«Кузнецов может заработать миллиард. Не вижу смысла ограничивать его бонусы». Интервью президента КХЛ Морозова

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поговорил с обозревателем «СЭ» о новом сезоне.

В контрактах СКА не обнаружено нарушений

— Что вас заставляет думать, что предстоящий сезон КХЛ будет еще лучше предыдущего?

— Возросшая конкуренция. Межсезонье получилось очень насыщенным. Много игроков сменили место работы, из НХЛ вернулся Евгений Кузнецов, который находится в хорошем возрасте и должен стать одной из главных звезд нашей лиги, команды усилились за счет качественных легионеров. Сейчас на рынке находятся под сотню хоккеистов неплохого уровня в статусе неограниченно свободных агентов, до сих пор неподписанных. По-человечески понимаю переживания ребят, поскольку сам не так давно был игроком. Но эти процессы свидетельствуют о том, что уровень конкуренции в КХЛ постоянно растет. Это здорово. Таким образом, одна из целей нашей стратегии развития выполняется.

Лига приподняла нижнюю границу потолка зарплат, и уже сейчас мы видим плоды этого решения. Клубы — в частности, «Торпедо» — в прошлом сезоне пытались нас обхитрить. Но мы за такими вещами следим и стараемся их пресекать. Сейчас нижегородцы увеличили финансирование и пригласили нескольких опытных игроков. Они должны сделать команду сильнее. Есть и много других интересных сюжетов — серьезно обновились ЦСКА и «Ак Барс», в «Трактор» пришел канадский тренер. Эти вещи украсят наш чемпионат.

— Будет ли и дальше со стороны КХЛ продолжаться принуждение клубов более активно вести себя медийно и в плане маркетинга?

— Лига никого не принуждает и не подталкивает. Еще три года назад совет директоров принял решение, что все клубы должны иметь среднесрочные коммерческие стратегии; в рейтинге клубов есть показатель медиа-активности. КХЛ стремится к тому, чтобы быть коммерческой лигой. Всем известно, что со стороны президента России Владимира Путина есть поручение уходить от государственного финансирования. В один момент этого сделать нельзя, но постепенно клубы движутся в правильном направлении. Они должны сами зарабатывать, а лига дает такую им возможность. Например, клубы взаимодействуют с букмекерами. Даже ЦСКА, который раньше обходился без них, договорился о сотрудничестве с одной из крупных компаний. Мы видим, что в последнее время коммерческие партнеры лиги проявляют повышенную медиаактивность и организуют для болельщиков различные мероприятия развлекательного характера.

— Все межсезонье нахожусь под впечатлением, что смотрю за новой версией «Ну, погоди!», где СКА в виде зайца убегает от КХЛ в виде волка. Пока у лиги не все получается, а у многих остаются вопросы по новым контрактам игроков СКА.

— Каждый контракт из СКА, который присылают для регистрации в ЦИБ, нами тщательно разбирается. В соглашениях, подписанных Зайцевым, Кузнецовым и Грицюком, не обнаружено никаких нарушений. То же самое касается и других шагов питерцев. Пока к ним нет претензий в юридическом плане, все законно. Это не означает, что все обязательно останется неизменным в дальнейшем. КХЛ продолжит делать шаги для улучшения конкурентной борьбы.

— Со стороны кажется странным, зная ситуацию на рынке, что игроки такого уровня получают относительно скромные деньги. За 50 миллионов рублей в год Кузнецова и условный «Адмирал» мог бы подписать.

— Я видел контракт Кузнецова. Евгений может заработать миллиард рублей.

— Для этого надо очень постараться, а любая травма делает практически невозможным попадание в тройку лучших по отдельным показателям.

— Он сам согласился пойти на такой вариант, рассчитывая заработать большие деньги бонусами.

Евгений Кузнецов. Фото ХК СКА

— Появление Кузнецова в КХЛ — явный плюс для лиги. Не смущает ситуация, что ему выписали огромные бонусы, которые суммарно выше, чем потолок зарплат для одной команды? Финансовое неравенство в лиге, от которого стремитесь уходить, слишком очевидное.

— В этом нет никакого диссонанса. Игрок хочет стать лучшим. Только тогда он получит хорошие деньги. Смысла ограничивать личные бонусы за достижение спортивного результата я не вижу. Вспомните ситуацию, которая была два года назад. Тогда Александр Радулов только в последних матчах смог пробиться в тройку бомбардиров, получив большую премию. Через несколько лет из НХЛ могут вернуться другие наши звезды, которые могут подписать контракты по такой же схеме.

— Вы сами не так давно были игроком. Глядя на ситуацию с Арсением Грицюком, чисто по-человечески можете поверить, чтобы хоккеист взял и отказался от 5/6 своей зарплаты?

— В свое время «Ак Барс» предложил мне понизить зарплату и остаться в Казани, но появился ЦСКА и дал условия гораздо лучше. Я раздумывал, но у меня тогда еще старший сын пошел в школу, поэтому решил вернуться в Москву. Каждый хоккеист выбирает себе команду, учитывая разные нюансы, не только денежные. Тяжело судить игроков, отталкиваясь только от размеров их зарплаты. Ребята, возвращающиеся из НХЛ, в первую очередь смотрят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.

— Но у Грицюка ведь был действующий контракт.

— Ситуация небанальная, но ему могли пообещать огромные бонусы за победу в Кубке Гагарина.

— Так и в СКА говорят. Хотя некоторые менеджеры в кулуарах высказывают сомнения в том, что топ-игроки по меркам КХЛ подписываются в СКА на скромные суммы в 50 миллионов рублей, поскольку в других клубах им предлагали явно больше. До вас доходила такая точка зрения, и как к ней относитесь?

— Мы разговариваем с другими менеджерами, обсуждаем все с разных сторон. Но при этом нельзя сказать, что все настроены максимально критично по отношению к СКА. Армейцы ведут себя в правовом поле максимально грамотно, в полном соответствии с действующим регламентом КХЛ.

— Из-за ограничения на три сделки между двумя клубами пострадал Михаил Пашнин, который хотел перейти из СКА в «Адмирал», но лимит уже был превышен.

— Этим нововведением мы хотели больше не допускать ситуации, когда происходит массовая миграция игроков между двумя командами. Клубы КХЛ приняли решение установить лимит сделок на цифре 3. Оказалось, что правило, которое помогло устранить одну проблему, не лишено недостатка. Два игрока в статусе неограниченно свободных агентов не смогли перейти в определенные команды. В будущем мы это учтем, предварительно проведя разговор с клубами.

Александр Овечкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Потолок зарплат могут поднять

— Через год-два в Россию могут приехать Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский. Текущий потолок КХЛ не подразумевает, что их заокеанские зарплаты можно хотя бы примерно повторить честным образом. Не было ли мысли разрешить выводить из-под потолка по одному игроку, что не слишком сильно скажется в худшую сторону на уровне конкуренции в лиге?

— Наша стратегия заключается в том, чтобы пол зарплат составлял 50 процентов от потолка. Мы это сделали. Теперь в ноябре состоится заседание рабочей группы по спортивным вопросам с участием всех клубов. Там предстоит обсуждение разных тем, включая и ту, о которой вы сказали. Только несколько клубов готовы к поднятию потолка. Но что делать с полом? Мы выстраивали стратегию, которая должна учитывать интересы всех команд и способствовать росту конкуренции.

— Инфляция, повышение ключевой ставки, рост налогообложения — эти факторы трудно игнорировать. Нет внутри лиги идеи поднять потолок, поскольку с тех пор, как его установили на 900 миллионах, многое в экономике изменилось?

— Названные вами факторы имеют значение. Мы за ними следим и прекрасно понимаем, что экономическая ситуация меняется с каждым годом. Во время ноябрьского заседания, о котором я говорил чуть раньше, к этому вопросу обратимся. Дальше все будет зависеть от позиции клубов.

— Планируются дальнейшие изменения в отношении потолка зарплат? В частности, запрет на любые расторжения, особенно по взаимному согласию, ведь если следовать простой логике, то игроку незачем отказываться от компенсации. Небольшая часть все равно должна идти в потолок, чтобы менеджеры отвечали за свои ошибки.

— Такая тема существует. Мы ее разрабатываем, но пока по нынешнему законодательству не можем всего сделать, к сожалению. Решить все сразу в один момент объективно невозможно, поэтому приходится осуществлять изменения постепенно.

— Ситуация со «Спартаком» и нападающим Матвеем Заседой затянулась на неприлично долгий срок, что максимально вредит всем участникам процесса. В чем сложность решить этот вопрос как можно скорее?

— Не КХЛ в данном случае инициирует решение, поскольку права на игрока находятся у «Спартака». Он может ими спокойного распоряжаться и просить за хоккеиста сумму, которую считает нужной. Регламент «Спартаком» нарушен не был — вот что главное. У нас коммерческая лига, поэтому если омичи хотят видеть Заседу у себя, то пусть договариваются. В «Спартаке» ему было сделано квалификационное предложение с улучшенными условиями. Есть у него желание зарабатывать — пусть доказывает это делом. Тут все просто.

— «Заградительная квалификация» выдавила из КХЛ яркого нападающего «Спартака» Максима Цыплакова, у которого не осталось других вариантов продолжения карьеры, кроме как уехать в Северную Америку. Есть идея внести изменение в регламент, чтобы такие ситуации не повторялись?

— Да, к ноябрю мы подготовим соответствующее предложение, чтобы его можно было обсудить с клубами. Болевые и проблемные точки в лиге прекрасно понимают, но решить все вопросы по щелчку пальцев нельзя. КХЛ — не монархия, где имеет значение мнение только одного человека. Нам важно учитывать точки зрения всех участников. Мы совершенствуемся каждый год и не стоим на месте.

— Планируются ли дальнейшие изменения для роста конкуренции — снижение возраста неограниченно свободных агентов, ужесточение заявки, что-то еще?

— Это все находится в процессе обсуждения.

Алексей Морозов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отделение от ФХР

— Не кажется ли вам странной ситуация, когда КХЛ аккредитует агентов? По идее они должны быть независимыми, чтобы не подвергаться давлению.

— Мы разработаем экзамен, необходимый для получения агентской лицензии. Но перед нами не стоит задача кого-то валить или оказывать давление на конкретного человека. Лига собирается тесно взаимодействовать с Ассоциацией агентов. Она сейчас насчитывает 19 человек. С нашей стороны для них будут сделаны определенные «плюшки». Главное заключается не в этом. Нам надо постоянно находиться в контакте и коммуницировать по важным вопросам. Планируем создать такой механизм взаимодействия, который только привлекал бы агентов к продвижению своих идей. Мы настроены на конструктивные отношения с представителями агентского сообщества.

— Диллон Дюбе и Майкл Маклауд, которые в Канаде находятся под следствием по делу об изнасиловании, классные игроки. Не считаете, что репутация лиги пострадает, если в апреле их признают виновными?

— СМИ могут рассуждать о чем угодно. Это их право. Но пока в правовом поле не вынесен вердикт и не опубликованы соответствующие юридические документы, поставить запрет на регистрацию такого игрока в КХЛ мы не можем. И еще. Вспомните пример Рида Буше, которого преследовали за поступок, который он совершил будучи подростком. Он понес за него ответственность. Нельзя спускать всех собак на человека и не давать ему второго шанса. Сейчас Буше ведет себя идеально, большой профессионал, отличный семьянин. Он здорово играет в «Авангарде», делает лигу интереснее и радует тысячи болельщиков. Разве это плохо? Что касается случая с Дюбе и Маклаудом, то решения суда еще даже не существует, чтобы прикидывать возможные последствия.

— Есть мнение, что «развод» КХЛ и ФХР состоялся только из-за необходимости ЦСКА заявить новичков, отказавшись от прежнего регламента с контролем ИИХФ. Если вы не согласны с такой точкой зрения, то объясните, в чем конкретная польза для КХЛ от такого решения?

— Вы правда думаете, что все, связанное с изменениями в Законе о спорте — а именно подготовка документов, слушания в Госдуме, ратификация со стороны Совета Федераций, подписание президентом, утверждение нормативно-правовых актов Минспорта, — проводилось ради того, чтобы ЦСКА получил право подписать шесть игроков, и даже не уровня Евгения Кузнецова? Вопросы по трансферным картам возникали в последние годы — как, например, у «Амура» с Янисом Калниньшем.

Давайте начнем с простого примера — с календаря. Его больше не надо согласовывать с ФХР. В этом году он был опубликован как никогда рано, уже 8 июня. Рекорд! Это плюс?

— Безусловно.

— Далее. Одна из основных целей развития спорта в России сейчас — его деполитизация. Выйдя из сферы влияния ИИХФ, мы будем более самостоятельны в решениях и продвижении нашего вида спорта в стране и в мире. Это хорошо для нас, что мы сможем решать свои вопросы в контакте только с Министерством спорта, а ФХР не будет нести ответственности за нас и наши клубы. К примеру, мы теперь избавлены от такого вопроса, как разногласия в правилах ФХР и КХЛ. Вроде бы небольшой нюанс, но только до тех пор, пока с этим не сталкиваешься. Теперь лига будет контактировать только с Минспорта, чтобы вносить определенные изменения в правила и делать игру более динамичной. Сейчас, например, обкатываем одно новшество в МХЛ применительно к овертаймам. КХЛ решает спектр вопросов профессионального уровня, но не забывает и о подготовке резерва. У нас, как и раньше, будет прописано в регламенте, что каждый клуб лиги должен иметь ДЮСШ с минимум восемью разными возрастами. Конкретная польза — мы сами устанавливаем правила игры для себя и клубов.

— Другие клубы больше не должны согласовывать международные трансферы с ИИХФ?

— Принятые правила едины для всех и касаются не только ЦСКА. Прерогатива ФХР — лишь сообщать о том, является ли потенциальный новичок легионером или нет, чтобы не повторилась ситуация прошлого сезона с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. Хотя пока наше взаимодействие с федерацией нельзя назвать идеальным.

— Как вы видите дальнейшие отношения с ИИХФ, были у вас контакты с Люком Тардифом и его людьми?

— Сейчас общения у нас нет, но мы не собираемся наглухо закрываться и в будущем обязательно планируем контактировать. Могу только повторить, что КХЛ уважает контракты других лиг. Это касается и наших отношений с НХЛ. Мы не выходим из правового поля, если говорить о трансферах игроков.

— Меморандум с НХЛ по понятным причинам не продлевался. За последнее время были у вас какие-то контакты с представителями НХЛ?

— Позиция обеих сторон и взаимное уважение контрактов остаются неизменными. Даже если сейчас они и не зафиксированы на бумаге. Приезжает к нам игрок из Северной Америки — КХЛ посылает запрос о нем и получает ответ. Контактов на уровне первых лиц сейчас нет, но по рабочим вопросам никаких проблем в общении не возникает.

Фото Global Look Press

Появятся ли в КХЛ новые клубы

— К «Куньлуню» в Мытищах все привыкли, но лига вряд ли что-то выигрывает от пустых трибун на его домашних матчах. Существует реальный план возвращения его в Китай, и что для этого надо сделать?

— Мы стремимся к этому, подталкиваем «Куньлунь», но пока тяжело назвать конкретные сроки. Надо лучше спросить его владельца и спонсоров. Сотрудники лиги уже ездили в Китай, изучив возможные места, где бы мог играть «Куньлунь». Остановились на двух дворцах — в Пекине и Шэньчжэне. Со своей стороны мы можем подсказать только город, в котором выгоднее принимать матчи в коммерческом плане с учетом интересов КХЛ. Но до Шэньчжэня далеко лететь. Пока утвержденной дорожной карты по вопросу переезда «Куньлуня» в Китай нет, но мы общаемся и работаем с китайской стороной по этому вопросу, надеясь на лучшее.

— Каждый год продолжаются разговоры о расширении лиги. Есть сейчас хоть один клуб, желающий вступить в КХЛ?

— Задачи затащить новый клуб в КХЛ любой ценой у нас нет. Важно учитывать коммерческие и финансовые вопросы, для того чтобы иметь твердые гарантии на ближайшее будущее. Пока никто их предоставить не может. Хотя желание вроде бы есть. Для КХЛ необходимо, чтобы подход кандидата был серьезным, как это произошло в случае с «Ладой». Во-первых, дело касалось хоккейного региона. Во-вторых, разговор об инфраструктуре, финансовых гарантиях, устройстве арены и прочем начался уже с сентября. У нас было достаточно времени для устранения всех проблем. Например, замены бортов во дворце.

— Согласитесь, что неравномерное распределение команд по конференциям смотрится не очень здорово?

— Да, но для вступления необходимо не только взаимное желание, которое сейчас есть, но и наличие определенных возможностей. По нашим критериям их у потенциальных новичков пока нет.

— Дедлайн для решения о принятии нового клуба существует?

— В идеале хотелось бы определиться как можно раньше, а не в феврале или марте. Даже на горизонте каких-то вариантов сейчас не существует.

— Про зарубежные команды, учитывая всю ситуацию в мире, рассуждать странно даже в теории. Как отнеслись к слуху о планах создать клуб КХЛ в Сербии?

— С представителями «Црвены Звезды» мы встречались в Санкт-Петербурге, пригласив их на матч СКА — ЦСКА. Общались на разные темы и обсуждали дальнейшее взаимодействие. Однако из этого факта нельзя сделать вывод о неизбежном появлении клуба из Сербии в КХЛ. Возможно, через несколько лет такой вариант не будет смотреться фантастикой. Но я уже назвал критерии, необходимые для включения в лигу новой команды. Как только они будут соблюдены, можно будет рассмотреть вопрос. У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория, посещающая футбольные и баскетбольные матчи. Уверен, что и хоккей там любят. Все упирается в наличие необходимой инфраструктуры.

— Если «Барыс» зайдет далеко в плей-офф, то вынужден будет отпустить игроков в национальную сборную. Другие команды — вряд ли. Есть ли опасения, что такая ситуация негативно скажется на взаимоотношениях двух стран?

— Мы летали в Казахстан, встречались и общались с первыми лицами местного хоккея. Они поддерживают последние решения лиги, все прекрасно понимая. «Барысу» в первую очередь надо добиться улучшения результатов. От этого со временем выиграют все стороны. Обратите внимание на его комплектацию в это межсезонье. Ставка сделана на легионеров и русских игроков. Они создадут конкурентную среду, которая поможет прогрессировать местным ребятам. Пока же казахские игроки с приставкой «топ» не появляются.

— Предположим, что когда-то Россию и Белоруссию вернут на международную арену. Календарь останется прежним или придется все вернуть как было раньше?

— Внутри лиги мы этот вопрос предварительно обсуждали, но более детально вернемся к нему, когда возникнет такая ситуация. Сейчас принято решение разрешить отпускать игроков за семь дней до начала крупных турниров — олимпиад и чемпионатов мира. С ФХР мы договорились и на это время будем приостанавливать сезон.