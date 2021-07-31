Вратарь пропал без вести, но был найден живым. Вредные советы о том, как разбазарить талант к 30 годам

История карьеры и эпичной пропажи голкипера Александра Печурского.

Новость о пропаже обладателя Кубка Гагарина-2014 Александра Печурского потрясла размеренное хоккейное инфополе утром 31 июля. Магнитогорский поисковый отряд «Легион-СПАС» разместил ориентировку на экс-вратаря «Металлурга» и других команд КХЛ и ВХЛ. Хоккеист пропал без вести в период с 10 по 13 июля, и до сегодняшнего дня его местонахождение оставалось неизвестным.

Позже «Легион-СПАС» сообщил, что Александр найден живым. «СЭ» узнал, что вратаря нашли в Магнитогорске, и сейчас он находится дома. История Печурского — как книга вредных советов известного детского писателя Григория Остера. Автор действовал от обратного и в юмористической форме рассказывал, как поступают невоспитанные ребята. С посылом, что мальчики и девочки сделают все наоборот. Героем одного из стихотворений мог стать сам Печурский, который считался одним из самых перспективных вратарей 1990 года рождения, но к 30 годам неофициально завязал с большим хоккеем, не реализовав свой потенциал и наполовину. А сегодня — заставил поволноваться о своем состоянии близких, друзей и простых болельщиков, следивших за голкипером.

После золотого юниорского чемпионата мира-2007 Александру предсказывали большое будущее. У него были все задатки, чтобы выйти на топ-уровень как минимум в российском чемпионате. Тогда в «Металлурге» готовили качественных вратарей. Вспомните Антона Худобина, Илью Проскурякова, Дмитрия Волошина, Игоря Бобкова. Печурского постепенно привлекали к основе, параллельно с этим его вызывали в сборные России до 16 и 18 лет. Талантливого вратаря приметили заокеанские скауты. На драфте-2008 Александра выбрал «Питтсбург», где вовсю зажигал его земляк Евгений Малкин. Да, только под 150-м номером, но, например, того же Пекку Ринне «Нэшвилл» забрал аж 258-м, а «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста — 205-м. Низкий выбор не помешал обоим достигнуть больших высот в НХЛ.

В сезоне-2009/10 Александр собрался покорять Северную Америку. Разумеется, ни о каком месте в «Питтсбурге» речи изначально не шло. Печурский подписал контракт с «Трай-Сити» из Западной лиги. Мог ли тогда Печурский представить, что получит шанс дебютировать за «Пингвинз» в первом же заокеанском сезоне? Из-за травм основного вратаря Марка-Андре Флери и его дублера Брента Джонсона «Питтсбург» экстренно вызвал россиянина в основу на игру с «Ванкувером». Матч с «Кэнакс» начал Джош Карри, но его заменили в начале второго периода, когда он пропустил пять шайб с 14 бросков.

Печурский отыграл лучше американца, справился с 12 бросками из 13 и заслужил похвалы от самого Сидни Кросби. Капитан «Пенс» отметил смелость и самообладание попавшего в трудную ситуацию вратаря. Самое любопытное, что Александру пришлось играть в щитках Марка-Андре Флери. Оказалось, что щитки Печурского не соответствовали стандартам НХЛ. Об этом он узнал даже не на раскатке, а за несколько минут до начала матча.

Закрепиться в Америке у голкипера не получилось. Большую часть следующего сезона он провел в Канадской хоккейной лиге и летом 2011 года вернулся в систему «Магнитки», где его определили в Высшую лигу. Только в сезоне-2013/14 местного воспитанника подняли в основу, но шансов подвинуть монструозного Василия Кошечкина у Печурского не было. Вместе с «Металлургом» Александр выиграл Кубок Гагарина, а через два года голкипера обменяли в «Амур». Перезапустить карьеру в Хабаровске не получилось. Александр поехал в ВХЛ, поиграл за «Ценг Тоу», усть-каменогорское «Торпедо» и новокузнецкий «Металлург». Карьера стремительно неслась ко дну.