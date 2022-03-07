Омичи идут за вторым кубком?

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Третий матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Грицюк — 1 (Готовец, Толчинский), 54:49 — 1:0. Дедунов — 2 (п.в.), 59:55 — 2:0.

Вратари: Грубец — Билялов (58:48 — 59:55).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 19 (5+6+8) — 43 (9+17+17).

Судьи: Наумов, Ромасько.

6 марта. Балашиха. «Арена Балашиха». 4320 зрителей.

Счет в серии: 3-0.

Третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — самый обидный для «Ак Барса». Казанцы чаще владели шайбой в чужой зоне и перебросали «Авангард» более чем в два раза (43 — 19). Но броски «барсов» были в основном не самыми сложными, и чешский вратарь Шимон Грубец с ними справился. А вот выстрел 20-летнего Арсения Грицюка в концовке третьего периода оказался неберущимся для Тимура Билялова — герой полуфинала Олимпиады принес победу омичам.

«Авангард» — принципиальный соперник для «Ак Барса», и последние две серии казанцы проиграли. 0-4 в 2019 году стоили работы Зинэтуле Билялетдинову, а в прошлом году «Авангард» выиграл финал конференции в овертайме седьмого матча — что может быть драматичнее? Серия этого сезона ожидалась казанцами с оптимизмом: все-таки «Авангард» потерял много лидеров по сравнению с прошлым сезоном. Ковальчук, Костин, Чинахов, Буше — год назад омичи выглядели внушительнее. Но в итоге все обернулось полнейшим провалом для Казани.

По факту вчистую казанцы проиграли лишь второй матч: в третьем периоде они не смогли ничего сделать, уступая в две шайбы. В первом и третьем матчах игра была равной, порой даже с преимуществом команды Дмитрия Квартальнова. Но остроты было очень мало: игра казанцев выглядела очень примитивной. При отсутствии ошибок у соперников поразить ворота с таким подходом очень сложно.

Знаю, что Квартальнов ничуть не запрещает креатив в чужой зоне. Уил, Галимов, Коваленко, Кагарлицкий способны создавать моменты из ничего, и никто не ругает их за риск. Но ставка на этих хоккеистов себя не оправдывает. В решающий момент забивают Прохоркин и Грицюк, но не дорогостоящие Уил и Кагарлицкий. Не показывают прошлогоднего уровня игры и молодые Галимов с Воронковым.

Отдельного внимания заслуживают легионеры. Единственный, к кому нет претензий, — ветеран Эрик Фер, но он получил травму по ходу второго матча и даже не полетел на выезд. Барберио тоже травмирован. Демерс провалил первый матч серии и выпал из состава. А Кэмпфер и Уил играют так, как будто мыслями уже давно не в команде. Понятно, что всем иностранцам сейчас тяжело, но это не мешает показывать классную игру Грубецу, Найту и Цегларику. Мощно провели первые два матча Каски и Покка, хотя уже и собирались домой.

Матч «Авангард» — «Ак Барс». Фото пресс-служба ХК «Ак Барса» Фото пресс-служба ХК «Ак Барса»

О будущем «Ак Барса» говорить сложно: серия идет до четырех побед, и выводы заранее никто не делает. Вот только непонятно, за счет чего Казань может переломить серию. Получается, что в «Ак Барсе» переоценили молодежь, не угадали с иностранцами и в целом некачественно провели селекцию. Но и к работе тренерского штаба вопросов много. Улучшить игру команды в большинстве должен был Майк Пелино, но в итоге казанцы пропустили два гола при игре в формате «5 на 4» во втором матче. Не видно и работы штаба по ходу встречи.

«Авангард» же только восхищает: даже без двух ключевых защитников команда сыграла на ноль и действует очень уверенно. Принято считать, что мотивация на следующий год после триумфа падает, но с омичами все по-другому. Пока они выглядят реальными претендентами на повторение прошлогоднего успеха.