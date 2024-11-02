У «Авангарда» все наперекосяк. Лучший центр уехал домой в Канаду, менять тренера не планируют

Линден Вей покинул омский клуб по семейным обстоятельствам. Задачи на сезон под угрозой.

Все у «Авангарда» идет не так, как планировалось. Сейчас идет один из самых мутных сезонов в истории клуба. Линден Вей внезапно покинул клуб, контракт с ним расторгнут, шансов на то, что он вернется, нет никаких. Новое руководство никак не может решиться на перемены, а ситуация становится только хуже.

Сначала о Линдене. Это не побег с корабля, не «хорошее предложение из Швейцарии» или еще какое-то нечестное действие со стороны хоккеиста. Удивлюсь, если он продолжит карьеру, так как сейчас он должен все время полностью посвятить семье. Там такая деликатная причина, о которой говорить неправильно. Но все печально, Линдену — и сил, и сочувствия.

«Авангарду» от этого не легче. Вея приглашали в омский клуб еще в прошлом сезоне, но он не смог прервать свой контракт. И как канадский центрфорвард стал свободен, то моментально получил приглашение от генменеджера Антона Курьянова. Планировалось, что Линден будет действовать в звене с Владимиром Ткачевым и Ридом Буше, а эта тройка была в одиночку способна решить исход любого матча. Но Владимир получил травму, Рид тоже не сразу начал турнир, а потом выяснилось, что омичи напутали с тренером, и все это привело к краху.

К Вею при этом никаких вопросов не было. Он — лучший игрок команды и самый стабильный. Дело даже не в цифрах, хотя потеря лидера по результативности — удар для любой команды. Вей играл действительно сильно. Не всегда идеально, но в тот момент ему вообще не помогали партнеры. Не забывайте и про то, что тренерский штаб работал и работает очень плохо, так что Вей был ярким пятном в игре команды.

Нападающий «Авангарда» Линден Вей. Фото Global Look Press

Теперь у «Авангарда» вообще все идет не так, как планировалось. От прежних задумок не осталось и следа. Надо фактически заново формировать состав. Да, скоро вернется Ткачев, но до этого еще пара месяцев. Да и потом, мы же не знаем, в какой форме вернется лидер команды.

Новое руководство должно начать с увольнения тренера, но тут возникли сложности. Рассказывают, что там полностью отказались от плана сменить Звягина на любого другого российского специалиста. Так-то не обязательно везти кого-то, можно было бы доверить пост Антону Курьянову, который никогда не скрывал, что ему эта работа интересна. Но тут появилась новая сложность. По имеющейся информации, Курьянов сообщил, что при отставке Звягина уйдет из клуба и он. Это странно, но и его понять можно. Понятно, что он лишь временная кандидатура.

В Омск хотят привезти сильного иностранного специалиста. Там все помнят о временах Боба Хартли и надеются, что новый тренер будет таким же сильным. Однако эти поиски немного смахивают на авантюру. Во-первых, если и везти легионера на тренерский мостик, то это надо делать с начала сезона, чтобы он разобрался в игроках. Во-вторых, по разным причинам сейчас самые яркие свободные агенты не горят желанием работать в России. В-третьих, найти нового Хартли не получится, так как и Боб работал в иных условиях. Балашиха, много денег, возможность решить любой организационный вопрос мгновенно. Хартли был хорош при Крылове, но разве новые руководители напоминают прежнего? Тот горел на работе, а нынешние еще ни слова не сказали на публику, релизы не в счет.

Сейчас вообще надо заниматься поиском двух иностранных игроков. Пора отправлять домой Касселса, который явно не справляется, требуется найти замену и Вею. То есть в клубе не с той стороны решают проблему.

Но если на этот сезон уже махнули рукой, тогда все логично. Правда, надо бы сообщить болельщикам, что сейчас ждать результата не стоит, а то как-то нечестно перед ними получается.