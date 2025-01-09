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Сегодня, 16:30

Новогоднее чудо. «Авангард» из аутсайдера превратился в одну из самых зрелищных команд лиги

«Авангард» одержал три победы подряд в КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеисты «Авангарда»
Игра «Авангарда» преобразилась при новом тренере.
Фото ХК «Авангард»
Связано ли это с приездом канадского тренера Ги Буше или причина в другом?

При новом канадском тренере Ги Буше «Авангард» показывает великолепный, зрелищный хоккей, и осечка в матче против «Металлурга», когда на своей площадке было поражение со счетом 1:2, нисколько не поколебала этого мнения. Неужели, так будет всегда? И что это все означает?

Если бы не странная история со страховкой, из-за чего канадский тренер уезжал из Омска в Канаду, то пока к работе специалиста претензий нет. Он не серая мышь, по крайней мере, смотреть на его работу на скамейке интересно. В то же время он и не из тех, кто видит, что все тут устроено не так, и пытается переделать. Правда, надо еще послушать людей, которые внутри. Помню, Боб Хартли тоже производил впечатление открытого дружелюбного человека, который нравился прессе и болельщикам. Но при этом он изводил сотрудников клуба своими придирками по любым вопросам и всегда считал местных неандертальцами, которые без него сидели в пещере и ничего не умели. Но такое бросается в глаза всем, кто хоть немного в теме, а Ги Буше даже на пресс-конференциях открыт и доброжелателен и, кстати, старается правдиво отвечать на вопросы.

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Ну и хоккей. Омский болельщик, изнывавший от убогой игры, когда командой руководил Сергей Звягин, кажется, довольно вздохнул. Но почему все так? Ведь как раз предупреждали о чем-то другом? И про прозвище тренера «один — три — один» вспоминали, и вспоминали, как действовали команды при нем в КХЛ. Ничего же похожего.

Допустим, прошло не так много времени, хотя в лучшую сторону команда стала меняться еще в момент, когда тренер лечил дома колено, а на матчи команду выводил его помощник. Не исключено, что в будущем все изменится. Но не в ближайшее время.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше
Ги Буше.
Фото ХК «Авангард»

Первая версия — очевидная. Ги Буше все-таки мудрый тренер и понимает, что если сейчас что-то всерьез перестраивать, то сезон быстро закончится, а босс будет недоволен. Контракт-то гарантированный, однако уезжать из России с позором не хочется. Тот же Боб Хартли остался востребованным человеком после работы в КХЛ, а, например, Билл Питерс из «Автомобилиста» никому не нужен.

Вторая версия — стилевая. Не исключено, что Буше внимательно оценил игроков, состав, соперников и понял, что лучше всего стал играть в атаку. Есть хорошие форварды, скоро вернется еще один, чуть ли не лучший в КХЛ. И какой смысл ставить «автобус» в своей зоне, охранять 0:0 и добывать очки с помощью нудного хоккея?

&laquo;Авангард&raquo; дома обыграл &laquo;Ладу&raquo; (7:6) в&nbsp;матче КХЛ 28&nbsp;декабря. «Авангард» и «Лада» устроили шоу, забросив 13 шайб! Чуть не побили рекорд КХЛ этого сезона

Третья — примерно такая же. Игорь Никитин доказал: чтобы окончательно закрыться, требуется, чтобы руководство клуба тоже хотело этого и долгое время подбирало игроков под нужные требования. Философия «Локомотива» — унылая игра на результат, а у «Авангарда» даже в тяжелые годы подобного не было. И с кем Ги Буше переходить на «один — три — один», если он реально планирует? С Дамиром Шарипзяновым, который падает на ровном месте, если на него сваливается большая нагрузка? С Райаном Меркли, который вообще неохотно обороняется? Не те люди собраны.

Зато среди форвардов целая россыпь сильных игроков да молодежь на подходе. Бегите, атакуйте, забивайте! Ваш напор все равно окажется сильней, чем у соперника, а в защите надо лишь кое-что подлатать, и это довольно легко.

Тренеры «Авангарда» Ги Буше и Александров Свитов
Ги Буше и Александров Свитов с игроками «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

Тренеров в таких ситуациях огорчает, что команда много пропускает. Вероятно, и Ги Буше тоже расстроен. Но отнеситесь к этой ситуации правильно. Никита Серебряков далек от идеальной формы, состояние Михаила Бердина мы не представляем, а с Ильей Проскуряковым не хотят рисковать.

Но это все уже внутриклубные омские дела. Мне лично такой хоккей нравится, так как серости в КХЛ полно, а некоторые с таким ужасным хоккеем даже лидируют. «Авангард» недавно вообще не попадал в плей-офф, а теперь может начать первый раунд с преимуществом своей площадки. Да и командам с «Запада» придется тяжело.

Но и до плей-офф еще долго. Вдруг что-то изменится.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
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