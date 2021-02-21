Клубы НХЛ боятся связываться с Деанджело.

Когда в прошлом сезоне защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело выбил 53 (15+38) очка за регулярку и стал четвертым среди игроков своего амплуа НХЛ по результативности, всем стало очевидно, что в ближайшие пару лет он будет одной из ключевых опор, вокруг которой генеральный менеджер «синерубашечников» Джефф Гортон будет строить новую команду. Американец периодически ошибался у своих ворот, но компенсировал это роскошной игрой на чужой синей линии и был незаменимой фигурой при розыгрыше большинства, регулярно снабжая голевыми передачами Артемия Панарина.

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Осенью Тони, который пять лет назад не пригодился задрафтовавшей его в первом раунде «Тампе», слез с контракта новичка и получил от «Рейнджерс» новое соглашение на 4,8 миллиона долларов за сезон. Довольны были все: Гортон выписал своему первому защитнику вполне адекватный «мостик» и не перегрузил платежку, а Деанджело не продешевил и не стал доводить дело до арбитража.

А дальше произошло то, что могли предположить только люди, непосредственно знавшие непростой характер талантливого американца, — он провалил старт новой регулярки, спровоцировал после одного из проигранных матчей драку с Александром Георгиевым и неожиданно полетел на драфт отказов спустя всего шесть матчей. И похоже, что этой выходкой в подтрибунке Тони не только учинил главный скандал сезона, но и похоронил свою карьеру в НХЛ.

«Не знаю, как будут разворачиваться события в дальнейшем. Сейчас его отправили в тренировочный состав. Посмотрим, может быть, мы найдем для него другое место, где он сможет играть. Мы занимаемся этим вопросом. И это один из способов решения. Наша команда готова двигаться дальше. Мы готовы двигаться дальше. Был инцидент. Мы разобрались с ним.

Дело в том, что Тони не сумел сделать выводы после того, как ранее был отправлен в запас. Он старался с этим справиться. Я тогда с ним говорил и сказал ему: «Если будут еще проблемы, наступит время, когда мы выставим тебя на драфт отказов, и команда пойдет дальше. Больше никаких проблем. Если мы еще раз услышим твою фамилию в соответствующем контексте, нам придется принимать меры и двигаться дальше». Я прямо сказал ему об этом. А потом был эпизод в субботу. Я должен держать слово, которое дал от имени клуба", — сказал Гортон после того, как ни один клуб не забрал защитника с драфта отказов.

Еще до официальных комментариев было очевидно, что безболезненно слить Деанджело почти нереально. «Рейнджерс» после драфта отказов могли отправить Тони в АХЛ и снизить его среднюю зарплату на 1,075 миллиона долларов, однако пускать токсичного защитника в раздевалку фарм-клуба Гортон не решился. Примечательно, что если бы хоккеист отказался играть за «Хартфорд», то «синерубашечники» могли бы приостановить действие его контракта.

А вот выкупить соглашение с Деанджело прямо сейчас они не могут — следующее окно для выкупа контрактов откроется только летом. Правда, идти на этот шаг клубу максимально невыгодно из-за того, что часть зарплаты игрока продолжит учитываться под потолком. При этом в платежке «Рейнджерс» из-за контрактов Хенрика Лундквиста, Кевина Шаттенкирка и Дэна Джирарди уже висит 13 млн долларов, а это около 16% от потолка зарплат. Куда уж больше?

Самый нетривиальный вариант в этой ситуации для Гортона — это попытаться расторгнуть контракт, сославшись на его нарушение со стороны хоккеиста. Однако придраться к Деанджело практически нереально — играть за «Рейнджерс» он не отказывался и напрямую ни один из его пунктов не нарушал. Тем более этим решением босс ньюйоркцев может спровоцировать судебный иск от профсоюза. Вопрос в том, станет ли NHLPA впрягаться за игрока, репутация которого была полностью разрушена в последние полтора месяца?

Тони Деанджело. Фото USA Today Sports

Именно из-за прошлых грехов вероятность обмена Деанджело изначально была в районе нуля. Как только в прессу просочилась информация о драке с Георгиевым, североамериканские журналисты припомнили все скандальные инциденты с участием Тони, которые в нынешних реалиях способны мгновенно похоронить карьеру.

Например, будучи юниором, он дважды получал дисквалификацию в лиге Онтарио за «домогательства» и, самое непростительное, «нарушение политики разнообразия». Был небольшой «залет» у Тони и во время пребывания в «Аризоне» — тогда ему прилетело за «унижение должностного лица». И уже этого букета было достаточно, чтобы навсегда замуровать для него дверь в НХЛ.

Но на этом американские СМИ не остановились и обвинили Деанджело в том, что он фанат Дональда Трампа, вспомнив, что в знак солидарности защитник удалил свой аккаунт в твиттере после того, как соцсеть забанила бывшего президента США. Интересно, что по информации The Athletic, в «Рейнджерс» никогда не высказывали претензии к политическим взглядам своего хоккеиста, но были крайне обеспокоены его записями в соцсетях, которые зачастую носили оскорбительный характер. Казалось бы, в поддержке Трампа нет ничего крамольного, но сегодня в США за симпатии к бывшему президенту можно получить клеймо расиста или гомофоба.

«Конечно, я разочарован тем, как все закончилось, как все повернулось, но я не собираюсь сидеть здесь и строить из себя жертву. Что касается хоккея, то я допустил ошибки. Порой я был вспыльчивым. Я признаю это и беру на себя ответственность. Я пытался учиться, становиться все лучше и лучше, но все еще бывают случаи, когда в эмоциональном плане я немного переступаю черту, и я беру на себя ответственность за это. В случае с Алексом, как он и сказал, эмоции взяли верх. Я бы хотел, чтобы все произошло по-другому, но, как я уже сказал ранее, я не изображаю из себя жертву.

На мой взгляд, меня определенно неправильно изображают. Я не расист, я не экстремист и не бунтарь. Это все неправда. Я не поддерживаю такие вещи. У людей разные мнения, я уважаю каждое. Я никогда не вступаю в конфликты с людьми из-за их мнения. У меня есть свое мнение, которое я озвучивал, но я никогда не думал, что переступил черту.

Мои слова о коронавирусе были вырваны из контекста. Конечно, я не должен был писать это в твиттере, но я комментировал то, как СМИ освещали все это после выборов. Как освещали парады после выборов, на которых победил президент Байден, по сравнению с тем, как освещали митинги Трампа. У них больше не было опасений по поводу масок и социальной дистанции. Я говорил об этом, а не о том, что вирус ненастоящий.

Я хочу получить возможность показать людям, кто я на самом деле. Я полон решимости вернуться и доказать командам, что они не ошибутся, если возьмут меня. Я хочу показать, что я не такой, как обо мне говорят. Если команда даст мне шанс, я ей помогу. Думаю, я могу помочь многим командам.

Я полон надежд и остаюсь позитивным. Я просто парень, который хочет играть в хоккей", — излил душу Тони в интервью New York Post неделю назад.

Но пока все идет к тому, что в НХЛ один из лучших атакующих защитников прошлого сезона больше не сыграет. Если в начале февраля инсайдеры TSN Боб Маккензи и Даррен Дреггер сообщали, что Деанджело интересуются сразу несколько кризисных клубов («Детройт», «Лос-Анджелес», «Анахайм» и «Калгари»), то сейчас даже они отказались давать еще один шанс хоккеисту, который железобетонно должен играть в НХЛ.

Случай с Деанджело абсолютно идентичен историям Вячеслава Войнова и Брендана Лайпсика. Первый на момент получения волчьего билета в НХЛ был крепким защитником для топ-4 любой команды, второй — частью, пожалуй, лучшего четвертого звена в лиге и крепким игроком основы «Вашингтона». Но связываться с ними генеральные менеджеры боятся. Дав шанс кому-то из бывших штрафников, ты сам рискуешь в скором времени оказаться на его месте и быть растерзанным моралистами или меньшинствами.

И похоже, что единственной лигой, готовой принять прошлогоднего лидера «Рейнджерс», ожидаемо будет КХЛ, которая приютила всех членов энхаэловского штрафбата. В России, где на репутацию смотрят сквозь пальцы, игроков уровня Деанджело попросту нет. Если до лета Тони так и не получит места в НХЛ, то в подписании защитника с элитным набором атакующих навыков будет заинтересован любой российский топ-клуб. Например, в ЦСКА, забравшем Лайпсика, вполне могут рассматривать Деанджело как потенциальную замену сдающему Мэтту Робинсону.

По информации «СЭ», агенты Деанджело уже зондируют почву по поводу контракта в КХЛ на следующий сезон. Только о четырех миллионах долларов в год скандальному американцу придется забыть. После введения потолка зарплат кахаэловские менеджеры по-прежнему учатся считать деньги, но делать Тони самым высокооплачиваемым игроком лиги никто из них не будет.