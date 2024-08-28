«Больше никогда не поеду в НХЛ. У меня пожизненный контракт дома». Голышев — о бронзовом сезоне
В сезоне-2023/24 «Автомобилист» показал лучший результат в клубной истории, пробившись в полуфинал Кубка Гагарина. Нападающий уральцев Анатолий Голышев стал лучшим бомбардиром плей-офф. После успешного чемпионата форвард продлил контракт с командой на пять лет. В интервью «СЭ» Анатолий объяснил свое решение и поделился ожиданиями от ближайшего сезона.
Длинный контракт — стабильность
— Вы подписали контракт жизни с «Автомобилистом» на пять лет. Приятно вести переговоры после такого успешного плей-офф?
— Я бы сказал не контракт жизни, а пожизненный контракт с «Автомобилистом». Переговоры не были долгими. Я выразил желание о длительном контракте. Руководство пошло навстречу. Все спокойно, в рабочих отношениях. Мы договорились еще перед плей-офф.
— Длительный контракт — это главным образом стабильность?
— Конечно. У меня семья, дети. Вся моя жизнь проходит в Екатеринбурге. Я бы не хотел куда-нибудь переходить и даже не думал об этом.
— И переговоров с другими клубами не было?
— Знаю об интересе ко мне, но у меня не было интереса уезжать в другие клубы.
— Вы — один из самых патриотичных хоккеистов лиги. Почему таких игроков становится меньше и меньше?
— Даже не знаю. Обстоятельства разные. Кого-то не хотят оставлять, кто-то, наоборот, хочет сменить обстановку. У меня, повторюсь, большая семья, весь быт выстроен в Екатеринбурге. С малых лет я прошел все ступени в «Автомобилисте». Очень хочется выиграть с командой кубок. Это моя цель. Даже не думал о переходе в другие команды.
— Готовы завершить карьеру в «Автомобилисте»?
— Сто процентов!
— Страницу НХЛ для себя перевернули?
— Давно ее закрыл. После приезда из «Айлендерс» больше никогда не поеду в НХЛ.
— Из-за такого отношения к вам в «Айлендерс»?
— Нет. Через пять лет контракта уже точно дорога в НХЛ будет закрыта. Я съездил, не получилось, шанс не дали — так бывает. Не жалею об этом.
— У вас был классный плей-офф. После такого же сезона вами могут заинтересоваться за океаном.
— Мне уже будет 30 лет. Думаю, в НХЛ сделают ставку на более молодых игроков. Плюс все понимают, что у меня еще будет четыре года контракта.
— Никаких опций в случае предложений из Северной Америки в вашем контракте нет?
— Нет. Я сто процентов буду играть в «Автомобилисте» и закончу карьеру здесь.
Бронзовый сезон
— Есть облегчение после того, как «Автомобилист» наконец-то прошел в плей-офф дальше второго раунда?
— Конечно, облегчение есть. Но есть и чувство неудовлетворенности. Мы могли выиграть седьмой матч и выйти в финал. Наконец-то мы почувствовали это и поверили. Думаю, в новом сезоне этот драйв, адреналин и вера друг в друга нам только помогут.
— Седьмая игра с «Металлургом» — самое большое разочарование в карьере?
— Может быть. Наверное, да.
— Долго не могли уснуть после матча?
— Честно, не помню. После завершения сезона всегда чувствуешь опустошение. Обидно, но так бывает. Это хоккей, такая жизнь. Приехали домой, поговорили с женой, расстроились. С утра опустошенный сходил на собрание, поздравили друг друга с успешным сезоном. Но внутри было чувство, что мы могли играть дальше. Сейчас — новый сезон, надо все доказывать заново.
— С годами легче переносите такие поражения?
— Нет. На самом деле все так же трудно.
— Чем так хорош чемпионский «Металлург»?
— Это чемпионская команда. Но мы сто процентов не были хуже.
— В шестом матче дома у вас получилось смять «Металлург» и сравнять счет в серии. Сработала психология?
— Сработала вера в себя. Мы продолжили выполнять установку тренеров. Работали на команду, бились друг за друга — это и дало результат.
— В чем «Автомобилист» стал сильнее за лето?
— Сезон покажет. Летом старались отдохнуть. Прошлый сезон получился длинным для нас. И сейчас будет длинный чемпионат. Отдохнули, попутешествовали, набрались эмоций, подготовились.
— Где отдыхали?
— Все банально: Турция, Мальдивы.
— Знаю, что вы еще фанат рыбалки.
— Да. После сезона сидели дома, с сыном и женой поехали на рыбалку. Сменили обстановку. Поймали налима. Приготовили, поели — очень вкусная рыба.
— В «Автомобилисте» традиционно много легионеров. Уже привыкли, что английский язык в раздевалке звучит наравне с русским?
— Привыкли. У нас хороший коллектив. Сейчас всего три новичка. У нас нет деления на иностранцев и русских. Никто не общается группами. В раздевалке мы один коллектив — «Автомобилист».
— Были тяжелые ощущения от того, что «Автомобилист» год за годом рано вылетал из плей-офф?
— Это обидно. Как бы ты ни старался абстрагироваться, об этом все пишут и говорят. И когда играешь в первом раунде плей-офф, это сидит в голове. Мы хотели сломать эти чувства — и наконец-то прошли два раунда. И могли еще играть дальше. Сейчас все поверили в это, все знают, что надо делать. Коллектив сохранился, будем продолжать гнуть свою линию и добиваться более высокого результата.
Уход Широкова — потеря для команды
— В какой момент сезона «Автомобилисту» удалось переключиться и показать классный результат в плей-офф?
— У нас отличный коллектив. Серега Широков здорово сплачивал команду. Хорошо работал тренерский штаб. Конечно, были трудности, как и у любой команды, но мы их преодолевали за счет единства и работы.
— Кто будет сплачивать команду после ухода Широкова?
— Это могут сделать все. У нас дружная команда. Проблем не будет.
— Уход Широкова — потеря для «Автомобилиста»? Такой опытный человек привносит дух победителя.
— Сто процентов. Серега — заслуженный мастер. Я считаю, что это большая потеря для команды.
— Как реагировали на слухи об отставке Николая Заварухина?
— Желтую прессу не читаем. Мы знаем, что происходит в команде. Не думали об этом и даже не обсуждали в раздевалке. Мы верим друг в друга так же, как и в тренерский штаб. И они, тренеры, тоже верят в нас. Мы понимали, кто и для чего это пишет, чтобы дестабилизировать команду. Но мы оставались коллективом и прошли это.
— Екатеринбург — хоккейный город? Вас часто узнают на улице?
— Узнают часто, особенно после такого сезона. Сейчас многие влюбились в хоккей. Это очень круто и приятно.
— В необычных местах вас узнали?
— Банально: в Турции на пляже. Неожиданно, но приятно.
— В социальных сетях болельщики часто пишут после поражений?
— Нет. Раньше писали. Кому-то отвечал, кому-то нет. Сейчас уже редко это делаю.
— А раньше все-таки пытались отвечать?
— Все равно видишь сообщения. Кому-то не отвечал, кому-то, например на поздравления, отвечал, писал «спасибо».
— Как научиться бороться с критикой?
— Стараться не принимать критику близко к себе и делать правильные выводы.
— Это тяжело? Особенно когда у команды неудачные результаты.
— Нет. Главное, чтобы ты на сто процентов отдавался команде, игре и чтобы совесть была чиста.
— Чем объясните свой прогресс в плей-офф?
— Старался делать все то же самое, что и в сезоне, играл на команду. Мы забили много голов в большинстве. Две шайбы, по-моему, забросил в пустые ворота. Мы были командой, играли друг за друга. Так получилось, что я забил больше. Тем не менее другие парни ловили шайбы на себя, играли без прокатов.
— Один из тех, кто ловил шайбы на себя, — Кирилл Воробьев. Уникальный защитник. Как он переносит такие мощные броски?
— Кирилл — мужик! Даже на тренировке против него тяжело играть. Он все ловит на себя, играет на команду. Такие люди нужны в коллективе, он очень нам помог в прошлом сезоне.
— Момент в последнем матче со СКА, когда Кирилл лег на шайбу, — показатель смелости и силы духа?
— Да. Когда его клюшками тыкали... Мужик! Он после каждой игры сидит весь обмотанный льдом. Красавец.
Разговор с Гребенкиным
— Андрей Разин рассказывал, что в прошлом сезоне звонил вам вместе с Никитой Гребенкиным. Вы удивились?
— Конечно. Я сидел в выходной день в бане. Звонит Андрей Владимирович. Я оделся и ответил на звонок. Мы просто пообщались, попросил помочь молодому человеку, чтобы я сказал советы. Без подробностей.
— Это спортивные советы или бытовые?
— Бытовые. У меня была схожая ситуация с Никитой. Неправильно воспринимал информацию, которую давал тренер. Но со временем понял, что все было правильно.
— Вы тоже в свое время неправильно воспринимали слова Разина?
— Конечно. Были амбиции. В силу возраста, неопытности думал по-другому, но со временем понял некоторые моменты.
— Когда работали с Разиным в «Автомобилисте», понимали, что он может вырасти в большого тренера?
— Каждый тренер в моей карьере сыграл определенную роль, каждому благодарен. Если ты работаешь в «Автомобилисте», то ты уже большой тренер.
— Время, когда вы заходили в «Автомобилист» как молодой игрок, отличается от нынешнего в плане отношения к молодежи?
— Меня сразу здорово приняли в команде. Были Алексей Симаков, Сергей Гусев — опытные ребята. Они направили меня, подсказали, хорошо приняли. Сейчас мы стараемся делать то же самое. Нет дедовщины, помогаем и подсказываем молодым ребятам.
— Сейчас молодежь уже к вам тянется за советами.
— Непрошеных советов не даю. Только если меня спрашивают о чем-то, могу подсказать.
— Для молодых важно, чтобы в коллективе были такие дядьки, как Симаков?
— Просто когда тебя заносит, люди могут подсказать тебе. Такие люди есть в каждом коллективе. Они играют большую роль.
— Никита Гребенкин — неприятный игрок на льду?
— Неприятный. Он лезет под кожу, хорошо делает свою работу, а еще и забить может.
— Какие переходы за лето в КХЛ вас удивили?
— Кузнецов в СКА.
— Из-за того, что вернулся уже сейчас из НХЛ?
— Конечно. Он — большой мастер, удивлен, что он не остался в НХЛ, но это его решение. Сейчас еще большой список суперигроков без контрактов.
— Почему это произошло?
— Вообще не понимаю этого.
— Из этого списка можно набрать людей на две команды.
— Ну да. Но объяснения, почему так произошло, у меня нет.
— Может ли быть объяснением то, что Кубок Гагарина выиграл молодой «Металлург», в «Северстали» и «Торпедо» активно вводят молодежь и задают тренды?
— Сомневаюсь. Скорее всего, это из-за потолка зарплат. Он все поджимает и поджимает. Сейчас в платежку входят бонусы и премии. У клубов просто не хватает денег на игроков.
— Огорчены, что Алексей Макеев покинул «Автомобилист»?
— Алексей — мой приятель и друг. Конечно, я разочарован. Но такова хоккейная жизнь. Очень рад, что он подписал контракт с «Авангардом». Сейчас мы уже соперники. На льду нет друзей.
— Алексей вернулся после тяжелой травмы. Это было сложное время для него?
— Он очень долго восстанавливался после травмы на предсезонке. На него было больно смотреть. Но Алексей вернулся, и вы сами видели, какой результат он показал в прошлом сезоне.
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