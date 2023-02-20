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Сегодня, 10:30

«Сезон сложный, пару раз чуть кондратий не хватил». Интервью главного тренера «Северстали»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Андрей Разин с игроками.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Разин — о выходе в плей-офф и будущем.

— Довольны ли вы сезоном?

— Сезон очень сложный. Задачу выполнили. Я говорил, что мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли. Последние результаты показывают, что мы очень хорошая команда. Пришлось непросто, потому что ушли четыре человека из первых двух пятерок — Няттинен, Стенквист, Кодола и Хохлов. По большому счету мы их не заменили, на эти места пришли молодые ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться, — к концу сезона это получилось. Абросимов, Гераськин, Денисов вышли на новый уровень.

— Вы же сами выгнали Кодолу.

— Я его не выгонял. Нам нужен был Петунин, и единственный вариант обмена, на который пошло «Динамо», — это Кодола. Так бы я его оставил, конечно.

— А Хохлов?

— Мы предлагали ему контракт, но даже «Нефтехимик» дал ему такие деньги, которые мы бы не смогли дать.

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— «Северстали» не собираются улучшать финансирование?

— Это не ко мне вопрос. «Северсталь» выделяет общий бюджет на весь хоккей, в том числе детский. Все будет обсуждаться.

— У вас контракт заканчивается?

— Да.

— Будете продлевать?

— Я не буду эту тему обсуждать. Предложение есть, скажем так. Сейчас нужно сосредоточиться на плей-офф. Сезон очень сложный, пару раз чуть кондратий не хватил. Были моменты, в которых можно было опустить руки и не биться. Мы бились, боролись, вышли на уровень, который показывали в прошлые сезоны. Конечно, от нас ждали прогресса, но если посмотреть на вещи реально, а у нас самый молодой состав, мы вышли из ситуации с достоинством.

Андрей Разин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Разин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Какой момент был самым тяжелым?

— Были две сложнейшие игры. В Ярославле мы играли очень хорошо, 3:1 выигрывали, но заработали много удалений и сами проиграли. Плюс была неразбериха с видеотренером. Я очень переживал после того матча, потому что могли получить положительный импульс. И игра с «Куньлунем», когда мы упустили запланированные очки.

— Была ужасная игра с «Локомотивом», когда до буллитов было 0:0.

— Ребята были опустошены к тому матчу, там были четыре игры через день. Мы не играем в откат, на тот момент у ребят сил почти не было. Согласен, бывают скучные игры, но у нас их очень мало.

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— Вы перестали вести Telegram. Это помогло?

— Я открыл канал, чтобы отвечать «доброжелателям». Что-то показать, приоткрыть интересное. Канал мне не мешал, но ассоциироваться с блогером не хотелось — лучше уж просто быть тренером.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Сибирь 65 37 28 81
4 Сал. Юлаев 65 35 30 80
5 Металлург 64 34 30 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 65 27 38 61
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