Звезды «Ак Барса» ушли в ВХЛ на 50 тысяч рублей в месяц. Зачем им это нужно?

Артем Лукоянов и Кирилл Петров продолжат карьеру в ХК «Юнисон-Москва».

Артем Лукоянов и Кирилл Петров подписали контракты с клубом ВХЛ «Юнисон». Это очень интересный эксперимент, но, кажется, проиграть могут обе стороны. Оба хоккеиста немного не понимают, во что ввязываются.

Совсем недавно я практически был свидетелем того, как один из клубов ВХЛ вел переговоры с известным хоккеистом. Последнего раздражало то, что нет предложений, дома сидеть было бессмысленно, а тут хотя бы какая-то работа.

— Ты понимаешь, куда едешь? — уточнял менеджер. — У нас тут очень тяжелая логистика, чаще всего мы ездим на автобусах, причем не самых лучших. Мы не живем в лучших отелях, да и с питанием точно не будет такого выбора, как в КХЛ. Тут очень специфическая игра. А зарплата... Мы тебе можем со всеми премиями дать 400 тысяч, не больше.

Спортсмен подумал пару дней и отказался. Слишком много неудобств, а он не так уж и нуждается в деньгах. Но был еще один аргумент, о котором сказал менеджер:

— И нам не нужны игроки, которые моментально уйдут из клуба, если появятся предложения из КХЛ. Мы решаем свои задачи и должны надеяться на парней.

Артем Лукоянов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Такие переговоры точно были не в «Юнисоне». Артем Лукоянов и Кирилл Петров, еще в прошлом сезоне выступавшие за «Ак Барс», согласились переехать в команду ВХЛ на минимальные деньги. Говорят, что Лукоянов будет получать 50 тысяч рублей, а Петров, возможно, даже меньше.

Зачем это им? Логика хоккеистов понятна. Оба без предложений, оба не хотят завершать карьеру и считают, что еще могут выступать на серьезном уровне. Лучше уж быть в клубе ВХЛ. Самостоятельно работать все равно тяжело, а здесь хотя бы привычный график, есть контроль.

Оба оказались в тяжелой ситуации. У Артема Лукоянова вообще не было предложений. Понятно, что как свободного агента его изучали в клубах, но до переговоров дело не доходило. Многих отпугивал возраст, кого-то — история Артема и его проблемы в быту. Между прочим, все слышали, что «Ак Барс» готов был дать контракт, но при соблюдении некоторых условий. Артем отказался.

Точно знаю, что интерес к Петрову в КХЛ был. Однако и там до конкретных предложений дело не дошло, хотя есть одна команда, которая, возможно, даст шанс нападающему, если он наберет форму и покажет себя в ближайшее время. Так что мотивация Кирилла и Артема вполне понятна.

Но есть и сомнения, что оба что-то выиграют от этого соглашения. Парни немного не понимают, что придется играть там, где они не бывали, и жить в плохих отелях. Плюс хоккей в ВХЛ очень странный. Мастерства заметно меньше, суеты больше, а 99 процентов тренеров ВХЛ не любят, когда игроки «творят».

Кирилл Петров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Юнисон» от этого ровным счетом ничего не выигрывает. В ВХЛ лимит на возрастных игроков, и клуб отказался от услуг Алексея Шубина и Виталия Попова. При этом оба точно находятся в хорошей форме, а Алексей знает специфику турнира. Если Лукоянов и Петров уйдут, то у команды появятся дыры в составе, которые будет тяжело залатать. Ничего не будет и с точки зрения имиджа. «Юнисон» пока очень мало кому известен, да еще команда базируется в Москве, то есть на нее в любом случае не будут собираться болельщики. Да и куда собираться? Заполнять 100 кресел в Академии «Динамо»? Да, коллектив планирует проводить матчи на «ВТБ Арене», но очень сильно сомневаюсь, что там будет больше зрителей.

Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. Еще два игрока из КХЛ, оценив рынок, решили, что уж лучше играть даже в ВХЛ, чем ждать у моря погоды. Недавно защитник Михаил Тихонов присоединился к «Тамбову», где уже на контракте Александр Лазушин. Андрей Чибисов поехал в Казахстан, а Егор Рыков согласился на пробный контракт в «Витязе». Время идет, сезон начинается, а в лиге три десятка хоккеистов никак не могут найти работу. Лучше уж за 50 тысяч в ВХЛ, чем тренировки с любителями.