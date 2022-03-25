«Динамо» гниет с головы. У клуба есть звезды, хороший бюджет и инфраструктура, но очень давно нет результатов

Обозреватель «СЭ» считает, что бело-голубым нужен сильный и независимый управленец.

Кудашов не виноват

«Динамо» завершило сезон в точке, ниже которой находится только отметка «стыд и позор». Это не преувеличение, если почитать слова капитана команды Шипачева по окончании заключительного матча плей-офф против ЦСКА. «0-4 — это позорный результат в серии», — сказал нападающий.

Клуб в условиях жесткого потолка зарплат привлекателен для свободных агентов и может себе позволить приглашать звезд первой величины. От Шипачева, Войнова, Галиева и Линдберга вряд ли отказалась бы любая другая команда КХЛ. Динамовцы, перед которыми стояла задача выиграть Кубок Гагарина, с невероятными усилиями лишь в семи матчах прошли скромную «Северсталь» и ничего не могли поделать с ЦСКА.

Армейцы в нынешнем плей-офф неожиданно прекрасны не только результатами, но и качеством игры. Команда одержала победы во всех восьми встречах, убрав со своего пути «Локомотив» с «Динамо», и вышла в финал Западной конференции максимально быстро. Пока не видно, кто способен остановить армейскую машину. Однако вины с «Динамо» за произошедшее это не снимает. Клуб, который в последние годы обладает сопоставимыми ресурсами, с 2014-го не может пройти дальше второго раунда.

Фигуру главного тренера Алексея Кудашова, который в прошлом апреле подписал контракт по схеме «1+1», нельзя считать ключевой и вешать всю вину на него. Специалист имел широкие полномочия, принимая самое активное участие в селекции. Например, именно он выбрал на роль тренера вратарей шведа Веннстрема и дал согласие на изначально казавшееся очень сомнительным подписание канадского нападающего О'Делла. Вижу в этом не силу, а слабость динамовской вертикали управления с несколькими полюсами притяжения, которые стараются сосредоточить в руках как можно больше власти. Чего стоит только история с несостоявшимся назначением Олега Знарка. Формально в «Динамо» есть генеральный менеджер, но при всем уважении к Алексею Сопину считать его полностью самостоятельным и невероятно авторитетным функционером будет заблуждением.

Неразбериха с менеджментом

Когда в клубе периодически возникают долги перед хоккеистами, за один месяц дважды меняются люди на посту генерального директора (говорят, что дальнейшее будущее занимающего сейчас эту должность в клубе Михаила Тюркина под большим вопросом), внезапно появляется и так же быстро уходит в тень советник президента клуба Андрей Сафронов (именно он чуть ли не в частном порядке пытался продвинуть идею с обменом высокооплачиваемых Шипачева и Войнова в «Ак Барс»), то это напрямую сказывается на состоянии команды.

Начало сезона «Динамо» провело на фантастическом уровне, но потом сникло под грузом внутренних проблем.

Отъезд на Олимпиаду Кудашова стал критичным. Команда готовилась к старту плей-офф без главного тренера, выглядела тяжеловато и едва унесла ноги от более свежей «Северстали».

Роль главного тренера, как показывает нынешний плей-офф, немного переоценена. Важнее принципы строительства команды, стабильность в руководстве, системный подход на протяжении нескольких лет — с этим в «Динамо» огромные проблемы. Попытка в течение четырех лет сделать претендента, опираясь на Шипачева и вратарский дуэт Еременко — Бочаров, закончилась неудачей. И еще один грустный факт, мимо которого нельзя пройти — на домашних играх в плей-офф домашняя арена была полупустой, несмотря на снятие всех ограничений. Только последний матч против ЦСКА собрал более-менее приличные семь с небольшим тысяч зрителей. На остальные игры дворец не заполнялся даже на 50 процентов. Ужасный показатель!

Хоккеисты и тренерский штаб «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Клубу срочно нужен человек со свежими взглядами и большими полномочиями. Лучше всего со стороны, чтобы быть равноудаленным от разных группировок. В идеале их надо и вовсе искоренить, но в реальность такого сценария поверить сложно. «Динамо» финансируют несколько структур, и каждая хочет для себя максимального контроля.

Почти идентичный текст с несущественными различиями в отдельных деталях и людях можно было написать год назад. С тех пор принципиально ничего не изменилось. С учетом всех обстоятельств не нужно быть гением прогноза — в обозримом будущем клуб, если внутри не произойдут революционные перемены в структуре управления, продолжит бегать по кругу и сможет добиться чего-то серьезного только в случае массового провала конкурентов. Стратегия сомнительная и ненадежная.