«Амур» проиграл «Адмиралу» и установил антирекорд КХЛ. Команда не забивала в пяти матчах подряд
FONBET Чемпионат КХЛ
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Родуолд — 6 (Фьоре, Завгородний), 0:54 — 0:1. Основин — 3 (Соколов, Муранов), 8:12 — 0:2. Родуолд — 7 (бол., Шулак, Завгородний), 18:09 — 0:3. Соколов — 1 (Муранов, Солянников), 19:13 — 0:4. Завгородний — 6 (Фьоре), 21:21 — 0:5.
Вратари: Бобков (Лозебников, 19:13) — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (9+18+10) — 33 (16+10+7).
Судьи: Дударов, Лазарев.
2 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.
2 ноября «Амур» в очередном матче FONBET Чемпионата КХЛ встречался с «Адмиралом», от которого потерпел восьмое поражение подряд (0:5). В пяти последних играх хабаровчане уступили всухую, что является антирекордом лиги.
«Какие-то потусторонние силы на нас влияют»
Пять подряд матчей без голов — худший показатель в истории КХЛ. За это время «Амур» потерпел поражения от ЦСКА (0:7), «Локомотива» (0:5), «Северстали» (0:3), московского «Динамо» (0:1) и «Адмирала» (0:5) с общим счетом 0:21. После четвертого сухого проигрыша подряд исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костюченок заподозрил в происходящем влияние потусторонних сил.
«Очень хорошая игра была с обеих сторон. «Динамо» с победой. Понравилось, что ребята услышали нас, действовали короткими сменами. Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют, мы не можем забить четвертую встречу кряду. По игре было видно, что ребята хотели, старались. Самоотдача была на высшем уровне», — рассказал специалист после поражения «Динамо».
В следующей игре «тигры» могут установить еще одно отрицательное достижение — максимальное количество времени без заброшенных шайб. Сейчас «Амур» не забивает 307 минут и 13 секунд и лишь слегка отстал от антирекорда «Спартака» — в конце 2012-го красно-белые не могли отличиться 317 минут и две секунды. Перед ними наибольшая сухая серия была у «Нефтехимика» — 296 минут и шесть секунд.
«Амур» уволил главного тренера
Команда из Хабаровска потерпела восемь поражений подряд — после шестого (от «Северстали» 28 октября) главного тренера Андрея Мартемьянова отправили в отставку.
«Стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. Хоккейный клуб «Амур» благодарит Андрея Алексеевича Мартемьянова за проделанную работу, честный труд, запомнившиеся нам надолго зиму и весну 2024 года и желает ему успеха в дальнейшей тренерской карьере», — говорилось в сообщении «Амура» после увольнения специалиста.
Исполняющим обязанности стал Виктор Костюченок. Скорее всего, он останется в этой роли на ближайшую домашнюю серию, которая началась поражением от «Адмирала». Впереди еще четыре игры: против «Авангарда», «Металлурга», «Автомобилиста» и «Трактора».
При этом, по информации «СЭ», одним из кандидатов на место главного тренера в клубе считают Андрея Назарова.
Удивительно, но «Амур» не последний на «Востоке»
Несмотря на ужасную серию поражений, «Амур» пока не достиг дна Восточной конференции — на одно очко обгоняет идущий последним «Барыс». Не очень далеко идет «Авангард», опережающий «тигров» лишь на три балла. За 22 игры регулярного чемпионата клуб из Хабаровска проиграл 17 раз.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|23
|19
|4
|40
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|4
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|7
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|22
|5
|17
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|2.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|0 : 5
|2.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|2.11
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -