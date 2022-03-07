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Топ-клуб — в шаге от мощнейшего провала. «Ак Барс» проиграл три матча из трех «Авангарду»

«Ак Барс» проиграл третий матч «Авангарду» в первом раунде серии плей-офф
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Матч «Авангард» — «Ак Барс».
Фото пресс-служба ХК «Ак Барса»
Матч «Авангард» — «Ак Барс».
Фото пресс-служба ХК «Ак Барса»
1/2
Омичи идут за вторым кубком?

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Третий матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Грицюк — 1 (Готовец, Толчинский), 54:49 — 1:0. Дедунов — 2 (п.в.), 59:55 — 2:0.
Вратари: Грубец — Билялов (58:48 — 59:55).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 19 (5+6+8) — 43 (9+17+17).
Судьи: Наумов, Ромасько.
6 марта. Балашиха. «Арена Балашиха». 4320 зрителей.
Счет в серии: 3-0.

Третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — самый обидный для «Ак Барса». Казанцы чаще владели шайбой в чужой зоне и перебросали «Авангард» более чем в два раза (43 — 19). Но броски «барсов» были в основном не самыми сложными, и чешский вратарь Шимон Грубец с ними справился. А вот выстрел 20-летнего Арсения Грицюка в концовке третьего периода оказался неберущимся для Тимура Билялова — герой полуфинала Олимпиады принес победу омичам.

«Авангард» — принципиальный соперник для «Ак Барса», и последние две серии казанцы проиграли. 0-4 в 2019 году стоили работы Зинэтуле Билялетдинову, а в прошлом году «Авангард» выиграл финал конференции в овертайме седьмого матча — что может быть драматичнее? Серия этого сезона ожидалась казанцами с оптимизмом: все-таки «Авангард» потерял много лидеров по сравнению с прошлым сезоном. Ковальчук, Костин, Чинахов, Буше — год назад омичи выглядели внушительнее. Но в итоге все обернулось полнейшим провалом для Казани.

По факту вчистую казанцы проиграли лишь второй матч: в третьем периоде они не смогли ничего сделать, уступая в две шайбы. В первом и третьем матчах игра была равной, порой даже с преимуществом команды Дмитрия Квартальнова. Но остроты было очень мало: игра казанцев выглядела очень примитивной. При отсутствии ошибок у соперников поразить ворота с таким подходом очень сложно.

Знаю, что Квартальнов ничуть не запрещает креатив в чужой зоне. Уил, Галимов, Коваленко, Кагарлицкий способны создавать моменты из ничего, и никто не ругает их за риск. Но ставка на этих хоккеистов себя не оправдывает. В решающий момент забивают Прохоркин и Грицюк, но не дорогостоящие Уил и Кагарлицкий. Не показывают прошлогоднего уровня игры и молодые Галимов с Воронковым.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. «Ак Барс» проиграл «Авангарду» шесть домашних встреч плей-офф подряд. Сможет ли он вытянуть эту серию?

Отдельного внимания заслуживают легионеры. Единственный, к кому нет претензий, — ветеран Эрик Фер, но он получил травму по ходу второго матча и даже не полетел на выезд. Барберио тоже травмирован. Демерс провалил первый матч серии и выпал из состава. А Кэмпфер и Уил играют так, как будто мыслями уже давно не в команде. Понятно, что всем иностранцам сейчас тяжело, но это не мешает показывать классную игру Грубецу, Найту и Цегларику. Мощно провели первые два матча Каски и Покка, хотя уже и собирались домой.

Матч «Авангард» — «Ак Барс». Фото Фото пресс-служба ХК «Ак Барса»
Матч «Авангард» — «Ак Барс». Фото пресс-служба ХК «Ак Барса»
Фото пресс-служба ХК «Ак Барса»

О будущем «Ак Барса» говорить сложно: серия идет до четырех побед, и выводы заранее никто не делает. Вот только непонятно, за счет чего Казань может переломить серию. Получается, что в «Ак Барсе» переоценили молодежь, не угадали с иностранцами и в целом некачественно провели селекцию. Но и к работе тренерского штаба вопросов много. Улучшить игру команды в большинстве должен был Майк Пелино, но в итоге казанцы пропустили два гола при игре в формате «5 на 4» во втором матче. Не видно и работы штаба по ходу встречи.

«Авангард» же только восхищает: даже без двух ключевых защитников команда сыграла на ноль и действует очень уверенно. Принято считать, что мотивация на следующий год после триумфа падает, но с омичами все по-другому. Пока они выглядят реальными претендентами на повторение прошлогоднего успеха.

Арсений Грицюк
Дмитрий Квартальнов
Тимур Билялов
КХЛ
Олимпиада
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
10
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
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10.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 2 : 5
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 2 : 3
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 4
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