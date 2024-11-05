358 минут и 28 секунд. «Амур» рекордно долго мучился без голов, но прервал засуху в матче с «Авангардом»

«Амур» установил антирекорд по количеству времени без голов в КХЛ

Кошмарная серия.

Сомнительное достижение 5 ноября установил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2). Хабаровчане побили антирекорд московского «Спартака» по продолжительности безголевой серии за всю историю лиги. Но затем команде Виктора Костюченка все же удалось прервать засуху.

Как прошел матч

Омичи дважды отличились во втором периоде усилиями Семена Чистякова и Николая Прохоркина. «Амур» сподобился на одну шайбу в третьем периоде. Евгений Грачев прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд.

А вот что нападающий сказал после игры: «Этот гол важен. Сегодня было очень много правильных вещей на протяжении 60 минут. Мы увидели, что правильная работа может приносить результат. Зацепимся за нее. Если будем дальше так продолжать играть, то придут голы и победы», — цитирует Грачева пресс-служба «тигров».

Надо отдать должное болельщикам «Амура». Они продолжают поддерживать команду в трудный период креативными баннерами: «Нам нужен гол, нам нужна победа» или «Тигры, ждем побед как Хатико».

Антирекорд

До сегодняшнего дня в последний раз хабаровчане забивали 19 октября, когда Игнат Коротких поразил ворота «Спартака» (4:5). Далее последовали сухие неудачи во встречах с ЦСКА (0:7), «Локомотивом» (0:5), «Северсталью» (0:3), московским «Динамо» (0:1) и «Адмиралом» (0:5).

Предыдущий антирекорд принадлежал «Спартаку» и был установлен в декабре 2012 года. Тогда голы Николая Бушуева и Михаила Юнькова разделили 317 минут и 2 секунды.

Сравнение двух главных безголевых серий в истории КХЛ. Фото «СЭ»

Как «Амур» выступает в этом сезоне

После 23 матчей хабаровчане замыкают турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 12 очков. Команда одержала пять побед, переиграв «Барыс» (5:1), «Авангард» (3:2 Б), «Витязь» (3:2), «Ак Барс» (2:1) и «Ладу» (2:0). Сейчас «тигры» идут с серией из девяти поражений подряд.

Недавно с поста главного тренера уволили Андрея Мартемьянова. Временно исполняющим обязанности стал Виктор Костюченок, но прогресса при нем пока не видно.

Самое удивительное, что «Амур» входит в топ-10 клубов — лидеров по зарплатной ведомости КХЛ (752 миллиона рублей). У Алекса Бродхерста, получающего 70 миллионов, всего 6 (2+4) очков, у Александра Хохлачева (75 миллионов) — 3 (1+2) результативных действия, а у Алекса Гальченюка (80 миллионов) — 7 (4+3) баллов.

В декабре 2021 года экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед клубом задачу выиграть Кубок Гагарина до 2026 года. И пока команда совсем далека от цели. Менеджменту «Амура» срочно нужно принимать какие-то решения по исправлению ситуации.