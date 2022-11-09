Сорвавшийся на журналистов Разин не прав. Но и КХЛ пора отказаться от гиперопеки судей

Очередной скандал, связанный с главным тренером «Северстали».

Из Андрея Разина получился бы превосходный пиарщик. Чего не отнять у главного тренера «Северстали», так это умения раскручивать события, связанные с клубом. Матч с «Автомобилистом» не предвещал волны обсуждений. Будничная встреча лидера «Востока» и середняка «Запада» — не более того. Все к этому и шло, пока не началась пресс-конференция. Гнев от поражения в овертайме Разин выплеснул во время общения с журналистами. Выступление тренера заняло 22 секунды.

— Что там по регламенту? Я пришел, отметился и ушел. Комментарий по игре? Без комментариев. Я не буду ни на какие вопросы отвечать. Все, без комментариев, — выдал Разин.

Регламент не предполагает никаких «отметился и ушел». Каждый тренер должен развернуто рассказать об игре, затем ответить на вопросы журналистов, если они будут заданы. За несоблюдение требований на клуб может быть наложен штраф 300 тысяч рублей. Разин уже попадал на деньги и получил дисквалификацию за обсуждение судейства. Тогда Андрей Владимирович предупредил журналистов, что отвечать на вопросы будет односложно. Впрочем, такая манера общения заставляет еще больше говорить о тренере Разине — фортель на пресс-конференции обсуждают активнее других матчей игрового дня.

До конца регулярки «Северстали» осталось сыграть 40 матчей. Если саботаж Разина на пресс-конференциях продолжится, то к концу первого этапа сезона тренер передаст на «развитие хоккея» 12 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы закрыть контракты за сезон Дмитрия Моисеева, Георгия Бусарова и Максима Колмыкова.

Абсолютно неважно, какой игровой момент в матче с «Автомобилистом» так взбесил Разина. Работа главного тренера клуба КХЛ не заканчивается с финальной сиреной. Пресс-конференции — такой же труд, как и управление игрой. Об этом, к слову, прямым текстом говорил Олег Знарок, для которого общение с журналистами — не самое желанное мероприятие. Андрей Владимирович почему-то позабыл о культурном тоне тренеров. Легко догадаться, что наставник «Северстали» недоволен работой арбитров. Не так давно Разину прилетел штраф за обсуждение судейства. И вчерашний саботаж — продолжение старой песни.

Последовательности в действиях Разина мало. Какая связь между спорными судейскими решениями и работой журналистов, которых Андрей Владимирович не захотел слушать после матча с «Автомобилистом»? Это то же самое, если бы вас затопил сосед сверху, а вы бы побежали выговаривать соседу снизу или соседу с вашей лестничной клетки. Срываться на корреспондентов — не лучший выход для тренера. Тем более когда команда проиграла восемь из девяти последних матчей и не попадает в плей-офф. Уважение журналистов, которое специалист заработал, создав симпатичную «Северсталь», легко обнулится.

Разина можно понять. Не согласен с теми, кто сравнивает реплики Андрея Владимировича о скромном бюджете, тяжелом календаре и других проблемах череповчан с детскими оправданиями и обидами. Тренер приводил очевидные факты, с которым сложно спорить. И пытался корректно поднимать тему судейства, о чем пора бы задуматься лиге. Разрешите тренерам говорить о судействе и перестаньте пугать штрафами. Перенимать практику футбольного чемпионата, когда после некоторых матчей арбитров обсуждают активнее игроков, не нужно. Уверен, в хоккее до такого не дойдет — тут другой спортивный менталитет. Между полным запретом и футбольным беспределом должна быть промежуточная остановка.

Не пытаюсь оправдать демарш Разина. Такие поступки не красят тренера, клуб и лигу. Другой вопрос, что Андрей Владимирович создал прецедент, на который КХЛ стоит обратить внимание. Это касается не только обсуждения спорных моментов. Судейство остается закрытой кастой. Банальный вопрос, который часто терзает меня во время матчей. Мы видим и знаем фамилии четырех арбитров в поле. Но сотрудники «военной комнаты», просматривающие спорные моменты, носят маски и работают инкогнито, хотя напрямую влияют на результаты игр. А отсутствие повторов спорных моментов на видеокубе по ходу матчей — вовсе явление из каменного века. Лига чрезмерно опекает арбитров, желая обеспечить им донельзя спокойную жизнь.

В том же футболе все открыто: известно, кто обслуживает матч, а кто работает на ВАР. В НХЛ никому не запрещают говорить о судьях. Но в КХЛ арбитры — особо охраняемые персоны, с которых сдувают пылинки. Их работу нельзя обсуждать, а ошибки анализируют только в передаче «Судейская». При этом неизвестно, как конкретно наказывают провинившихся. С игроками и тренерами все прозрачно. Открыты суммы штрафов, накладываемые на нарушителей порядка. Может быть, пора и арбитров развернуть ближе к народу? Введение запретов не сделает лигу лучше, а работу судей - качественнее. Арбитрам стоит принимать критику так же, как хоккеистам, тренерам и руководителям. Если эта критика, разумеется, конструктивная.