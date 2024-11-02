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«Амур» проиграл «Адмиралу» и установил антирекорд КХЛ. Команда не забивала в пяти матчах подряд

«Амур» крупно проиграл «Адмиралу» в КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Амур» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ со счетом 0:5. 2 ноября 2024 год.
Фото ХК «Амур»
В следующей игре может установить еще один.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Родуолд — 6 (Фьоре, Завгородний), 0:54 — 0:1. Основин — 3 (Соколов, Муранов), 8:12 — 0:2. Родуолд — 7 (бол., Шулак, Завгородний), 18:09 — 0:3. Соколов — 1 (Муранов, Солянников), 19:13 — 0:4. Завгородний — 6 (Фьоре), 21:21 — 0:5.
Вратари: Бобков (Лозебников, 19:13) — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (9+18+10) — 33 (16+10+7).
Судьи: Дударов, Лазарев.
2 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.

2 ноября «Амур» в очередном матче FONBET Чемпионата КХЛ встречался с «Адмиралом», от которого потерпел восьмое поражение подряд (0:5). В пяти последних играх хабаровчане уступили всухую, что является антирекордом лиги.

«Какие-то потусторонние силы на нас влияют»

Пять подряд матчей без голов — худший показатель в истории КХЛ. За это время «Амур» потерпел поражения от ЦСКА (0:7), «Локомотива» (0:5), «Северстали» (0:3), московского «Динамо» (0:1) и «Адмирала» (0:5) с общим счетом 0:21. После четвертого сухого проигрыша подряд исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костюченок заподозрил в происходящем влияние потусторонних сил.

Главный тренер &laquo;Амура&raquo; Андрей Мартемьянов (справа) и&nbsp;тренер защитников Виталий Атюшов. «Амур», спасибо за сезон? Хабаровский клуб — один из лидеров по зарплатам, но идет на предпоследнем месте

«Очень хорошая игра была с обеих сторон. «Динамо» с победой. Понравилось, что ребята услышали нас, действовали короткими сменами. Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют, мы не можем забить четвертую встречу кряду. По игре было видно, что ребята хотели, старались. Самоотдача была на высшем уровне», — рассказал специалист после поражения «Динамо».

В следующей игре «тигры» могут установить еще одно отрицательное достижение — максимальное количество времени без заброшенных шайб. Сейчас «Амур» не забивает 307 минут и 13 секунд и лишь слегка отстал от антирекорда «Спартака» — в конце 2012-го красно-белые не могли отличиться 317 минут и две секунды. Перед ними наибольшая сухая серия была у «Нефтехимика» — 296 минут и шесть секунд.

«Амур» уволил главного тренера

Команда из Хабаровска потерпела восемь поражений подряд — после шестого (от «Северстали» 28 октября) главного тренера Андрея Мартемьянова отправили в отставку.

«Стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. Хоккейный клуб «Амур» благодарит Андрея Алексеевича Мартемьянова за проделанную работу, честный труд, запомнившиеся нам надолго зиму и весну 2024 года и желает ему успеха в дальнейшей тренерской карьере», — говорилось в сообщении «Амура» после увольнения специалиста.

Андрей Мартемьянов был уволен с&nbsp;поста главного тренера &laquo;Амура&raquo;. В «Амуре» все-таки уволили главного тренера. Мартемьянова сделали виноватым во всех неудачах

Исполняющим обязанности стал Виктор Костюченок. Скорее всего, он останется в этой роли на ближайшую домашнюю серию, которая началась поражением от «Адмирала». Впереди еще четыре игры: против «Авангарда», «Металлурга», «Автомобилиста» и «Трактора».

При этом, по информации «СЭ», одним из кандидатов на место главного тренера в клубе считают Андрея Назарова.

Удивительно, но «Амур» не последний на «Востоке»

Несмотря на ужасную серию поражений, «Амур» пока не достиг дна Восточной конференции — на одно очко обгоняет идущий последним «Барыс». Не очень далеко идет «Авангард», опережающий «тигров» лишь на три балла. За 22 игры регулярного чемпионата клуб из Хабаровска проиграл 17 раз.

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ХК Адмирал
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 23 19 4 40
2 СКА 22 15 7 31
3 Северсталь 21 14 7 28
4 Спартак 20 12 8 27
5 ЦСКА 21 10 11 27
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 22 7 15 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Адмирал 22 10 12 23
5 Сал. Юлаев 18 11 7 22
6 Сибирь 21 10 11 21
7 Металлург Мг 23 10 13 21
8 Лада 21 9 12 21
9 Нефтехимик 23 8 15 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Амур 22 5 17 12
12 Барыс 20 5 15 11
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