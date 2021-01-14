«Авангард» обменял топ-форварда, чтобы подписать Ковальчука. Все ругали клуб за сделку, но форвард выбыл до конца сезона

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебюты

Александр Романов и Александр Барабанов встретились друг с другом, но не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Торонто. Оба ехали в Северную Америку в разном положении. Защитника считали игроком, который оживит «Монреаль», позволит решить их проблемы защиты. Барабанова какое-то время считали одним из лучших российских форвардов, не играющих за океаном, но в последние месяцы в КХЛ никто об этих эпитетах не вспоминал. Да и он, заключив контракт, рискнул. Недрафтованный сформировавшийся игрок отправился в серьезный клуб, который год за годом пытается что-то выиграть, но каждый раз ничего не получается. Тренировочный лагерь окончательно охладил пыл оптимистов. Барабанов был на грани попадания в запас, но добыл себе место в четвертом звене.

Правда, первый матч показал, что это ненадолго. Романов выжигал в своем дебютном матче. Его голевая передача — это лучшее видео на ближайшие пару дней. Он ничего не боялся, лез в самый центр событий, выручил команду, нейтрализовав Илью Михеева в конце встречи, и смотрелся явным кандидатом на приз лучшему новичку. Барабанов же явно не попадал в темп, хотя провальными его действия назвать нельзя, неслучайно ему дали всего чуть более пяти минут. Дебют показал, что он просто не соответствует уровню лиги. Но это первые впечатления. Впереди трудная дорога, и для хоккеистов все может измениться. Просто у Романова в любом случае будет больше доверия, а Барабанову предстоит борьба за место в составе.

Травма

«Авангарду» просто повезло с тем, что они сумели обменять Сергея Шумакова на денежную компенсацию. Если же в Балашихе знали о проблемах Сергея со здоровьем, то этот трейд — огромная ошибка «Автомобилиста». Впрочем, и сейчас их хвалить не за что. Клуб, который попытался оживить атаку, остался ни с чем. Напомним, что накануне стало известно о том, что Шумаков перенес операцию и выбыл из строя до конца сезона. Нет никаких шансов, что он сможет помочь в плей-офф, даже если «Автомобилист» вдруг выйдет в финал. Но какой уж тут финал — не опозориться бы в первом раунде.

Сергей давно понял, что с Бобом Хартли у него счастья не будет, постоянно говорил об обмене и наконец добился своего, тем более, «Авангард» договорился с Ильей Ковальчуком. Сделка была нужна и «Автомобилисту». Легионеры полностью себя скомпрометировали, общего языка с Джеффом Плэттом найти не удалось, нужны были нападающие во второе звено, и вариант с Сергеем показался идеальным. Да и общественность, оценивая обмен, считала уральцев победителями в сделке. Но жизнь внесла свои коррективы. Что же теперь делать Биллу Питерсу? А ничего уже не сделать. На фарм-клуб в Екатеринбурге не обращают внимания, в молодежке нет тех, кто бы заиграл с листа, надо как-то пережить нынешний сезон.

Визит

С чемпионатом мира в Минске, несмотря на визит Рене Фазеля, по-прежнему все непонятно. Да, стало известно, почему глава ИИХФ так настойчив в желании провести турнир в запланированных местах. Все дело в деньгах. Отмена или перенос чемпионата — огромные финансовые потери как для международной федерации, так и для оргкомитета. А денег взять негде, особенно в нынешнее время. Даже перенос турнира — это большие затраты, которые ничем не покрыть.

Однако Фазель попал в тупиковую ситуацию, затягивая вопрос. Да, минчане прогнозируют какой-то доход, как в случае отсутствия ограничений для болельщиков, так и при локдауне. Но взбунтовались участники. Как минимум четыре страны не собираются приезжать в Минск в любом случае, и это еще непонятна позиция канадцев и американцев, а они могут тоже отказаться, хотя пока и не говорили об этом. Если не приедут финны, датчане, чехи, а также североамериканцы, то это будет совсем не чемпионат мира, а нечто другое. И захотят ли болельщики следить за турниром — как по телевизору, так и вживую? Это большой вопрос.

Самое интересное, что идеального решения проблемы не существует, точнее, он самый фантастический — в Белоруссии все меняется и противостояние заканчивается. Это было бы идеально, но в подобный исход никто не верит.