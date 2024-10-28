В «Амуре» все-таки уволили главного тренера. Мартемьянова сделали виноватым во всех неудачах

Однако спрашивать в Хабаровске нужно далеко не только с отправленного в отставку специалиста.

Было бы странно, если бы руководство «Амура» с его подходом к комплектованию, непереоцененными амбициями и подпотолочным составом простило Андрею Мартемьянову ужасные 0:15 по итогам последних трех матчей команды. Сегодня в Хабаровске решили не устраивать чистку ростера и парад расторжений, как это сделали не так давно в Астане, а ограничились еще одной жертвой на тренерском мостике.

Однако виноваты ли в затяжном кризисе дальневосточников только Мартемьянов и его помощник Евгений Федоров, уволенный несколькими днями ранее, когда у хабаровчан весь сезон исполняют роль дружелюбных привидений Алекс Гальченюк и Александр Хохлачев с годовыми зарплатами под 80 миллионов рублей, а другие нападающие не способы наскрести хотя бы один голик в матче против открытой и играющей «Северстали»? Снимать ответственность с хоккеистов в этой ситуации точно нельзя. Как и с генерального менеджера клуба Вадима Покотило, который с огромным бюджетом не стеснялся раздавать контракты намного выше рынка тем, кто по разным причинам оказался не нужен топ-клубам.

Хоккей Мартемьянова действительно можно назвать устаревшим. Во многом именно уральского жигана имел в виду бывший босс «Сибири» Кирилл Фастовский, когда в одном из своих интервью употребил выражение «заскорузлые консерваторы». И пока игровые тренды менялись, а остальные коллеги становились гибче, он оставался верным своим рабоче-крестьянским игровым принципам. Но гибкости его командам зачастую не хватало не в регулярках, а на стадии плей-офф. Что же пошло не так в этом сезоне?

Кажется, чуть ли не главной проблемой Мартемьянова стало отсутствие сильных помощников, на которых в предыдущие годы очень многое держалось в его штабе. Прошлой весной «Амур» лишился сразу двух топовых специалистов: старшего тренера Евгения Шалдыбина, отвечавшего за оборону и меньшинство, а также Алексея Жигарева, работавшего с вратарями.

Если без своего старого друга и «гения большинства» Константина Шафранова, с которым Мартемьянов разминулся сразу после Екатеринбурга, он еще справлялся, то после ухода Шалдыбина его зыбкая конструкция рухнула, лишившись ключевой опоры. Вот только в «Амуре» от уехавшего в «Сочи» Шалдыбина, как утверждают некоторые Telegram-каналы, не отказывались. Как же тогда получилось, что они оказались в других клубах?

Фото ХК «Амур»

Ответ нелеп до невозможности. Дав прошлой весной новый контракт Мартемьянову до начала плей-офф, в Хабаровске просто забыли продлить его помощников. Кажется, на радостях от собственного соглашения попросить за своих ассистентов у губернатора края забыл и сам Андрей Алексеевич. Пока клубные боссы радовались попаданию в кубковую восьмерку «Востока», другие клубы подсуетились, заблаговременно ударив по рукам с ликвидными специалистами.

В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет белорус Виктор Костюченок, заменивший в прошедшее межсезонье Шалдбыина. Но главное — уже во встрече с «Динамо» на лавку встанет генменеджер «Амура» Вадим Покотило. Он должен взвалить на себя работу с нападающими. Имел ли его в виду генеральный директор «тигров» Евгений Лугин, говоря о том, что считает Мартемьянова не единственным виновником сложившейся ситуации? Как бы то ни было, в Хабаровске 52-летний управленец заслужил репутацию непотопляемого человека, и ждать его скорого ухода будет крайне наивно.