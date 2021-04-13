Такую огненную серию может решить только 7-й матч. Тренер «Ак Барса» убрал безвольных легионеров и не прогадал

Казанцы сравняли счет с «Авангардом». В финале «Востока» побеждают только в гостях.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Шестой матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Петров — 5 (Галиев), 45:48 — 0:1. Петров — 6 (п.в., Воронков), 59:47 — 0:2.

Вратари: Грубец (58:17 — 59:13, 59:29) — Билялов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (10+3+6) — 29 (9+8+12).

Судьи: Бирин, Раводин.

13 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 3-3.

Решение тренерского штаба «Ак Барса» убрать из состава накануне шестого матча финала «Востока» всех легионеров, кроме ролевика Кормье, выглядело очень смело. Но удивить отсутствие в составе игравших в первой тройке Найджела Доуса и Стефана Да Косты могло только тех, кто не видел предыдущие пять матчей. Легионеры регулярно запарывали моменты — об их феерии в регулярном чемпионате остались только воспоминания.

Окончательно определил судьбу иностранцев пятый матч: канадец Мерфи ошибся при втором голе «Авангарда», переведшем игру в овертайм на последней минуте, а Доус вальяжно возвращался в оборону при победном голе соперника. Квартальнов может простить ошибки, но только не такое безволие.

Сложно было ждать красивого хоккея от матча, в котором одни находятся на грани вылета, а другим нет смысла лететь сломя голову вперед. «Авангард» отдал инициативу сопернику, и если в первом периоде команды поровну владели шайбой, то во втором хозяева окончательно отошли назад. Правда, большого количества моментов у ворот Грубеца не было — игроки «Авангарда» были очень внимательны на своем пятаке, а у гостей проседал контроль шайбы в чужой зоне.

По такой игре все должен был решить один момент. И когда вовремя подтащил Билялов, гости нашли его. Главный герой эпизода — Станислав Галиев, который обокрал на своей синей линии Шарипзянова, убежал, красиво убрал Покку и выдал передачу на Петрова. Кирилл в свой день рождения промахнуться не мог.

Казалось, что казанцы слишком сильно сели в оборону после гола — все-таки играть оставалось больше половины периода, странно было удерживать преимущество. Но навал омичей продолжался недолго: «Ак Барс» умело переводил контратаки в позиционные и держал шайбу. А Петров с Кормье вообще убежали «два в один», но передача Кирилла не прошла.

Команда, которая делает на 10 блоков больше, чем соперник, в 90 процентах случаев выигрывает — эта статистика не подвела и на этот раз. «Ак Барс» 28 раз заблокировал броски соперника, причем 16 раз — в заключительные 20 минут. Тащил и Билялов, но если бы хотя бы половина этих бросков долетела до ворот, мы бы могли и не увидеть седьмого матча. Окончательно успокоил всех Петров, поразивший пустые ворота. Уникальная традиция финала Восточной конференции продолжается — «Ак Барс» и «Авангард» пока выигрывают исключительно в гостях.