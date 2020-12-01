«Ак Барсу» не хватает свежести и креатива. Он снова по всем статьям уступил «Авангарду»

Это вторая победа омичей над казанцами за восемь дней с одинаковым счетом 3:0.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Каски — 7 (бол., Буше, Найт), 1:24 — 1:0. Найт — 12 (Гончаров, Зернов), 33:25 — 2:0. Покка — 4 (Найт, Хохлачев), 35:58 — 3:0.

Вратари: Грубец — Билялов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (11+7+10) — 33 (9+16+8).

Судьи: Акузовский, Раводин.

1 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». Без зрителей.

Вторая игра между «Авангардом» и «Ак Барсом» за восемь дней не вызывала такого ажиотажа, как первая. 23 ноября омский клуб праздновал 70-летний юбилей, приглашал на матч легендарных Яромира Ягра и Максима Сушинского, переносил игру из Балашихи в Москву, чтобы во дворец могли прийти зрители. Сегодня ничего такого не было, но от этого настрой хозяев не изменился — они снова уверенно обыграли главного конкурента в Восточной конференции.

«Авангард» подошел к игре с большими потерями — травмированы Сергей Толчинский и Андрей Стась, в молодежную сборную России отправились Егор Чинахов и Семен Чистяков, а из-за перебора легионеров в состав не попал Иржи Секач. И если неделю назад омичи играли первым номером, то, возможно, из-за ослабленного состава сегодня сменили тактику.

Буше и Найт в ассистентах у Каски. Сбрили усы — надо отметить очками ? pic.twitter.com/CxokfpRs9A — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 1, 2020

Быстро поведя в счете после реализованного большинства, «Авангард» отдал сопернику инициативу и сыграл на контратаках. Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов после игры признался, что не ожидал этого. Но даже получив контроль над шайбой, гости редко создавали опасность у чужих ворот. Хозяева же при перехвате сразу убегали вперед — так, например, «Авангард» забил свой второй гол.

Передача у Гончарова, а Зернов и Найт вдвоём убежали, поймав гостей на смене, и Корбэн решил вопрос ? 2:0! pic.twitter.com/geLJKFkQ5S — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 1, 2020

После второго периода нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров говорил о том, что его команде нужно забить «мусорный» гол, чтобы переломить ход игры. Но «Авангард» не позволил сопернику этого сделать, грамотно сыграв у своих ворот и во второй раз подряд не дав «Ак Барсу» забить. Всего же за три очных матча казанцы в этом сезоне лишь один раз поразили ворота омичей — в домашней игре «барсы» выиграли по буллитам (2:1 Б).

В отдельных матчах «Ак Барс» выдает настоящую феерию в атаке, но против «Авангарда» у команды Квартальнова мало что получается. Защитники испытывают большие проблемы с началом атаки, оказываясь под мощным прессингом, а впереди у казанцев не так много быстрых игроков. Средний возраст нападающих «Ак Барса» в сегодняшнем матче — 30 лет, и особенно в контратаках было заметно, что им не хватает скорости. Если почти каждая встречная атака хозяев завершалась опасным моментом, то гости чаще переводили атаки в позиционные.

По ходу этого сезона Квартальнов пробовал в основном составе быстрых молодых нападающих Ивана Емца и Максима Марушева. Но даже несмотря на то, что они проявили себя неплохо в главной команде, вскоре они отправились в фарм-клуб. Там же осел и один из лучших бомбардиров ВХЛ Артем Валеев. Свежести в атаке «Ак Барсу» явно не хватает, как и креатива. Все моменты у ворот Грубеца возникали после того, как гости лезли на пятак — комбинации не проходили. Так что 10 минут преимущества по владению шайбой, о которых сказал на пресс-конференции Квартальнов, не переросли в большое количество опасных моментов.

Главным героем двух встреч с «Ак Барсом» стал канадский центрфорвард «Авангарда» Корбан Найт. Сегодня он забил важнейший второй гол и сделал две передачи, а неделей ранее отметился дублем. В отсутствие травмированного Толчинского канадец стал настоящим лидером нападения. Легионеры гостей же были крайне незаметны, не сумев повести команду за собой. Данис Зарипов по привычке выдал пару гениальных скрытых передач, но был не понят партнерами. До следующего матча с «Авангардом» — полтора месяца, и казанцам предстоит хорошо подумать, как наконец-то забить Грубецу.