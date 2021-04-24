Разбираемся, помешали ли арбитры упрочить лидерство армейцев в главной серии года.

Про людей немногословных, предпочитающих не выделяться из толпы, сухо и строго ведущих себя в обществе, принято говорить — застегнуты на все пуговицы. Так вот, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не только застегнут на все пуговицы, он еще плотно укутан шарфом, натянул капюшон и ходит в темных очках. После любого матча журналисты с трудом вытягивают из него слова, о каких-то откровениях не может быть и речи. Точно так же он ведет себя на скамейке — минимум импульсивности, четкие и короткие команды игрокам.

Когда во втором перерыве четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина он направился в сторону бригады арбитров Виктор Гашилов — Денис Наумов и что-то стал им выкрикивать с видом, будто сейчас достанет из-за пазухи пиджака 30-сантиметровый нож, наблюдавшим эту картину показалось, что у них случилась массовая галлюцинация.

Тренер ЦСКА Игорь Никитин поговорил с судьями в матче с «Авангардом» pic.twitter.com/UekZfdq54E — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) April 24, 2021

На момент срывания чеки у гранаты, которая могла разорваться в любой момент, штраф был 0-52 не в пользу армейцев. Всего же по итогам матча протокол зафиксировал цифры по штрафным минутам 6-60. Давайте разберемся, что послужило причиной гнева обычно спокойного Игоря Валерьевича. Иными словами, не засудили ли ЦСКА.

При счете 0:1 в пользу «Авангарда» арбитры назначили штрафной бросок. Атака хозяев была остановлена свистком — вратарь ЦСКА Ларс Юханнсон прижал шайбу. Никакого нарушения при этом зафиксировано не было. Однако судьи стали совещаться, причем вчетвером. Раньше в таких ситуациях главным (или одному главному), если те что-то вдруг упускали из виду, подсказывали линейные, а сейчас есть система «Видеогол». Конечно, судья, сидящий за мониторами в офисе ФХР, подсказал в наушник: защитник Блажиевский подвинул шайбу под своего вратаря рукой. А накрывать ее в площади ворот полевой игрок защищающейся команды не имеет права. Слава видеоголу!

ПРАВИЛО 126 — ЗАДЕРЖКА ШАЙБЫ РУКОЙ

4. Если хоккеист подбирает шайбу со льда, прячет или накрывает ее на льду

рукой или перчаткой в своей площади ворот, когда его вратарь находится

на льду, назначается штрафной бросок в пользу команды соперника.

Рид Буше не смог реализовать буллит, а уже через 23 секунды счет стал 2:0 в пользу гостей. А как мы знаем из опыта текущего розыгрыша плей-офф, для любой команды преимущество в две шайбы у ЦСКА — это приговор.

Но...

На 19-й минуте Андрей Локтионов решил подбить клюшку Климу Костину, но подбил... самого Клима Костина. Обычно удар клюшкой карается двумя минутами, но удар инвентарем хоккеиста в одно из самых болезненных мест у мужчин наказывается удалением до конца игры. И неважно, умышленно он нанесен или нет.

Едва омичи-балашихинцы реализовали пятиминутный штраф, как через 18 (!) секунд получили еще один такой же. Ведущий центр армейцев Максим Шалунов не смог разъехаться с коллегой Андреем Стасем. Вроде бы особого умысла в действиях Шалунова нет, отрыв башки тут не предполагался, однако Стась не смог доиграть встречу и, по информации «СЭ», отправился в больницу на обследование с подозрением на сотрясение мозга. В плей-офф, как известно, не играют только мертвые, а уж такой игрок, как Стась, не будет симулировать. Значит, действительно дело серьезное.

Такой штраф также карается не малым и дисциплинарным (2+10), а большим и дисциплинарным до конца игры (5+20). Вывод: все четко.

Далее последовало еще два двухминутных штрафа: защитника Дальбека за подножку на Костине:

и защитника Рыкова за выброс шайбы:

Между ними случилось то самое представление от Никитина. Удаление Рыкова было реализовано вездесущим Костиным. По этим двум штрафам также нет вопросов ввиду их очевидности.

Затем случился очень сложный эпизод, в котором судьи вновь разобрались блестяще. Слепышев в борьбе разбил лицо клюшкой Каблукову, за что получил законные 2+2. Но и Каблуков держал руками форварда ЦСКА. Вместо расстрельных четырех армейцы получили лишь две минуты меньшинства, а «Авангард» — первое удаление в матче.

На 50-й минуте вновь был удален армеец! Окулов тянулся клюшкой за шайбой, чтобы выбить ее у Грицюка, но попал ему по конькам. «Невероятный матч, — посмеивался в трансляции комментатор Леонид Вайсфельд, добавив при этом: — Четкое нарушение, вообще вопросов нет».

За полторы минуты до конца третьего периода дурацкое удаление заработал защитник хозяев Вилле Покка, срубив за воротами Александра Попова. Этот штраф мог стоить «Авангарду» ни много ни мало Кубка Гагарина.

Первое же большинство в игре армейцы реализовали. Меньше чем за секунду до конца основного времени Мэт Робинсон броском от синей линии перевел игру в овертайм.

В котором армейцы получили второе большинство в игре. Удален был, конечно же, Костин, кто же еще!

И удаление это стало роковым. Но не потому, что было реализовано, — Дедунов принес «Авангарду» победу, пробив Юханссона в контратаке при игре «4 на 5», то есть в меньшинстве! 2-2 в серии, в которой гарантировано будет шесть матчей, а то и все семь. Мы же признаем, что арбитры отработали встречу выше всяких похвал.

Теперь слово за СДК. Впрочем, вряд ли этот орган решится дисквалифицировать Никитина за словесное нападение на арбитров в перерыве и Шалунова за нанесение травмы Стасю. Ведь цена такого решения слишком высока.