в клубе не захотели заморачиваться с поиском вратарей, видимо, менеджеры не обладают достаточной квалификацией для поиска, а с позицией первого номера нельзя ошибаться. Но удивительна вера в то, что ветеран еще способен приносить пользу, хотя нынешний чемпионат показал, что от былого Кошечкина мало что осталось. Клуб очень сильно подводит тот факт, что в системе никого и близко нет на подходе. Артем Загидулин выбрал для себя североамериканскую карьеру, хотя шансов пробиться в «Калгари» у него все меньше и меньше, даже в «Стоктоне» он не основной вратарь. Глеб Носов не прогрессирует, а в МХЛ еще слишком молодые голкиперы.

Можно было бы подождать 30 апреля, но в этом не видят смысла. Команда начнет чемпионат с парой Олкинуора — Кошечкин. Василию 38 лет. Он стал очень часто проваливать матчи, а почему это происходит — не так уж важно, но пропала уверенность в действиях, все реже он спасает «Металлург», отбивая лишь свои броски. Понятно, что он теперь не будет основным, в старте чаще будет выходить Юхо. Однако Кошечкин в качестве сменщика — довольно слабое решение. И самое главное, что еще через сезон в Магнитогорске вообще никого не останется, ведь у финна заканчивается контракт. Но и на год вперед думать глупо, ведь если команда выступит слабо, то всех повыгоняют. Какой смысл загадывать на такой долгий срок?