Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:00

Неужели Разин хочет стать хоккейным Дзюбой? Лучше войти в историю тренером-чемпионом, а не скандалистом

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Андрей Разин в чемпионской раздевалке «Металлурга» после победы в Кубке Гагарина-2024.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Победа в Кубке Гагарина не раскрепостила главного тренера «Металлурга».

Мнение

Интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вызвало большой резонанс. По традиции один из героев ЧМ-2018 прошелся по всем, с кем работал в последнее время, и сдобрил все это коронной фразой «Я ни на кого не обижен, но...»

Аура героя нации, которого на любом стадионе страны облепляли сотни мальчишек, потихоньку сошла на нет — виновато в этом не только знаменитое видео с пометкой 18+, но и регулярные обвинения от Дзюбы в адрес тренеров, комментаторов и других футбольных деятелей.

В хоккее есть свой аналог Дзюбы — главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Ему тоже необходимы сторонние раздражители: на этой предсезонке он увел команду по ходу матча с «Нефтехимиком» после того, как форвард магнитогорцев Даниил Вовченко получил травму после силового приема соперника. Арбитры справедливо решили, что нарушения не было, — и тут Разин вспылил, не дав командам доиграть матч. А после хамски высказался о главном тренере нижнекамцев Олеге Леонтьеве, который несколько лет работал его ассистентом.

Андрей Разин. Оправдать поведение Разина невозможно. Тренер-чемпион не имеет права унижать других

Еще прошлым летом меня удивил момент, когда на предсезонном турнире в Уфе Разин на пресс-подходе попросил уйти представителя одного федерального СМИ (не «СЭ»). С формулировкой «пока у вас работает один журналист, я общаться с вами не буду». А на вчерашней пресс-конференции после матча с «Трактором» назвал подонком (!) нашего корреспондента Алексея Шевченко и углубился в особенности рекламных постов в телеграм-каналах.

Андрей Разин в чемпионской раздевалке «Металлурга» после победы в Кубке Гагарина-2024.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Начиналась тренерская карьера Разина очень весело: аудиозаписи со слитыми на YouTube установками из раздевалки веселили народ, а сам он с оголенным торсом лез в драку с тренером соперника. В «Автомобилисте» тренер наказывал игроков розовыми джерси, а в качестве мотивации включал песни группы «Ленинград». Разин казался брутальным и дерзким, но при этом абсолютно беззлобным. Давал откровенные интервью, вел телеграм-канал, отвечал болельщикам в соцсетях.

Андрей Разин. Караван идет в пропасть? Чемпион продолжает проигрывать, а Разин по-прежнему уверен в своих решениях

Параллельно с этим Разин рос как специалист и заслужил приглашение в магнитогорский «Металлург». И построил шикарную команду, дав путь в большой хоккей нескольким молодым игрокам. В первый же сезон завоевал Кубок Гагарина, хотя этого мало кто ждал. И непонятно, почему это не раскрепостило Разина, а, наоборот, озлобило?

Второй сезон Разина в «Магнитке» получается непростым — летние трансферы оказались неудачными, клуб уже постигли значительные изменения в виде смены Сергея Гомоляко на Евгения Бирюкова в роли спортивного директора. Нервозность тренера понятна, но еще не поздно остановиться. Иначе можно войти в историю не как тренер-победитель, а как ищущий врагов повсюду и ругающийся со всеми истерик.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Артем Дзюба
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Читайте также
Бывший владелец «Хартса» Романов рассказал, почему не купил «Ливерпуль»
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
«Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем
Популярное видео
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Караван идет в пропасть? Чемпион продолжает проигрывать, а Разин по-прежнему уверен в своих решениях
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 27 16 11 34
4 Динамо М 25 14 11 31
5 Торпедо 27 13 14 31
6 Северсталь 24 15 9 30
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 25 13 12 28
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 26 8 18 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 23 15 8 31
4 Сал. Юлаев 23 15 8 31
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 24 10 14 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 25 7 18 16
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
14.11 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости