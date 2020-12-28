Правда, неизвестно, надолго ли он останется в омской команде

Потенциально не менее важная новость от «Авангарда», чем подписание Ильи Ковальчука — конец саги с трансфером из «Витязя» 16-летнего форварда Ивана Мирошниченко. Применительно к текущему сезону сравнения, безусловно, неуместны. Ковальчук интересен здесь и сейчас, а вот Мирошниченко, возможно, будущее российского хоккея на ближайшие лет 20. Есть, правда, важное «но» помимо того, раскроется Иван или нет. Это то, сколько он будет играть за «Авангард». О сроках контракта клуб пока не сообщал, сам Мирошниченко собирался уезжать в USHL, так что пока этот вопрос остается открытым.

Агент нападающего Марк Гандлер хотел провезти Ивана по пути другого своего клиента Андрея Свечникова (в 16 лет — американская юниорская лига, в 17 лет — канадская, в 18 или позже — НХЛ), но из-за ковида отъезд накрылся. А вот из-за фигуры самого Гандлера, который не аккредитован в России, ФХР получила возможность формально притормозить переход Мирошниченко в «Авангард». К счастью, все закончилось хорошо, и для Ивана дело ограничится только четырьмя месяцами без хоккея, а не целым сезоном. Потерять год в таком возрасте было бы очень опасно.

В российском хоккее было не так много суперталантов, вокруг которых в 16 лет было много хайпа как на родине, так и за океаном. Кто-то, как Панарин и Кучеров, выстреливал позже либо показывал некомпетентность людей, которые после рекорда по очкам на ЮЧМ не брали игрока на драфте даже в топ-50. Примеров карьеры, когда игрок считался мегаталантом в 16, 18, 20 лет, вообще без всяких трудностей бомбил в КХЛ (Суперлиге), а потом в НХЛ, становился суперзвездой и оставался ей пару десятилетий, почти и нет. Как раз Ковальчук, и, конечно, Овечкин с Малкиным. Сейчас по этому пути идет Свечников.

Любопытно, что такие таланты часто идут парами. Овечкин и Малкин — с одного драфта. Мирошниченко и Матвей Мичков из СКА — с разных драфтов (2022 и 2023), но одного года рождения (2004). В прошлом десятилетии была надежда на Якупова и Григоренко (тоже один драфт), но вышло то, что вышло.

И Матвей, несмотря на небольшие габариты, не смотрится хлипким малышом — он уверенно стоит на ногах, легкий, но не излишне худой. Но Мирошниченко на его фоне, конечно, куда более сложившийся физически хоккеист. Дело даже не в росте и весе, а в броске — из юниоров последних нескольких лет что-то похожее было у Патрика Лайне. Мирошниченко, к слову, как и финн, как и Ковальчук с Овечкиным, праворукий хоккеист.

Матвей за счет крутой половины сезона в МХЛ оторвался от Ивана по котировкам и известности — надо нагонять. Хорошо, что не в одной и той же команде — с «Авангардом» будет интереснее и полезнее для всех. В первом матче за «Ястребов» Мирошниченко сделал результативную передачу, сыграв более 17 минут.

Увы, из-за отмены большей части международных турнирах ни одного из двух российских топ-проспектов не увидеть в матчах за сборную, так что остается ждать юниорского чемпионата мира, который пройдет в апреле. А через год — и следующего МЧМ, на который они оба наверняка будут серьезными кандидатами, несмотря на то, что им будет всего по 17.

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