«Динамо» гниет с головы. У клуба есть звезды, хороший бюджет и инфраструктура, но очень давно нет результатов
Кудашов не виноват
«Динамо» завершило сезон в точке, ниже которой находится только отметка «стыд и позор». Это не преувеличение, если почитать слова капитана команды Шипачева по окончании заключительного матча плей-офф против ЦСКА. «0-4 — это позорный результат в серии», — сказал нападающий.
Клуб в условиях жесткого потолка зарплат привлекателен для свободных агентов и может себе позволить приглашать звезд первой величины. От Шипачева, Войнова, Галиева и Линдберга вряд ли отказалась бы любая другая команда КХЛ. Динамовцы, перед которыми стояла задача выиграть Кубок Гагарина, с невероятными усилиями лишь в семи матчах прошли скромную «Северсталь» и ничего не могли поделать с ЦСКА.
Армейцы в нынешнем плей-офф неожиданно прекрасны не только результатами, но и качеством игры. Команда одержала победы во всех восьми встречах, убрав со своего пути «Локомотив» с «Динамо», и вышла в финал Западной конференции максимально быстро. Пока не видно, кто способен остановить армейскую машину. Однако вины с «Динамо» за произошедшее это не снимает. Клуб, который в последние годы обладает сопоставимыми ресурсами, с 2014-го не может пройти дальше второго раунда.
Фигуру главного тренера Алексея Кудашова, который в прошлом апреле подписал контракт по схеме «1+1», нельзя считать ключевой и вешать всю вину на него. Специалист имел широкие полномочия, принимая самое активное участие в селекции. Например, именно он выбрал на роль тренера вратарей шведа Веннстрема и дал согласие на изначально казавшееся очень сомнительным подписание канадского нападающего О'Делла. Вижу в этом не силу, а слабость динамовской вертикали управления с несколькими полюсами притяжения, которые стараются сосредоточить в руках как можно больше власти. Чего стоит только история с несостоявшимся назначением Олега Знарка. Формально в «Динамо» есть генеральный менеджер, но при всем уважении к Алексею Сопину считать его полностью самостоятельным и невероятно авторитетным функционером будет заблуждением.
Неразбериха с менеджментом
Когда в клубе периодически возникают долги перед хоккеистами, за один месяц дважды меняются люди на посту генерального директора (говорят, что дальнейшее будущее занимающего сейчас эту должность в клубе Михаила Тюркина под большим вопросом), внезапно появляется и так же быстро уходит в тень советник президента клуба Андрей Сафронов (именно он чуть ли не в частном порядке пытался продвинуть идею с обменом высокооплачиваемых Шипачева и Войнова в «Ак Барс»), то это напрямую сказывается на состоянии команды.
Начало сезона «Динамо» провело на фантастическом уровне, но потом сникло под грузом внутренних проблем.
Отъезд на Олимпиаду Кудашова стал критичным. Команда готовилась к старту плей-офф без главного тренера, выглядела тяжеловато и едва унесла ноги от более свежей «Северстали».
Роль главного тренера, как показывает нынешний плей-офф, немного переоценена. Важнее принципы строительства команды, стабильность в руководстве, системный подход на протяжении нескольких лет — с этим в «Динамо» огромные проблемы. Попытка в течение четырех лет сделать претендента, опираясь на Шипачева и вратарский дуэт Еременко — Бочаров, закончилась неудачей. И еще один грустный факт, мимо которого нельзя пройти — на домашних играх в плей-офф домашняя арена была полупустой, несмотря на снятие всех ограничений. Только последний матч против ЦСКА собрал более-менее приличные семь с небольшим тысяч зрителей. На остальные игры дворец не заполнялся даже на 50 процентов. Ужасный показатель!
Клубу срочно нужен человек со свежими взглядами и большими полномочиями. Лучше всего со стороны, чтобы быть равноудаленным от разных группировок. В идеале их надо и вовсе искоренить, но в реальность такого сценария поверить сложно. «Динамо» финансируют несколько структур, и каждая хочет для себя максимального контроля.
Почти идентичный текст с несущественными различиями в отдельных деталях и людях можно было написать год назад. С тех пор принципиально ничего не изменилось. С учетом всех обстоятельств не нужно быть гением прогноза — в обозримом будущем клуб, если внутри не произойдут революционные перемены в структуре управления, продолжит бегать по кругу и сможет добиться чего-то серьезного только в случае массового провала конкурентов. Стратегия сомнительная и ненадежная.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|- : -