Чей кризис хуже? «Авангард» был сильнее СКА, проигравшего пятый матч подряд
FONBET Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Буше — 10 (Прохоркин, Рейнгардт), 10:36 — 1:0. Заседа — 1 (бол., Гуляев), 12:46 — 2:0. Зыков — 9 (Глотов), 25:03 — 2:1.
Вратари: Хомченко — Заврагин (57:54).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (8+7+13) — 34 (10+18+6).
Судьи: Бирин, Наумов.
11 ноября. Омск. «G-Drive Арена«. 11 841 зритель.
В 68-матчевом марафоне регулярного чемпионата обычно не бывает команд, которые стабильно проходят всю дистанцию. Сейчас, по прошествии двух с небольшим месяцев, стабильностью может похвастать разве что «Локомотив» да с натяжкой «Трактор». Остальные же команды играют сериями. Вот и СКА после семи побед подряд проиграл четыре матча. И пожаловал в гости к «Авангарду», у которого последняя удачная серия матчей была на самом старте сезона. А дальше — одни разочарования.
Уже скоро «Авангард» ждут большие перемены: по информации «СЭ», омичи ведут переговоры о назначении экс главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена. По-прежнему ведутся поиски иностранного нападающего, который заменит Линдена Вея — уехавший из Омска по семейным обстоятельствам игрок уже через две недели подписал контракт со швейцарским «Фрибуром».
На 90 процентов сезон будет доигрывать нынешний состав «Авангарда», и вряд ли от него стоит ждать многого даже после возвращения в строй главной звезды Владимира Ткачева. Но уже в следующее межсезонье омичи должны стать намного сильнее. По моей информации, «Авангард» рассчитывает усилить состав и готов предлагать хоккеистам условия, аналогичные тем, что есть в СКА, — с баснословными бонусами, не попадающими под потолок зарплат.
Армейцы начали матч активно, но забивать стал «Авангард». Сначала Рид Буше открыл счет, а затем свой первый гол за омичей забил Матвей Заседа, выменянный недавно из «Спартака». Он реализовал удаление Евгения Кузнецова, которые недавно в СКА обещали искоренить.
Во втором периоде СКА стал играть намного активнее — у Марата Хайруллина в одной смене было сразу два момента, чтобы отличиться. В итоге отличиться удалось Валентину Зыкову, но уже совсем скоро зубодробительные возможности не реализовали хозяева: молодой защитник Мурылев добивал шайбу в упор с близкого расстояния, но не попал в ворота.
СКА атаковал острее, но омичам все-таки удалось удержать преимущество. И для характера «Авангарда» это важнейший матч, несмотря на то что уже в ближайшее время главный тренер команды может смениться. А вот армейцам стоит крепко задуматься о том, почему у них уже пять матчей не получается выиграть. Налицо проблемы команды в реализации, да и очевидно, что по физическим кондициям армейцы находятся на спаде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|35
|3
|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|23
|15
|8
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|7
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|8
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|23
|10
|13
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|11.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|3 : 4
|11.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 4 Б
|11.11
|16:30
|
Авангард – СКА
|2 : 1
|11.11
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|11.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -