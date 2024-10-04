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Анисимов завершил карьеру. Его два года уговаривали вернуться в Россию, но он выбрал США

Хоккеист Анисимов завершил карьеру
Михаил Зислис
Обозреватель
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Артем Анисимов в сборной России.
Фото Global Look Press
Артем Анисимов (слева) и Владимир Тарасенко.
Фото Global Look Press
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Лучшие годы Артема пришлись на «Чикаго».

Артем Анисимов завершил карьеру без шума и пафоса, опубликовав соответствующий пост в одной из социальных сетей. За его плечами 18 сезонов в Суперлиге, НХЛ, КХЛ и АХЛ, участие в Олимпиаде, Кубке мира и чемпионатах мира. Есть что вспомнить. Звездой первой величины он никогда не был. Зато его очень ценили тренеры за исполнительность, трудолюбие, скромность и готовность к черновой работе.

Артем Анисимов. Русский ветеран решил возобновить карьеру в Америке. Он хочет вернуться в «Рейнджерс» через АХЛ

В Северную Америку Анисимов уехал в 19 лет, чем огорчил Владимира Юрзинова — старшего, который успел совсем немного подержать молодого таланта в своих руках в «Локомотиве». Мэтр считал, что из форварда может вырасти большой игрок.

Никто не узнает, что стало бы с ярославцем, задержись он в родном клубе еще на год-другой. Агент Марк Гандлер не стал ждать. Хотя Анисимову все равно понадобилось провести два сезона в АХЛ, прежде чем он закрепился в основном составе «Рейнджерс».

В составе гламурно-звездной команды из Нью-Йорка, которую пытался переделать под свои требования экспрессивный Джон Торторелла, россиянин накрепко застолбил место в третьем звене. Именно в этой роли он провел значительную часть своей карьеры.

Были у него и более яркие отрезки. Половину сезона-2012/13, когда в НХЛ был локаут, Анисимов отыграл в родном «Локомотиве». Его тройка с Сергеем Плотниковым и Эмилем Галимовым действовала очень результативно, став одной из самых ярких в КХЛ.

В НХЛ он по-прежнему преимущественно занимался тасканием рояля. Обмен в «Коламбус» при сделке с участием большой звезды Рика Нэша в этом плане ничего не изменил. Пиком для Анисимова стал переход в чемпионский «Чикаго», где его тройка с Патриком Кейном и молодым Артемием Панариным работала как хорошо отлаженные часы. Идеальный подносчик снарядов или оруженосец — называйте ярославца как угодно. На этом он построил карьеру и вряд ли о чем-то сейчас жалеет.

Артем Анисимов (слева) и Владимир Тарасенко.
Фото Global Look Press

Играть за сборную России Анисимов приезжал при любой возможности, не обращая порой внимание на проблемы со здоровьем. Коллекция всех медалей чемпионатов мира, включая золото в Минске-2014, полностью заслужена. Было бы красиво и правильно, если б он делился опытом в каком-нибудь новом качестве уже в России. Но Анисимов руководствовался интересам своей большой семьи, в которой трое детей, и пока остается в США.

Два последних сезона Анисимов провел в АХЛ, хотя его настойчиво уговаривали остаться в КХЛ, причем не только «Локомотив». Осуждать такой выбор не стоит. Возможно, в будущем он еще вернется и станет частью какого-нибудь важного проекта.

Артем Анисимов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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