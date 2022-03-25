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25 марта, 16:00

«Динамо» гниет с головы. У клуба есть звезды, хороший бюджет и инфраструктура, но очень давно нет результатов

Обозреватель «СЭ» Зислис назвал причины вылета «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хоккеисты и тренерский штаб «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» считает, что бело-голубым нужен сильный и независимый управленец.

Кудашов не виноват

«Динамо» завершило сезон в точке, ниже которой находится только отметка «стыд и позор». Это не преувеличение, если почитать слова капитана команды Шипачева по окончании заключительного матча плей-офф против ЦСКА. «0-4 — это позорный результат в серии», — сказал нападающий.

Клуб в условиях жесткого потолка зарплат привлекателен для свободных агентов и может себе позволить приглашать звезд первой величины. От Шипачева, Войнова, Галиева и Линдберга вряд ли отказалась бы любая другая команда КХЛ. Динамовцы, перед которыми стояла задача выиграть Кубок Гагарина, с невероятными усилиями лишь в семи матчах прошли скромную «Северсталь» и ничего не могли поделать с ЦСКА.

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Армейцы в нынешнем плей-офф неожиданно прекрасны не только результатами, но и качеством игры. Команда одержала победы во всех восьми встречах, убрав со своего пути «Локомотив» с «Динамо», и вышла в финал Западной конференции максимально быстро. Пока не видно, кто способен остановить армейскую машину. Однако вины с «Динамо» за произошедшее это не снимает. Клуб, который в последние годы обладает сопоставимыми ресурсами, с 2014-го не может пройти дальше второго раунда.

Фигуру главного тренера Алексея Кудашова, который в прошлом апреле подписал контракт по схеме «1+1», нельзя считать ключевой и вешать всю вину на него. Специалист имел широкие полномочия, принимая самое активное участие в селекции. Например, именно он выбрал на роль тренера вратарей шведа Веннстрема и дал согласие на изначально казавшееся очень сомнительным подписание канадского нападающего О'Делла. Вижу в этом не силу, а слабость динамовской вертикали управления с несколькими полюсами притяжения, которые стараются сосредоточить в руках как можно больше власти. Чего стоит только история с несостоявшимся назначением Олега Знарка. Формально в «Динамо» есть генеральный менеджер, но при всем уважении к Алексею Сопину считать его полностью самостоятельным и невероятно авторитетным функционером будет заблуждением.

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Неразбериха с менеджментом

Когда в клубе периодически возникают долги перед хоккеистами, за один месяц дважды меняются люди на посту генерального директора (говорят, что дальнейшее будущее занимающего сейчас эту должность в клубе Михаила Тюркина под большим вопросом), внезапно появляется и так же быстро уходит в тень советник президента клуба Андрей Сафронов (именно он чуть ли не в частном порядке пытался продвинуть идею с обменом высокооплачиваемых Шипачева и Войнова в «Ак Барс»), то это напрямую сказывается на состоянии команды.

Начало сезона «Динамо» провело на фантастическом уровне, но потом сникло под грузом внутренних проблем.

Отъезд на Олимпиаду Кудашова стал критичным. Команда готовилась к старту плей-офф без главного тренера, выглядела тяжеловато и едва унесла ноги от более свежей «Северстали».

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Роль главного тренера, как показывает нынешний плей-офф, немного переоценена. Важнее принципы строительства команды, стабильность в руководстве, системный подход на протяжении нескольких лет — с этим в «Динамо» огромные проблемы. Попытка в течение четырех лет сделать претендента, опираясь на Шипачева и вратарский дуэт Еременко — Бочаров, закончилась неудачей. И еще один грустный факт, мимо которого нельзя пройти — на домашних играх в плей-офф домашняя арена была полупустой, несмотря на снятие всех ограничений. Только последний матч против ЦСКА собрал более-менее приличные семь с небольшим тысяч зрителей. На остальные игры дворец не заполнялся даже на 50 процентов. Ужасный показатель!

Хоккеисты и тренерский штаб "Динамо". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хоккеисты и тренерский штаб «Динамо».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Клубу срочно нужен человек со свежими взглядами и большими полномочиями. Лучше всего со стороны, чтобы быть равноудаленным от разных группировок. В идеале их надо и вовсе искоренить, но в реальность такого сценария поверить сложно. «Динамо» финансируют несколько структур, и каждая хочет для себя максимального контроля.

Почти идентичный текст с несущественными различиями в отдельных деталях и людях можно было написать год назад. С тех пор принципиально ничего не изменилось. С учетом всех обстоятельств не нужно быть гением прогноза — в обозримом будущем клуб, если внутри не произойдут революционные перемены в структуре управления, продолжит бегать по кругу и сможет добиться чего-то серьезного только в случае массового провала конкурентов. Стратегия сомнительная и ненадежная.

Алексей Кудашов
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
3 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
0 - 0
3 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
2 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
0 - 0
6. Авангард - Металлург
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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