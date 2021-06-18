Российский защитник ехал в Америку за мечтой, но сыграл в НХЛ лишь четыре матча за два года

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Защитник Александр Елесин возвращается в КХЛ, подписывает контракт с «Локомотивом» на один год и получит за следующий сезон 35 миллионов рублей. В свое время удалось поговорить с хоккеистом, когда он решил отправиться в Северную Америку. Александр говорил обычные слова типа «мечта», «хочет попробовать», «деньги неважны». В итоге Елесин провел в НХЛ всего четыре матча, да и то лишь в первый год, а в этом сезоне не вылезал из фарм-клуба. Всего на его счету 66 игр в АХЛ с весьма скромной статистикой, впрочем, Александр никогда не славился своими голами и передачами, у него на льду другие функции. Но то, что он умел в КХЛ, совершенно не пригодилось в Северной Америке.

Жестко за океаном умеют играть все, а Александру явно не хватало габаритов, чтобы чем-то выделяться на этом фоне. Больше всего удивляло, что Елесин, славившийся своими силовыми приемами в России, резко сдал в этом компоненте на маленьком льду. Кроме того, Александр очень сильно уступал в понимании игры, в творчестве, в моментах, которые бы давали ему шанс закрепиться в «Калгари» или любой другой команде. Он был обычным. Тем, кому нужно делать совершенно простые вещи и ничего не выдумывать. Как только Елесин пытался взять на себя ответственность, сразу возникали проблемы. Игрок обороны возвращается домой, потеряв два года хоккейной жизни, не научившись ничему. Переоценил себя, сделал неправильный выбор. Понятно, почему в Ярославле ему дали только годичное соглашение. В «Локомотиве» тоже многое изменилось, клубу теперь нужны защитники, которые не просто выбрасывают шайбу из зоны.

Новичок

Только СКА избавился от шестого легионера, как сразу приобрел «лишнего» иностранца. Контракт с клубом подписал нападающий Фредерик Хандемарк. Формально он приезжает из «Сан-Хосе», но в Калифорнии провел лишь один сезон, причем без особого успеха. Форварду дали лишь восемь матчей за первую команду, а большую часть сезона он провел в фарм-клубе. Швед прошлым летом решил что-то поменять в своей карьере, но не вписался. Наверное, слишком поздно поехал, очень долго выступал дома и не сумел перейти на следующий уровень.

Если не учитывать сезон в системе «Сан-Хосе», то Фредерик был довольно средним нападающим в своей стране, например, он ни разу не играл на чемпионате мира, хотя регулярно приглашался в сборную на Евротур. Достаточно жесткий парень (посмотрите, как он в свое время вырубил Андрея Светлакова на Евротуре), но статистика для центрального нападающего у него средняя, невыдающаяся. У себя на родине славился умением выигрывать вбрасывания и два сезона подряд был лучшим в лиге по этому показателю. Если это замена Миро Аалтонену, то странная, Фредерик явно уступает первому в творческом смысле. Удивительно, что в СКА снова взяли иностранного центра. Только-только во время чемпионата мира в Риге мы поняли, что у нас проблемы на этой позиции, как снова клуб везет легионера. И ладно бы это была звезда первого уровня, рядом с которой можно было бы чему-то научиться.

Отставка

«Спартак» объявил о том, что Алексей Жамнов отныне будет заниматься детским хоккеем. Это историческое событие. Жамнов почти два десятка лет был генеральным менеджером (может быть, должности назывались и иначе, неважно) в разных клубах КХЛ. Трудился в «Витязе», «Атланте» и «Спартаке». Но теперь у него и не работа, а просто место в кабинете. Он не имеет отношения к революции, которая произошла в Академии «Спартака», ведь там поменяли весь тренерский состав, а спортивную часть возглавил человек, у которого неоднозначная репутация в российском хоккее. Но речь не об этом.

Жамнов так ничего и не выиграл в КХЛ. Более того, даже не подбирался к титулам. Если с чеховским проектом все было понятно, там нужны были победы в других противостояниях, то в «Атланте» и «Спартаке» можно было бы оставить хоть какой-то след. Всегда было ощущение, что Алексей Жамнов никогда особо и не напрягался на работе. В «Витязе» не требовалось, а потом в Мытищах и Москве не сумел найти должную мотивацию. Постоянные смены тренеров, отсутствие системы и понятного плана развития, довольно странная, а иногда и подозрительная работа на рынке игроков.

Но самое нелепое в том, что Жамнову пришлось даже вставать на тренерскую скамейку. Подобный метод практиковался именно в «Спартаке». Сначала с Вадимом Епанчинцевым, а затем с Олегом Знарком. Но все это вызывало недоумение. Одно дело форс-мажор, как было в прошлом сезоне в СКА и «Ак Барсе». И совсем другое дело, когда менеджер встает на скамейку ради того, чтобы команда стала лучше играть. Да и сотрудничество со сборной было удивительным. Там Жамнов был полноценным работником тренерского штаба, хотя у настоящего генерального менеджера клуба нет времени на такие подработки. Жамнов — неплохой человек, его многие любят, помня о прекрасном хоккейном прошлом. Но очевидно, что роль генерального менеджера ему не удавалась. Впрочем, уверен, что когда-нибудь он вернется. Лишь бы за время вынужденного отдыха сделал правильные выводы.