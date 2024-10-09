Генеральный менеджер снова стал тренером. Что опять происходит в «Авангарде»

Антон Курьянов покинул прежнюю должность, а его зам ее принял.

Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда» и решил сосредоточиться на тренерской деятельности. Нынешний ход выглядит очень резонансным. Это типично для Омска, где любое событие раздувается до планетарного масштаба. Но по факту в деятельности клуба пока мало что меняется. Основной функционал и раньше находился в зоне ответственности спортивного директора Евгения Забуги. Теперь он стал исполняющим обязанности генерального менеджера. Это очень сильный и въедливый юрист, который, работая в клубе, несколько лет набирался опыта по спортивной части.

Ключевые решения оставались за Курьяновым. Но их тоже надо было согласовывать и защищать перед председателем совета директоров клуба Михаилом Авериным, на днях покинувшим свой пост, и генеральным директором Германом Чистяковым. Черновая работа и все бумажные дела всегда лежали на Забуге.

Коллегиально вопросы должны решаться и теперь. Последнее слово будет оставаться за тренерским штабом, если иметь в виду какие-то трансферные сделки. Это нормальный рабочий процесс, который не должен принципиально меняться из-за пары перестановок. Навязывать насильно свою точку зрения в нынешней управленческой конфигурации никто в «Авангарде» не собирается.

Евгений Забуга. Фото ХК «Авангард»

В произошедшем с Курьяновым нет ничего страшного, критичного и трагичного. Ситуация, которая изначально выглядела странной и неоднозначной из-за совмещения тренерского и менеджерского постов, формализована в новом виде и больше соответствует реальному положению дел. Еще летом было очевидно, что в клубе к этому рано или поздно придут. Курьянов сможет больше проводить времени с командой, сосредоточившись на своих обязанностях ассистента Сергея Звягина и специалиста по большинству.

У него самого душа всегда больше лежала к работе на скамейке, чем к нахождению в ложе и офисе. Это давно стало понятно из личного общения. Также стоит напомнить, что бывший босс клуба Александр Крылов несколько раз уламывал Курьянова стать менеджером, добившись своего с третьей попытки. Получается, он зря старался. Надо заниматься тем, что нравится.

Относительно кандидата на замену ушедшему из «Авангарда» Аверину пока нет новых сведений. Это и не так важно. Его преемник в течение нескольких недель обязательно появится в публичном пространстве. Без куратора сверху такому клубу никак нельзя. Пока же кажется, что уход Курьянова со своего поста стал больше его собственным решением, чем следствием влияния со стороны. Это нормально. Команде, которая находится в сложном турнирном положении, требуется помощь не только в высоких кабинетах, но и на скамейке.