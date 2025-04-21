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Сегодня, 20:30

«Авангард» опять спасается в серии с «Локомотивом»! В Омске обнулили мощную атаку Никитина и выбесили Радулова

«Авангард» победил «Локомотив» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Артем Белинин
Корреспондент
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Алекс Грант и Александр Радулов в матче «Авангард» — «Локомотив» (3:0) 21 апреля.
Фото ХК «Авангард»
Никита Серебряков — главный герой.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кулик — 2 (Ткачев, Прохоркин), 13:12 — 1:0. Якупов — 4 (Окулов, Спунер), 54:59 — 2:0. Буше — 5 (п.в.), 59:15 — 3:0. Нереализованный буллит: Спунер (Авангард), 39:44 (Вратарь).
Вратари: Серебряков — Исаев (58:11 — 59:15).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 16 (4+7+5) — 32 (11+9+12).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
21 апреля. Омск. «G-Drive Арена».
Счет в серии: 3-3.

«Локомотив» — без голов

В попытке спастись от вылета «Авангард» выдал по-настоящему мощное выступление, пусть прежде всего и оборонительное. Ярославцы не смогли поразить ворота соперника впервые за несколько месяцев (!) — последний раз «Локомотив» проиграл всухую московскому «Динамо» 26 ноября 2024 года (0:3).

Отличную игру показал голкипер «Авангарда» Никита Серебряков — он парировал 32 броска ярославцев. Для Никиты это первый шатаут в плей-офф и третий за «Авангард» после перехода из СКА. Ранее он оставлял ворота в неприкосновенности в играх регулярного чемпионата с ЦСКА (4:0) и «Ак Барсом» (2:0).

&laquo;Локомотив&raquo; проиграл &laquo;Авангарду&raquo; в&nbsp;пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 19&nbsp;апреля.«Спартак» и «Локомотив» — все еще явные фавориты? Буше все больше играет в оборону? Выводы по дню плей-офф КХЛ

«Авангард» — в порядке

Омичи большую часть матча удерживали счет, играя строго от обороны. В середине первого периода после напряженной борьбы у борта и паса Владимира Ткачева шайбу на пятачке получил защитник Евгений Кулик — и оказался точен со средней дистанции.

Второй период прошел без голов, при этом «Авангард» упустил отличную возможность увеличить преимущество, не реализовав буллит в самом конце двадцатиминутки. Райан Спунер не смог переиграть Даниила Исаева.

Третий период тоже долго проходил глухо, но за пять минут до сирены «Авангард» забросил вторую шайбу. Постарался Наиль Якупов, подправивший дальний выстрел Константина Окулова.

Последний гол омичи оформили за 45 секунд до конца игры. Рид Буше воспользовался ошибкой защитника «Локомотива», потерявшего шайбу, и устремился к пустым воротам гостей — никто не смог остановить американца.

Уже после сирены игроки «Локомотива» выплеснули эмоции — нападающий Александр Радулов развязал мощную потасовку с Игорем Мартыновым из «Авангарда». Разнимали парней долго — вероятно, последняя встреча получится еще более горячей, чем могла бы быть.

Седьмой матч

«Авангард» сотворил подвиг — команда Ги Буше отыгралась с 1:3 в серии и увела противостояние в седьмой матч. Примечательно, что в прошлом году в четвертьфинале «Авангард» также играл с «Локомотивом» — и тогда дело тоже дошло до седьмого матча.

Более того, результат серии повторяется почти в точности — в Кубке Гагарина-2024 «Авангарду» тоже пришлось спасаться с 1-3. Омичи сравняли счет, но в седьмой встрече проиграли 0:2.

Серия в этом плей-офф отличается деталями — она началась с победы «Авангарда» (в прошлом году первым победил «Локо») и закончится в Ярославле, а не в Омске. Поменяется ли исход в сравнении с прошлогодним — узнаем уже 23 апреля.

Александр Радулов
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
3 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
3 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 3
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
3 - 0
7. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 3
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
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21.04 16:30
Авангард – Локомотив
 3 : 0
21.04 19:00
Спартак – Сал. Юлаев
 - : -
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