У тренера КХЛ крутой Instagram. Это новый способ общения с публикой

Андрей Разин разбирает моменты в своем аккаунте.

Привычный образ тренера — педантичный мужчина в строгом костюме, сдерживающий эмоции на публике, отделываясь на пресс-конференциях общими словами. Большинство специалистов в России привыкли работать в подобной системе, когда беседа с журналистами — мука и пытка. Отчасти это вопрос менталитета.

В НХЛ игроки и тренеры более расположены к коммуникации со СМИ и болельщиками. Сразу вспоминается, как бывший тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт после проигранного пари вышел к журналистам в маске быка. Не говорю, что на следующую пресс-конференцию всем тренерам нужно выходить в ростовых костюмах или показывать фокусы. Но неспроста ведь отделываться за спор пришлось именно в публичном пространстве. Игроки и тренер понимают, что таким образом они дополнительно подогревают интерес болельщиков к команде.

Представьте, человек всю жизнь интересовался бейсболом, а тут в Instagram увидел пост, что какой-то тренер вышел к прессе в голове быка. По-моему, это как минимум повод задуматься: на каком месте его команда, что за специалист этот Лавиолетт, где он работал, выигрывал ли кубки?

Фронтмен в медиаполе среди тренеров КХЛ — Андрей Разин. Известный нападающий, выигравший с «Магниткой» Суперлигу в сезоне-2000/01 и серебро ЧМ-2002 со сборной России, завершил игровую карьеру в 2007 году. Некоторое время он работал детским тренером, а в сезоне-2012/13 начал путь главного с Высшей лиги. С саратовским «Кристаллом» Разин большого счастья не сыскал, но затем довел «Ижсталь» до финала Кубка Братины. Предложений из КХЛ долго ждать не пришлось — тренер два года отработал в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале», а последние три сезона возглавляет «Северсталь», которая стала главным открытием нынешний регулярки.

Разин был импульсивным игроком, который мог ответить и словом, и делом. Не изменился темперамент Андрея Владимировича и на тренерском мостике. Откровенные пресс-конференции, разлетающиеся по просторам интернета. Розовые майки на тренировках для провинившихся игроков. Наезды на арбитров. В плей-офф с «Ижсталью» дошло до того, что Разин подрался с наставником ТХК Алексеем Ждахиным.

При этом Разин умело совмещал эмоциональные всплески с командным результатом. «Ижсталь» дошла до финала Кубка Братины, «Автомобилист» в сезоне-2015/16 дал бой «Магнитке», завоевавшей Кубок Гагарина. Алексей Василевский, Анатолий Голышев и другие игроки, считавшиеся перспективными, наконец-то зажгли и стали лидерами команды. Чего уж говорить про «Северсталь» — команда со скромным бюджетом дает отпор топ-клубам и показывает хоккей, на который приятно смотреть.

Правда, в последние годы Разин отказался от импульсивного общения на публике. Тренер перестал поддаваться на пустые провокации и взрываться из-за пустяков. Тем не менее пресс-конференции Андрея Николаевича не стали скучными — сейчас он просто излагает мысли немного в другом ключе.

Летом 2020 года Разин открыл новый способ общения с болельщиками и завел аккаунт в Instagram. Разин рассказывает о подробностях своей карьеры, выкладывает фрагменты тренировок и личные фото, шутит и делится мыслями по хоккейным вопросам. Иной раз, чтобы получить комментарий Андрея Владимировича, не нужно ему звонить или писать. Достаточно зайти в его Instagram-аккаунт. Разину не нужен канал передачи информации в виде корреспондента — он все расскажет сам в своих постах и сторис.

Помните скандал с нападающим Заком Митчеллом, которого «Северсталь» забрала с драфта отказов, но до Череповца он так и не доехал? Разин в сторис устроил перепалку с агентом хоккеиста Алешей Пилко. Конфликт в итоге выиграла сторона игрока — КХЛ присвоила Митчеллу статус НСА (неограниченно свободный агент). Ироничная реакция Андрея Владимировича последовала незамедлительно. «Ха-ха-ха», — написал Разин в сторис, выложив скриншот сайта лиги с решением по Митчеллу.

Со временем Instagram Разина стал цитироваться все больше и больше. После поражения от СКА, которое сопровождалось сомнительными решениями арбитров и удалением до конца игры главного тренера «Северстали», Андрей Владимирович обратился к нападающему армейцев Андрею Кузьменко, намекнув на симуляцию с его стороны.

«Ты хороший хоккеист! Своей игрой за сборную ты доказал. Не порть себе репутацию среди хоккеистов. Ты способен заиграть в НХЛ, но там такие вот поступки не приветствуются! Удачи и без травм!» — написал Разин.

После разгромного поражения от Канады в полуфинале МЧМ-2021 тренер «Северстали» поддержал Игоря Ларионова и призвал его остаться в сборной.

Instagram Андрея Разина. Фото Instagram

«Как бы ни сложилась завтрашняя игра за третье место, Игорь Николаевич, оставайся работать в России. Большой профессионал, умнейший человек, неприкасаемый авторитет, трудяга и так далее. Ты способен принести много пользы нашему хоккею. Решение стать тренером и внедрять свои идеи напрямую в этот вид спорта — дорогого стоит. Рисковать своей фамилией после неудач, вместо того чтобы за счет нее получать дивиденды, играя в хоккей по выходным с «большими» людьми, не все способны», — написал Разин.

Instagram Андрея Разина. Фото Instagram

Но самая гениальная находка Разина — разбор спорных судейских решений. Как известно, с критикующими арбитров в КХЛ не церемонятся. Сказал лишнее — заплати штраф в 300 тысяч рублей. Несколько дней назад Разин намекнул на неоднозначные решения судей в матче с «Авангардом», в одном из перерывов которого у него состоялся разговор на повышенных тонах с наставником «ястребов» Бобом Хартли.

Сторис Андрея Разина. Фото Instagram

«Я его похвалил, — сказал Разин на пресс-конференции. — Он работает в России, приносит много пользы нашему хоккею. Сказал ему, что он красавчик. Он, видимо, не понял на русском. Но вы по губам все видели. Нормальные специалисты видят эту игру и те нюансы, которые творятся. Остается только похвалить этих людей. У меня есть работа, я счастлив и не хочу ее терять. Хочется сказать им спасибо».

Сторис Андрея Разина. Фото Instagram

После матча Разин обратился к российским СМИ и призвал не ассоциировать его с имиджем скандального тренера. Андрей Владимирович, а разве это не осталось в прошлом? Все видят, что вы изменились в лучшую сторону, оставшись при этом открытым человеком, который готов к диалогу с журналистами, какими бы странными ни были их вопросы. А ваша активность в Instagram заслуживает только лестных отзывов.

Главный тренер @severstalclub Андрей Разин обратился к российским СМИ ?? pic.twitter.com/eIdnRkUbTP — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 8, 2021

Популяризация хоккея зависит не только от действий игроков на льду. Внешние факторы — общение с прессой, активность в социальных сетях и пиар-акции — не менее важны. Разин при поддержке «Северстали» своим примером показывает, как можно давать результат и оставаться открытым, ярким и настоящим. Надеюсь, что из-за откровенных постов тренер все-таки не получит штрафов от лиги.