«Сезон сложный, пару раз чуть кондратий не хватил». Интервью главного тренера «Северстали»
— Довольны ли вы сезоном?
— Сезон очень сложный. Задачу выполнили. Я говорил, что мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли. Последние результаты показывают, что мы очень хорошая команда. Пришлось непросто, потому что ушли четыре человека из первых двух пятерок — Няттинен, Стенквист, Кодола и Хохлов. По большому счету мы их не заменили, на эти места пришли молодые ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться, — к концу сезона это получилось. Абросимов, Гераськин, Денисов вышли на новый уровень.
— Вы же сами выгнали Кодолу.
— Я его не выгонял. Нам нужен был Петунин, и единственный вариант обмена, на который пошло «Динамо», — это Кодола. Так бы я его оставил, конечно.
— А Хохлов?
— Мы предлагали ему контракт, но даже «Нефтехимик» дал ему такие деньги, которые мы бы не смогли дать.
— «Северстали» не собираются улучшать финансирование?
— Это не ко мне вопрос. «Северсталь» выделяет общий бюджет на весь хоккей, в том числе детский. Все будет обсуждаться.
— У вас контракт заканчивается?
— Да.
— Будете продлевать?
— Я не буду эту тему обсуждать. Предложение есть, скажем так. Сейчас нужно сосредоточиться на плей-офф. Сезон очень сложный, пару раз чуть кондратий не хватил. Были моменты, в которых можно было опустить руки и не биться. Мы бились, боролись, вышли на уровень, который показывали в прошлые сезоны. Конечно, от нас ждали прогресса, но если посмотреть на вещи реально, а у нас самый молодой состав, мы вышли из ситуации с достоинством.
— Какой момент был самым тяжелым?
— Были две сложнейшие игры. В Ярославле мы играли очень хорошо, 3:1 выигрывали, но заработали много удалений и сами проиграли. Плюс была неразбериха с видеотренером. Я очень переживал после того матча, потому что могли получить положительный импульс. И игра с «Куньлунем», когда мы упустили запланированные очки.
— Была ужасная игра с «Локомотивом», когда до буллитов было 0:0.
— Ребята были опустошены к тому матчу, там были четыре игры через день. Мы не играем в откат, на тот момент у ребят сил почти не было. Согласен, бывают скучные игры, но у нас их очень мало.
— Вы перестали вести Telegram. Это помогло?
— Я открыл канал, чтобы отвечать «доброжелателям». Что-то показать, приоткрыть интересное. Канал мне не мешал, но ассоциироваться с блогером не хотелось — лучше уж просто быть тренером.
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