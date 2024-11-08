Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:30

«Авангард» проваливает сезон. Превентивные меры не помогают

«Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Авангарда» Семен Чистяков, Станислав Галиев и Никита Холодилин.
Фото ХК «Авангард»
Омский клуб рискует не попасть в плей-офф.

Игра «Авангарда» в нынешнем сезоне — одно из главных разочарований. Беды омичей начались с межсезонья, когда тяжелую травму получил самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Владимир Ткачев (120 миллионов рублей в год). Пропустил старт регулярного чемпионата и еще один лидер атаки Рид Буше. До сих пор не восстановился вратарь Михаил Бердин, которого планировали в роли основного. А на прошлой неделе из-за сложностей в семье покинул «Авангард» лучший центрфорвард Линден Вей.

Все это наложилось на дебютный сезон в качестве главного тренера Сергея Звягина — весь его опыт в этой роли ограничился пятью матчами в серии с «Локомотивом» в прошлом плей-офф. И пока очевидно, что у него не получается выстроить командную игру. Даже в выигранном матче с «Амуром» (2:1) хабаровчане выглядели намного острее, и только отличная игра вратаря Павла Хомченко позволила омичам увезти два очка. С «Адмиралом» же «Авангард» спасся в самой концовке.

Проблемы с составом омский клуб решает с помощью подписания свободных агентов — с начала межсезонья были приглашены нападающие Станислав Галиев, Алексей Макеев и Райан Спунер, а недавно «Авангард» пополнили центрфорвард Николай Прохоркин и защитник Алекс Грант. Омичи давно хотели выменять из «Спартака» нападающего Матвея Заседу и потратили на него 15 миллионов рублей, отдав при этом еще и 17-летнего защитника Ухмылова, а также права на играющего в системе «Каролины» Трикозова.

Нападающий Матвей Заседа продолжит карьеру в &laquo;Авангарде&raquo;. «Спартак» отпустил узника в «Авангард». Закончилась одна из самых грязных историй этого сезона

Макеев и Галиев неплохо начали, но быстро потерялись. Примерно то же самое можно сказать и про Спунера. Прохоркин в трех первых матчах набрал четыре очка, но где гарантия, что он сможет сохранить такой темп? Откровенно неудачным стоит назвать приобретение американского центра Кэсселса (1 очко и «-8» в 18 матчах), большего ждали от опытных защитников Дица и Коледова.

Менеджеров «Авангарда» стоит похвалить за то, что они не сидят сложа руки и не смирились с ситуацией. Непопадание в плей-офф будет катастрофой для клуба, который еще недавно выигрывал Кубок Гагарина. Но не стоило ли уйти в перезагрузку сейчас, чтобы вернуться сильнее в следующем сезоне?

Игроки «Авангарда» Михаил Гуляев и Дмитрий Злодеев.
Фото ХК «Авангард»

Да, для нашей лиги не всегда подходит так называемый «ребилд», которым принято называть подобные процессы в заокеанских лигах. В КХЛ только думают о том, чтобы вернуть драфт, и опытных звезд на пики не разменяешь. Но и набирать скопом ветеранов, которые вплоть до начала сезона сидели без работы из-за отсутствия большого спроса — так себе стратегия.

В основном составе «Авангарда» немало молодежи — Чистяков давно стал лидером обороны, давно стабильно играет защитник 2005 года рождения, в этом сезоне полноценно закрепились нападающие Рейнгардт, Филатьев и Холодилин. Но если уж не получается подписать по-настоящему качественных свободных агентов, то не проще ли дать играть молодым игрокам на больших минутах и потихоньку подпускать остальных? Вратарь Бережной, защитники Фигурин, Мурылев, Степанов, нападающие Хворов, Голоднюк, Власенко — перспективные игроки.

Нападающий &laquo;Авангарда&raquo; Рид Буше (в&nbsp;центре) и&nbsp;игроки СКА Арсений Грицюк (слева) и&nbsp;Алекс Гальченюк. Кто уедет из КХЛ в НХЛ, что с «Авангардом» и когда закончатся мучения «Амура»? Инсайды от Хайруллина

В итоге получается, что в отсутствие Ткачева «Авангард» превращается в абсолютно серую команду, не способную доминировать даже против аутсайдеров. Не удается и найти замену Звягину: на российском рынке нет подходящих специалистов, а привезти тренера из Северной Америки по ходу сезона очень сложно. Но с такой игрой, какая есть сейчас, «Авангард» сильно рискует не попасть в плей-офф. А это уже будет настоящей трагедией. Но только если можно будет хоть немного поверить в светлое будущее, отношение к этой трагедии будет иным.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У СКА уже четыре поражения подряд. Вопросов к Ротенбергу становится все больше
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 25 21 4 44
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Динамо М 23 13 10 29
5 Северсталь 21 14 7 28
6 ЦСКА 22 10 12 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 22 8 14 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 22 14 8 30
3 Ак Барс 21 14 7 29
4 Сал. Юлаев 21 13 8 27
5 Адмирал 24 11 13 26
6 Металлург Мг 25 12 13 25
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 25 8 17 22
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 24 5 19 13
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 19:30
Куньлунь РС – Северсталь
 - : -
8.11 19:30
Динамо М – Лада
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости