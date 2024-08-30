«Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком». Конфликт бывшего защитника «Торпедо» с сыном Ларионова

Антон Сизов перешел в московское «Динамо» спустя восемь месяцев после того, как главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов отстранил его от игр.

Бывший защитник «Торпедо» Антон Сизов не играл в прошлом сезоне с 13 января. Матч против московского «Динамо» он закончил с 0 очков и показателем полезности «минус 3». Больше месяца было неясно, почему Сизов не выходит на лед. Больше месяца спустя, 19 февраля, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался, почему не играет Антон:

«Нет ничего непонятного. Когда человек переходит линию... Отсутствие — оно и есть отсутствие, его не будет в команде. Это то, что есть, я не скрываю от вас. Мы хотим, чтобы молодежь получала правильный пример, как идти по жизни, как относиться к игре. Опыт здесь уже не поможет, не пригодится».

Точные причины отстранения из этого высказывания понять, естественно, не удалось. Главная версия конфликта защитника с тренером — жесткий разговор Сизова с центральным нападающим нижегородцев Игорем Ларионовым — младшим, сыном главного тренера. Якобы после одной из игр Антон сказал в его адрес нелицеприятные слова. За что и был немедленно выдворен из команды.

Подтверждения история не находила. 28 августа защитник благодаря сложному трейду «Торпедо» через магнитогорский «Металлург» оказался в московском «Динамо». О том, что случилось, Сизов рассказал в интервью. Не прямо, но с очень толстым намеком.

Игорь Ларионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Неприятная история с уходом из «Торпедо» для вас уже закончилась?

— Да, подошла к концу. Рад, что попал в такой великий и сильный клуб — «Динамо». Соскучился по хоккею, не играл восемь месяцев — это достаточно много. Держал себя в хорошей физической форме, тренировался.

— Вас пытались отправить из «Торпедо» в Тулу, но то ли вы не поехали, то ли в АКМ не захотели.

— Я просился в Тулу сразу, как меня отстранили, понимал, что надо доигрывать сезон. Он бы не испортил мне картину, так как прошлый сезон стал для меня одним из лучших. Но меня не успели заявить до дедлайна.

— Поставьте точку: с кем вы поссорились?

— Я ни с кем не ссорился.

— Мы ведь до конца не знаем, за что вас отстранили.

— Мне никто никакую причину не назвал. Считаю, что для меня эта история закрыта. Командный успех все расставит на свои места.

— Вы ссорились с Ларионовым-младшим?

— Нет. То, что писали в СМИ, что я якобы поругался после игры, — это все неправда. Прекрасно помню, что мы играли с «Динамо», проиграли 1:6. После матча я быстро переоделся и пошел к родителям, которые меня ждали на арене.

Антон Сизов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Кручинин рассказывал, что у него был хороший душевный разговор с Ларионовым, а после игры ему сказали не заходить в раздевалку. А как было у вас?

— У меня был разговор с Игорем Николаевичем в Минске перед матчем с «Динамо». А после него меня отстранили.

— Может быть, у вас есть ответ, но вы его не хотите говорить?

— История закрыта. Потом когда-нибудь это можно будет более подробно обсудить.

— Вы для себя понимаете причину?

— Такой причины, чтобы мне ее озвучили, не было.

— Еще одна версия гласит, что вы спаивали молодежь в самолете.

— Это полное вранье. Сами знаете, что когда ты приходишь с перегаром, то это сильно наказывается. Молодежь — не молодежь, неважно. Ты попал в первую команду, и пусть тебе будет 35 лет, 20 или 18 — ты должен отвечать за себя сам и учиться на своих ошибках.

— Еще одной из формулировок была ваша токсичность. Откуда это взялось?

— Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, а вы думайте сами, про кого я.

— Сколько времени придется входить в игровой ритм?

— Самое главное — это физическая форма, а игровой тонус придет через матчи. Думаю, что не будет никаких трудностей.