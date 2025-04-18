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Сегодня, 00:45

«Салават» засудили? В чем настоящие проблемы команды из Уфы? «Авангард» не спасется? Выводы по дню плей-офф КХЛ

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал (в центре) в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров
Главное об игровом дне Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Авангард» — «Локомотив» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Счет в серии: 1-3

«Спартак» — «Салават Юлаев» — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)
Счет в серии: 3-1

«Авангард» почти смог перевернуть сложный матч

«Локомотив» доминировал в Омске на протяжении долгого времени, быстро дав понять, что собирается забрать четвертый матч и не затягивать серию. Терпеть и ждать своего шанса — это опасная, но неизбежная тактика в сложившихся условиях. Без уехавшего в Канаду на суд Майкла Маклауда «Авангард» катастрофически просел на вбрасываниях и был вынужден гоняться за шайбой, больше думая об обороне. Соотношение бросков в створ после двух периодов было ужасающим: 7-25.

Именно хозяева забили первыми, хотя потом пропустили несколько курьезную шайбу. Они не сломались под мощным давлением, постепенно выровняли игру и, казалось, сделали все правильно. В какой-то момент по ходу третьего периода «Локомотив» почти встал, словно у команды полностью закончился заряд. Ярославцы сами занимались выживанием и только отбивались. Казалось, что «Авангард» движется к победе и вероятному перелому в серии.

Радулов сделал разницу

В овертайме преимущество омичей стало еще более явным. Однако вечно молодой Александр Радулов снова показал, для чего его взяли в команду. Даже в свои без малого 39 лет ветеран способен делать разницу, выжав максимум из далеко не самого острого момента. После такого драматичного поражения и счета 1-3 в серии почти невозможно поверить в то, что «Авангард» спасется.

Арбитры в Москве отработали плохо

По итогам матча на «Мегаспорте» вспыхнул скандал — первый в нынешнем плей-офф. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не пожалел 300 тысяч рублей, не сдержал эмоций и жестко проехался по работе судей. У него были обоснованные поводы для претензий. Арбитры в игре вышли на первый план, выписав несколько сомнительных фолов обеим командам. Уфимцы переживали из-за произошедшего больше, на фоне болезненного поражения чувствуя себя ущемленной стороной.

Но даже если ошибок не в пользу «Салавата» было больше, этот факт не должен отвлекать от других очевидных выводов. После обидного поражения во второй игре серии команда Виктора Козлова занервничала. Три поражения подряд нельзя повесить на одних судей. Еще в первом периоде было заметно, как суетятся лидеры гостей, не забивая из выгодных позиций. В формате «пять на пять» уфимская команда не отличилась ни разу, а в большинстве играла чаще «Спартака».

Самонов опять проводит слабый плей-офф

Надо называть вещи своими именами и признать, что вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов второй подряд плей-офф проводит неважно. Уже в середине первого периода даже из ложи прессы было видно, что он нервничает и не попал в игру. Голкипер должен выручать команду в сложные моменты. Про Самонова такого не скажешь. Козлов не поменял его по ходу встречи, когда этот ход напрашивался, и защищал на словах как мог. Отбросив в сторону эмоции, легко констатировать очевидное — «Спартак» прибавляет по ходу серии, хорошо работает по звездам соперника и умно бьет по самым болезненным точкам уфимцев. Тогда как хитрости и решения «Салавата» работают все хуже.

Хоккей
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
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18.04 19:30
Динамо Мн – Трактор
 - : -
18.04 19:30
Ак Барс – Динамо М
 - : -
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