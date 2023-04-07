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Сегодня, 19:10

«Авангард» — на грани вылета из плей-офф. «Ак Барс» выиграл оба матча в Омске

Михаил Зислис
Обозреватель
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Радость Александра Радулова после победы над «Авангардом».
Фото пресс-служба «Ак Барса»
Исход матча решил гол Воронкова.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Воронков — 5 (Петров, Юдин), 54:13 — 0:1.
Вратари: Демченко (58:43) — Билялов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (6+10+9) — 27 (9+12+6).
Судьи: Бирин, Оленин.
7 апреля. Омск. G-Drive Арена.
Счет в серии: 1-3

«Ак Барс» выиграл второй матч подряд в Омске и увеличил свое преимущество в финале Востока, поведя 3-1. Для выхода в следующую стадию ему достаточно одной победы.
«Авангард» попытался с самого начала делать то же самое, что принесло ему локальный успех в прошлой встрече — активно идти вперед и не давать обороне соперника ни малейшей передышки. Для казанцев бодрый старт омской команды сюрпризом не стал. Они очень грамотно справились с давлением и выровняли ситуацию.

Оказалось, что кроме высокого индивидуального мастерства лидеров и возможности увеличить темп в арсенале «Авангарда» больше ничего серьезного нет. Игра держала в напряжении, но на веселые и захватывающие действия была скупа. Босс омичей Александр Крылов не мог спокойно сидеть на одном месте и нервно ходил по своей ложе, пытаясь справиться с волнением.

Во втором периоде и ему, и остальным поклонникам «ястребов» было впору бегать и одновременно принимать любые доступные успокоительные средства. «Ак Барс» сильно прибавил и постоянно нагружал вратаря Демченко работой. Однажды голкипер даже выронил шайбу, которая пересекла ленточку, но сделал он это после очевидного контакта с форвардом соперника Воронковым. Видеопросмотр не оставил сомнений — казанец въехал в Демченко по собственной инициативе. Гол справедливо не был засчитан.

Удаления Дыняка и Лукоянова на последней минуте второго периода подарили шикарный шанс хозяевам. В начале третьего периода «Авангард» на протяжении минуты разыгрывал «пять на три» настолько плохо, что Крылов в ложе мог бы крушить — его бы понял в этот момент любой. Омичи действовали интереснее, но извлечь из этой активности реальные плоды им не удалось. Зато Воронков своего добился. Он снова заехал на чужой пятачок как к себе домой и рикошетом от Демченко протолкнул шайбу в ворота. Тренерский штаб «Авангарда» снова запросил видеопросмотр и прогадал. Все было чисто. Спастись «ястребам» не удалось, и теперь их судьба висит на волоске.

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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