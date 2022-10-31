Радулов выставляет виноватыми всех, кроме себя. С такой токсичностью никто не захочет с ним работать

Исповедь форварда «Ак Барса» получилась странной и противоречивой.

Сегодняшнее интервью Александра Радулова «Чемпионату», в котором он рассказал, как несправедливо с ним поступили в «Ак Барсе», выведя из основного состава, хотелось читать с широченной улыбкой, как у Чеширского кота. И повода для ехидства тут сразу два. Первый — я изначально не верил в то, что у Радулова получится в Казани что-то путное. Поэтому могу совершенно позволить себе крики из разряда «а я ведь говорил».

Второй — уверен, что это не интервью в традиционном формате, а скорее исповедь, которую захотел вынести на всеобщее обозрение сам Александр или его агент Юрий Николаев. Знаю, что Радулова после старта чемпионата обхаживали с просьбой о большом интервью достаточно крупные фигуры нашей хоккейной журналистики и постоянно получали от ворот поворот. Тут же сам игрок решил выйти к народу и бабахнуть речь о том, как из него в Казани делают козла отпущения, а вокруг виноваты все, кроме него. И выдает в материале завуалированный монолог то, что он начинается не с вопроса, а сразу с реплики самого хоккеиста:

«Очень многое было сказано и написано после этой открытой тренировки, очень много мне позвонило людей, которые меня поддерживают. Они читали все эти комментарии, высказывания от каких-то источников. Когда понимаешь, что это полная чушь и не соответствует действительности, то хочется высказаться на этот счет».

Олег Знарок. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вряд ли кому-то стоит объяснять, что эта выходка появилась в Сети без вычитки и разрешения «Ак Барса», который, как и любой другой уважающий себя клуб, заверяет интервью своих игроков и тренеров. Сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше. Но, думается, этот публичный и абсолютно ненужный выпад не просто увеличит анафему Радулова, но и сократит количество претендентов на него.

Если до этого у нападающего была возможность показать, что он по-настоящему уважает решение Знарка и готов биться за место в составе, в случае чего тихо-мирно разбежаться с генменджером Маратом Валиуллиным и без особых репутационных потерь найти себе новый клуб, то теперь сложно даже представить, кто из претендентов на Кубок Гагарина станет связываться с ядовитым нижнетагильским ветераном. Вместо полюбовного расставания сторона хоккеиста решила снять с себя всякую ответственность и выставить виноватыми всех, кроме себя.

«Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но сейчас начинают что-то говорить, вылезает информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим.

Для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но, когда идет такая несправедливость, трудно молчать. Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей — командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца и чтобы это действительно команду подстегивало.

Я не выгораживаю себя, но когда ты видишь из игры в игру такие же ошибки, недоработки, сидя на лавке, и понимаешь, что не принимается никаких мер, а потом тебя начинают делать крайним... Этого мне не понять. Просто хочется выиграть! А когда этого не происходит, то начинаются какие-то моменты, разногласия», — именно к этим трем абзацам кратко можно свести весь «крик души» Радулова.

Александр Радулов. ХК «Ак Барс»

Александр противоречит сам себе. Сначала он говорит, что уважает решение тренера. Затем обвиняет Знарка в том, что тот делает его крайним, а следом и вовсе изобличает штаб казанцев в бездействии. Со вторым спорить трудно: игра «Ак Барса» по ходу октябрьской черной серии никак не менялась, а ни руководство, ни люди на лавке не торопились что-то или кого-то менять. Но достаточно ли 15 (8+7) очков в 22 матчах для форварда с зарплатой 80 миллионов за сезон, чтобы снимать с себя ответственность? Прямо сейчас он самый токсичный элемент раздевалки. И говорить о несправедливом отношении к себе после драки с Александром Бурмистровым, которого в конфликте поддержала добрая половина команды, как минимум странно. Правда, об этом факте пока еще лучший бомбардир казанцев почему-то умалчивает.

От Радулова уже успели откреститься в Уфе. В ЦСКА путь не просто заколочен досками, а огорожен рвом с крокодилами и контролируется вышками, на одной из которых стоит лично Игорь Есмантович, который считает свою бывшую звезду чуть ли не личным врагом. В «Магнитке» с ее тремя играющими звеньями дорогой пенсионер точно не нужен. Роман Ротенберг, конечно, авантюрист, но не настолько, чтобы ставить рядом бочку с порохом, да и усиление нынешнему СКА не требуется. В Екатеринбурге Николай Заварухин только-только создал здоровую атмосферу в раздевалке, и даже на фоне травм Кертиса Волка и Сергея Широкова 47-й номер будет скорее вредителем, чем еще одним вожаком. Неужели вся надежда на Омск, который в нынешнем положении вполне может пойти на экстравагантный ход, и Ярославль, где Игорю Никитину так не хватает лидеров?