В «Магнитке» играет лучший силовой форвард КХЛ. Поможет ли гигант из Прокопьевска перевернуть финал с ЦСКА?

Раскрылся после АХЛ

Отъезд Андрея Чибисова в «Виннипег» три года назад воспринимался скептически. Нападающий, который никогда не считался звездой на уровне КХЛ, подписал двусторонний контракт с укомплектованными «Джетс». Думать об основе воспитаннику прокопьевского «Шахтера» было рано. Форвардов подобного плана в Северной Америке хватает и без россиян. Сам Чибисов решительно отнесся к смене лиги: отказался от пункта о возвращении в КХЛ, если надолго задержится в фарм-клубе, и отмечал, что едет не за деньгами, а чтобы проявить себя.

Сомнения в переходе Чибисова в «Виннипег» основывались на невыдающейся игре форварда в России. За пять полноценных сезонов в КХЛ Андрей ни разу не выбил больше 10 голов за регулярку. А за 22 матча плей-офф вовсе отдал только три передачи. Статистика и игровой потенциал не располагали к чудесному преображению за океаном. Даже несмотря на то, что главный тренер «Джетс» Пол Морис хвалил россиянина.

«Я бы сказал, что русский хоккей и игра в КХЛ несколько отличаются в зависимости от размера площадки. Но стиль Чибисова сейчас больше подходит для игры в Северной Америке, чем там», — говорил Морис в сентябре 2019 года.

Больших высот в системе «Виннипега», несмотря на похвальное рвение и крутую предсезонку, Андрей не достиг. Всю регулярку форвард гонял по АХЛ, а проникнуться атмосферой НХЛ получилось только в двух матчах. Американская мечта свела Чибисова с «Манитобой», за которую он провел 53 игры. 25 (7+18) очков Андрея — лишь седьмой результат в команде. Из него не получился доминирующий игрок на уровне АХЛ. При этом поездка в «Манитобу» стала проверкой характера и бойцовских качеств Чибисова. Пусть по его словам, все, кому бы он ни предлагал драться, отказывались, он показал, что готов к североамериканскому хоккею.

Разочаровал Билялетдинова

Именно в «Металлурге», куда Андрея обменял «Ак Барс», он провел лучший отрезок в кахаэловской карьере до перехода в «Виннипег»: улучшилась статистика, пошли голы и, как следствие, вызовы в национальную сборную.

Три неполных года в казанском клубе — самые противоречивые в карьере форварда. В прогресс и полезность Чибисова верил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Андрей был если не любимчиком мэтра, то как минимум владел дополнительной протекцией и опекой наставника. Билялетдинов защищал Чибисова от критики местных журналистов. «Ак Барс» вытащил игрока из «Югры», и он сразу получил место в составе, а местные парни из высшей лиги оставались не у дел. Хватало и обоснованных претензий к Чибисову — прилетало форварду за низкую результативность. Столько моментов, столько классных передач от партнеров — а с шайбами беда. Компенсировать это выигранными единоборствами, эталонными отбором и контролем шайбы получалось не всегда.

Билялетдинов уделял внимание нападающему на тренировках и верил, что из него вырастет крутой силовой форвард, способный не только разрушать, но и помогать в атаке. Чибисов — один из игроков, которым Зинэтула Хайдярович проложил путь в КХЛ. Впрочем, раскрыть потенциал в Казани Андрей не смог. Сделать следующий шаг и выйти на новый уровень получится позже — в «Магнитке», куда нападающего обменяли на Ярослава Косова. Сложно найти переломный момент в отношениях игрока и тренера. Недовольство Билялетдинова действиями Чибисова накапливалось и закольцевалось 6 сентября — в матче против «Автомобилиста». Тренер разочаровался в игроке, которого сам и начал подключать к составу.

Андрей был на льду, когда казанцы пропустили две ключевые шайбы. В первом голе к форварду никаких претензий, а вторая голевая атака уральцев началась с проигранного единоборства Чибисова у борта. После матча в Екатеринбурге нападающий больше не сыграл за «Ак Барс»: его понизили до фарм-клуба, а позднее договорились о сделке с «Магниткой».

Понять, кто выиграл от обмена в краткосрочной перспективе, было нелегко. Косов помог «Ак Барсу» привезти домой третий Кубок Гагарина, отправив в отпуск в полуфинале конференции как раз «Металлург». Чибисов, доиграв следующий сезон, укатил в «Виннипег». Эффект от каждой сделки разумнее оценивать в долгосрочной перспективе. Через четыре года не возникает сомнений, что уральцы сделали правильный ход. Чибисов превратился в топового силового форварда, две регулярки подряд стал лучшим снайпером «Металлурга» и заслужил приглашение на серебряную для российской сборной Олимпиаду в Пекине.

Прогресс в «Магнитке»

Чибисов попробовал себя в системе «Джетс» и вернулся в «Магнитку», которая запускала программу перестройки. Новый тренерский штаб, новые лица в руководстве. Со стороны казалось, что Андрей прилетел из «Виннипега» с повышенной мотивацией — совсем другого игрока получил «Металлург». Поездка в Северную Америку пошла ему на пользу и морально, и в плане техники — все понимают, как трепетно за океаном относятся к индивидуальному развитию игроков.

Илья Воробьев отмечал, что Чибисов за год в «Манитобе» улучшил бросок. Статистика голов в регулярке-2020/21 подтверждает наблюдение тренера. Андрей забил больше голов, чем Тэйлор Бек, Сергей Мозякин и Сергей Плотников.

По-настоящему раскрылся Чибисов в нынешнем сезоне. Помогла в этом и новая концепция клуба с тремя играющими тройками нападения. Неоценим прогресс и самого Андрея. Он превратился в настоящего бульдозера, способного затащить шайбу в чужую зону и расчистить пространство для партнеров. Недаром на евротурах и пекинской Олимпиаде Чибисова использовали, чтобы добавить мускул тройке Вадима Шипачева. Бойцовские качества Андрей совместил с навыками снайпера. Лазерные броски с кистей доставляют вратарям большие проблемы. А в серии с «Авангардом» форвард показал, что умеет не только идти напролом, но и не против схитрить и подловить голкипера броском с отрицательного угла.

— Требую, чтобы Андрей держал шайбу. Он может повесить на себя двух соперников и еще отдать передачу, — говорил в сентябре Илья Воробьев.

В плей-офф Чибисов оставляет двоякое впечатление. У него 5 шайб и 6 передач в 18 матчах (пятый результат среди форвардов), но серию с «Трактором» он провел слабо: набрал только два очка в единственном проигранном матче. Андрей часто заставляет соперников фолить на себе — лучший по этому компоненту в «Металлурге». Однако полезность нападающего девальвируют удаления — необъяснимые и нелогичные. Когда у Андрея не идет игра, он может сорваться и получить справедливую обратку от судей. Небезошибочно Чибисов действовал в первом матче финала с ЦСКА. Гол Сергея Андронова родился благодаря неудачному выводу шайбы из зоны. А чем форвард занимался перед воротами — вопрос, на который вряд ли кто-то ответит.

У «Металлурга» есть ресурсы, чтобы исправить положение в серии. Илья Воробьев на пресс-конференции сказал, что против армейцев нельзя ошибаться. Но реально ли исключить потери и небрежности против структурного и мощного ЦСКА? Сильно сомневаюсь. Поэтому обратил бы внимание на вторую ремарку Ильи Петровича: надо эффективнее реализовать моменты. Это для мобильных форвардов «Магнитки» более выполнимая задача. Команда Воробьева по ходу плей-офф часто проявляла гибкость и находила чем удивить соперника.

Преображение Чибисова во втором матче поможет уральцам избежать кошмарных 0-2 в серии после домашнего тура. Андрей задолжал яркие игры в своем исполнении — пора напомнить, что форвард хорош не только в давлении и силовой работе, но и в созидании и реализации моментов.