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Сегодня, 00:10

Радулов и Никитин воссоединились в «Локомотиве» после ЦСКА. Чем закончится эта история?

Александр Радулов подписал однолетний контракт с «Локомотивом»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист «Ак Барса» Александр Радулов.
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Переход Александра влечет риски для ярославского клуба.

Мой личный рейтинг клубов, которые давно заслуживают Кубка Гагарина, но никак не могут добраться до главного трофея КХЛ, возглавляет «Локомотив». Ярославцы дважды играли в финале, но оба раза уступили. В 2009-м, когда лига только-только создавалась, — «Ак Барсу». В 2024-м — «Металлургу».

Два финала железнодорожников разделили 15 лет, за которые клуб пережил, простите за штамп, множество взлетов и падений. Ярославцы от сезона к сезону кружили в районе фаворитов, но постоянно проигрывали. Миллионы вложенных денег, десятки талантливых молодых хоккеистов, которые, выпускаясь из школы и МХЛ, оставались на обочине и не подходили «Локомотиву», тренеры, которых увольняли при первой же осечке, — все то, через что прошел клуб, неизбежно наводит на мысль, что Ярославль как никто другой достоин Кубка Гагарина.

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Игорь Никитин возглавляет «Локомотив» с 2021 года и в сезоне-2023/24 вывел команду в финал. И хотя ярославцы считались фаворитами, «Металлург» на кураже разобрался с более опытным соперником за четыре матча. Год назад, когда команда вылетела в первом раунде от будущего чемпиона — ЦСКА, Никитин произнес фразу, разлетевшуюся позднее на афоризмы: «Нам нужно почиститься».

«Локомотив» провел точечную селекцию и значительно улучшил прошлогодний результат, но снова остался без кубка. В нынешнее межсезонье ярославцы пошли на риск и пригласили опытного Александра Радулова, который заменит переехавшего к Роману Ротенбергу в Санкт-Петербург Сергея Андронова как лидера раздевалки.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возрастного нападающего и ярославскую команду объединяет большое желание выиграть Кубок Гагарина. И вполне возможно, что для Радулова и нынешней сборки «Локомотива» с машинистом Никитиным ближайший сезон может стать последним шансом на чемпионство. Александру скоро исполнится 38 лет. В таком возрасте с каждым годом сложнее вернуть режим зверя.

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Не сомневаюсь, что Радулов даже после невзрачного сезона в «Ак Барсе» поможет «Локомотиву». И на льду (мастерство никуда не делось), и в раздевалке, и авторитетом, что тоже важно для строительства чемпионской команды. Вот только через год Александр станет еще старше, а физиологию, как ни крути, не обманешь. В игровом стиле Радулова много держится на энергии и самоотдаче. Доставать все это в 39 лет будет еще сложнее.

Следующий сезон станет четвертым для Никитина в «Локомотиве». В последние годы руководство ярославцев лояльнее относится к тренерским судьбам. Хочется верить, что времена, когда наставников меняли с периодичностью раз в сезон, остались в прошлом. Однако терпение президента клуба Юрия Яковлева небезгранично. Ранний вылет из плей-офф может спровоцировать уход Никитина после завершения контракта. Где, если не в «Локомотиве», может произойти такая нелепица?

Игорь Никитин и Александр Радулов в ЦСКА в 2016 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Радулов и Никитин воссоединились спустя восемь лет после того, как в 2016 году проиграли финал «Металлургу». Давнее знакомство тренера с игроком — важный момент переговоров. Наставник «Локомотива» понимает, как использовать форварда и как он должен помочь команде.

Александр, безусловно, мотивирован после провального сезона в Казани. Все привыкли оценивать нападающего как звезду мирового масштаба, но спешу напомнить, что на клубном уровне, кроме кубка в 2011 году с «Салаватом Юлаевым», легенда #47 ничего не выиграл. Само собой, хочется уходить из хоккея победоносно, а не разочарованным вылетом из плей-офф.

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Переход игрока такого калибра неизбежно влечет риски. С точки зрения будущего Никитина в клубе получится история из серии «все или ничего». Почти как ставка на зеро. Радулов может как помочь команде завоевать Кубок Гагарина, так и потопить ее, если продолжит играть так, как в «Ак Барсе». И если сделка, согласованная с тренером, не сработает, а ярославцы рано вылетят из плей-офф, то через год в «Локомотиве» вполне могут задуматься о поиске нового наставника.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
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24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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