Топ-клуб — в шаге от мощнейшего провала. «Ак Барс» проиграл три матча из трех «Авангарду»
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Третий матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Грицюк — 1 (Готовец, Толчинский), 54:49 — 1:0. Дедунов — 2 (п.в.), 59:55 — 2:0.
Вратари: Грубец — Билялов (58:48 — 59:55).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 19 (5+6+8) — 43 (9+17+17).
Судьи: Наумов, Ромасько.
6 марта. Балашиха. «Арена Балашиха». 4320 зрителей.
Счет в серии: 3-0.
Третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — самый обидный для «Ак Барса». Казанцы чаще владели шайбой в чужой зоне и перебросали «Авангард» более чем в два раза (43 — 19). Но броски «барсов» были в основном не самыми сложными, и чешский вратарь Шимон Грубец с ними справился. А вот выстрел 20-летнего Арсения Грицюка в концовке третьего периода оказался неберущимся для Тимура Билялова — герой полуфинала Олимпиады принес победу омичам.
«Авангард» — принципиальный соперник для «Ак Барса», и последние две серии казанцы проиграли. 0-4 в 2019 году стоили работы Зинэтуле Билялетдинову, а в прошлом году «Авангард» выиграл финал конференции в овертайме седьмого матча — что может быть драматичнее? Серия этого сезона ожидалась казанцами с оптимизмом: все-таки «Авангард» потерял много лидеров по сравнению с прошлым сезоном. Ковальчук, Костин, Чинахов, Буше — год назад омичи выглядели внушительнее. Но в итоге все обернулось полнейшим провалом для Казани.
По факту вчистую казанцы проиграли лишь второй матч: в третьем периоде они не смогли ничего сделать, уступая в две шайбы. В первом и третьем матчах игра была равной, порой даже с преимуществом команды Дмитрия Квартальнова. Но остроты было очень мало: игра казанцев выглядела очень примитивной. При отсутствии ошибок у соперников поразить ворота с таким подходом очень сложно.
Знаю, что Квартальнов ничуть не запрещает креатив в чужой зоне. Уил, Галимов, Коваленко, Кагарлицкий способны создавать моменты из ничего, и никто не ругает их за риск. Но ставка на этих хоккеистов себя не оправдывает. В решающий момент забивают Прохоркин и Грицюк, но не дорогостоящие Уил и Кагарлицкий. Не показывают прошлогоднего уровня игры и молодые Галимов с Воронковым.
Отдельного внимания заслуживают легионеры. Единственный, к кому нет претензий, — ветеран Эрик Фер, но он получил травму по ходу второго матча и даже не полетел на выезд. Барберио тоже травмирован. Демерс провалил первый матч серии и выпал из состава. А Кэмпфер и Уил играют так, как будто мыслями уже давно не в команде. Понятно, что всем иностранцам сейчас тяжело, но это не мешает показывать классную игру Грубецу, Найту и Цегларику. Мощно провели первые два матча Каски и Покка, хотя уже и собирались домой.
О будущем «Ак Барса» говорить сложно: серия идет до четырех побед, и выводы заранее никто не делает. Вот только непонятно, за счет чего Казань может переломить серию. Получается, что в «Ак Барсе» переоценили молодежь, не угадали с иностранцами и в целом некачественно провели селекцию. Но и к работе тренерского штаба вопросов много. Улучшить игру команды в большинстве должен был Майк Пелино, но в итоге казанцы пропустили два гола при игре в формате «5 на 4» во втором матче. Не видно и работы штаба по ходу встречи.
«Авангард» же только восхищает: даже без двух ключевых защитников команда сыграла на ноль и действует очень уверенно. Принято считать, что мотивация на следующий год после триумфа падает, но с омичами все по-другому. Пока они выглядят реальными претендентами на повторение прошлогоднего успеха.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 4