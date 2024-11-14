Неужели Разин хочет стать хоккейным Дзюбой? Лучше войти в историю тренером-чемпионом, а не скандалистом
Мнение
Интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вызвало большой резонанс. По традиции один из героев ЧМ-2018 прошелся по всем, с кем работал в последнее время, и сдобрил все это коронной фразой «Я ни на кого не обижен, но...»
Аура героя нации, которого на любом стадионе страны облепляли сотни мальчишек, потихоньку сошла на нет — виновато в этом не только знаменитое видео с пометкой 18+, но и регулярные обвинения от Дзюбы в адрес тренеров, комментаторов и других футбольных деятелей.
В хоккее есть свой аналог Дзюбы — главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Ему тоже необходимы сторонние раздражители: на этой предсезонке он увел команду по ходу матча с «Нефтехимиком» после того, как форвард магнитогорцев Даниил Вовченко получил травму после силового приема соперника. Арбитры справедливо решили, что нарушения не было, — и тут Разин вспылил, не дав командам доиграть матч. А после хамски высказался о главном тренере нижнекамцев Олеге Леонтьеве, который несколько лет работал его ассистентом.
Еще прошлым летом меня удивил момент, когда на предсезонном турнире в Уфе Разин на пресс-подходе попросил уйти представителя одного федерального СМИ (не «СЭ»). С формулировкой «пока у вас работает один журналист, я общаться с вами не буду». А на вчерашней пресс-конференции после матча с «Трактором» назвал подонком (!) нашего корреспондента Алексея Шевченко и углубился в особенности рекламных постов в телеграм-каналах.
Начиналась тренерская карьера Разина очень весело: аудиозаписи со слитыми на YouTube установками из раздевалки веселили народ, а сам он с оголенным торсом лез в драку с тренером соперника. В «Автомобилисте» тренер наказывал игроков розовыми джерси, а в качестве мотивации включал песни группы «Ленинград». Разин казался брутальным и дерзким, но при этом абсолютно беззлобным. Давал откровенные интервью, вел телеграм-канал, отвечал болельщикам в соцсетях.
Параллельно с этим Разин рос как специалист и заслужил приглашение в магнитогорский «Металлург». И построил шикарную команду, дав путь в большой хоккей нескольким молодым игрокам. В первый же сезон завоевал Кубок Гагарина, хотя этого мало кто ждал. И непонятно, почему это не раскрепостило Разина, а, наоборот, озлобило?
Второй сезон Разина в «Магнитке» получается непростым — летние трансферы оказались неудачными, клуб уже постигли значительные изменения в виде смены Сергея Гомоляко на Евгения Бирюкова в роли спортивного директора. Нервозность тренера понятна, но еще не поздно остановиться. Иначе можно войти в историю не как тренер-победитель, а как ищущий врагов повсюду и ругающийся со всеми истерик.
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