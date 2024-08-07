«Хочу выиграть Кубок Гагарина именно с Козловым». Большое интервью американского лидера «Салавата Юлаева»

Александр Хмелевский — о новом контракте и НХЛ.

За два года в Уфе 25-летний американец Александр Хмелевский сумел стать одним из лучших центров КХЛ и безоговорочным лидером «Салавата Юлаева». В это межсезонье практически все ждали, что главный плеймейкер уфимцев вернется в НХЛ и будет пробиваться в основу перестроечного «Сан-Хосе». Однако вместо игры в Калифорнии он выбрал новый трехлетний контракт с клубом из столицы Башкирии.

В большом интервью «СЭ» Хмелевский рассказал о:

— решении остаться в Уфе;

— мечте играть в НХЛ;

— работе с Виктором Козловым;

— смерти Константина Кольцова;

— игре с братом;

— уходе ветеранов «Салавата Юлаева»;

— судействе в КХЛ;

— и многом другом.

Родные видят, что я получаю удовольствие от времени в Уфе

— Многих удивило ваше решение остаться в «Салавате Юлаеве». Почти все были уверены, что вы уедете в НХЛ.

— Конечно, это было сложное решение. Было много разных факторов. Но ключевым стало то, что в «Салавате» я много играю и Виктор Николаевич Козлов использует меня в разных ситуациях. Благодаря этому у меня получается расти и получать удовольствие от хоккея.

— Как отреагировала семья на этот выбор?

— Родные меня только поддержали. Они понимают, что хоккей — трудный спорт, и прекрасно видят, что я получаю огромное удовольствие от времени в Уфе. Думаю, они просто всегда хотят видеть меня с улыбкой на лице. Надеюсь, никто не пожалеет об этом решении.

— Было много разговоров, что не только вы, но и тот же Джошуа Ливо ждет решения клуба по главному тренеру.

— Не могу говорить за Джошуа, но мы все понимаем, что Виктор Николаевич — уникальный тренер, у которого много игрового опыта. Сейчас он набирается опыта как главный тренер. Невероятно уважаю этого человека и хочу играть за него — мне хочется завоевать Кубок Гагарина именно с ним.

— Уровень доверия и терпения руководства клуба к Козлову удивил? Наверняка успели понять, что в КХЛ тренеров зачастую не жалеют.

— Да, успел заметить, что в КХЛ быстро меняют тренеров, если что-то идет не так. Мы не собираемся прятаться после того, как два раза вылетели из плей-офф в первом раунде. Однако результат зависит не только от одного человека. Достигнуть успеха можно только командой.

«Салават Юлаев» получил очень хороший опыт за последние два года. И это наверняка поможет нам сыграть лучше в новом сезоне.

— У вас ведь точно было понимание, что перестройка «Сан-Хосе» — это идеальное время пробиться в верхние звенья.

— Если бы я вернулся, то, конечно, смог бы играть в НХЛ. Наверняка предыдущие менеджеры могли бы сделать вывод, что за два года в России я вырос как хоккеист. Но у новых людей свои планы и свои игроки, которых они хотят видеть в НХЛ. Это было одним из факторов, почему я не вернулся в Америку.

— «Шаркс» готовы были торговать правами на вас?

— Думаю, такой вариант был. Однако не все зависит только от одного клуба. После того как я подписал трехлетний контракт в КХЛ, шансы на сделку минимальные. Не скрою: и летом, и по ходу прошлого сезона ждал, что «Сан-Хосе» обменяет меня.

— Сейчас дверь в НХЛ закрыта?

— Я так не считаю. Когда истечет мой новый контракт с Уфой, мне исполнится 28 лет. Знаю, что многие русские парни уезжали в НХЛ в таком возрасте.

Все понимают, что я достаточно продуктивно провел свои 24 матча за «Сан-Хосе». Когда стану свободным агентом в НХЛ, у меня еще будет шанс заиграть там.

— Мечта сыграть за «Детройт» — любимую команду детства — жива?

— Наверное, уже нет. Моя цель — это просто играть в НХЛ и показывать, что могу быть полезным в лучшей лиге мира.

Да, сыграть за «Ред Уингз» было бы классно. Но в детстве это желание ощущалось по-другому. Когда взрослеешь, то понимаешь, что клуб, о котором мечтал ты, не мечтает взять тебя в команду. Просто нужно понимать, что все это бизнес. Главное, что ты должен делать, — это каждый день становиться лучше, чтобы получить свой шанс в НХЛ.

Шелдон Ремпал. Фото Global Look Press

Ремпал будет большой угрозой для соперников

— Согласны, что «Салават Юлаев» в это межсезонье прилично помолодел, прежде всего ментально, с уходом Кулемина, Тимкина, Ежова и Бирюкова?

— Да, мы помолодели. Но у нас сохранился костяк, который получил классный опыт. Конечно, никому не хочется терять таких хоккеистов, которые многое привносили в коллектив — они прекрасно знали, что нужно для того, чтобы объединить команду вокруг себя. Надеюсь, в новом сезоне классная атмосфера в раздевалке никуда не денется.

— Чувствуете ли, что с их уходом ваша роль в раздевалке немного поменяется?

— Изменение роли в команде должно происходить натурально. Нельзя сделать из человека лидера искусственно. Все должно исходить от доверия партнеров и тренерского штаба. И для того чтобы его получить, нужно просто каждый день выходить на лед и отдавать всего себя.

— Ремпал и Тодд советовались с вами перед переездом в Уфу?

— Нет, мы списались только уже после их подписания.

— Вы часто пересекались с Ремпалом в АХЛ. Что его делает особенным?

— У него очень много мастерства и понимания, как нужно вести игру. Особенно в большинстве. Шелдон будет большой угрозой для соперников. Очень хочется, чтобы он забивал, отдавал и помогал нам выигрывать матчи.

— Разговоры о потенциальном обмене в ЦСКА в прошлом сезоне не отвлекали?

— Не скажу, что они отвлекали. Журналисты спрашивали меня об этом, только когда мы встречались с ЦСКА в Москве. Но это мелочи. С этим не было никаких проблем.

— Как отреагировали на уход в ЦСКА Ивана Дроздова?

— Конечно, нам хотелось бы продолжить играть вместе в одном звене. Но такова судьба.

Хочу пожелать Ване только удачи — он один лучших партнеров в моей карьере. Очень рад, что у него будет шанс проявить себя в другой команде. Он сильный и быстрый нападающий — возможно, у него лучшая стартовая скорость в лиге. Уверен, у него все будет нормально.

Константин Кольцов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хочу провести новый сезон в память о Кольцове

— Новость о смерти Константина Кольцова стала ударом?

— Да, это было очень больно слышать и принять. Когда узнаешь такие новости, то хоккей уходит на второй план. Мы ведь не так давно потеряли Родиона Амирова. Весь прошлый сезон «Салават Юлаев» играл для него. Могу сказать, что новый сезон лично я хочу провести в память о Константине Кольцове.

Он очень доверял мне в большинстве. Константин Евгеньевич дал мне огромную уверенность в себе и в своих силах. Причем не только как тренер, но и просто как хороший человек. Мы очень много времени проводили вместе. Это был невероятно веселый и приятный человек. Мне очень нравилось приходить на арену и общаться с ним.

— Успели ли понять за межсезонье, чего «Салавату» не хватило в серии с «Трактором»?

— Мне до сих пор сложно ответить на этот вопрос. Главное, чтобы мы сделали все выводы к следующему плей-офф. Очень хочется уверенно пройти первый раунд и заставить всех забыть о наших предыдущих поражениях.

— Эта серия была самой агрессивной в вашей карьере?

— Да, это была очень агрессивная серия. В КХЛ давно не видел столько драк и силовой борьбы внутри одного противостояния. На мой взгляд, мы увидели совершенно другой «Трактор», нежели в регулярке.

— Со стороны казалось, что игроки «Салавата» забывали про хоккей, когда на лед выходил Бадди Робинсон.

— Когда произошла та самая история с Паниным, думал, что Робинсона дисквалифицируют. После этого сразу стало понятно, что в оставшейся части серии планка судейства будет очень высокой и можно играть в агрессивный хоккей. Реально тогда был в шоке, что дальнейшего наказания не последовало.

— К чему в российском судействе привыкали дольше всего?

— Не особо хочу связываться с судьями. Уважаю их и понимаю, насколько тяжела их работа. Наверное, больше всего привыкал к правилам на вбрасываниях — в КХЛ всегда нужно быть аккуратным на точке.

После стольких лет в Северной Америке я привык где-то подыграть себе коньком, где-то — сыграть клюшка в клюшку. Поэтому мне хотелось, чтобы здесь позволяли действовать на вбрасывании, как в НХЛ. Но это другая лига, и я обязан адаптироваться к здешним правилам.

На самом деле такой жесткий подход выглядит даже правильным. Когда тебе разрешают использовать коньки и играть клюшка в клюшку, то не может быть речи о каком-то стандарте, который нужно уважать.

Александр Хмелевский. Фото ХК «Салават Юлаев»

Мне понравился «Брат-2». Он показывает, как русские воспринимают поведение американцев

— Вы в этом году приехали в Уфу вместе с братом Ильей. Как родилась идея?

— Когда подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», руководство спросило, какие планы у брата. Клуб следил за ним на протяжении прошлого сезона.

Сейчас мы вместе приехали на сборы, и он много времени проводит со мной. Это классно! Честно говоря, в нашей семье никто и никогда не думал, что мы с братом можем оказаться в одной команде.

Очень рад, что Илья получит новый опыт. Неважно, где он будет играть: в КХЛ или в «вышке». Для него ведь это будет первый сезон в профессиональном хоккее. Как говорят в Америке, rookie season бывает только раз. Просто хочу, чтобы он получал удовольствие от хоккея.

— Еще одного брата, Николаса, который выступает в NCAA, в Башкирии ждать не стоит?

— Николас решил выбрать карьеру врача-анестезиолога и сейчас получает очень серьезное образование. Уверен, он будет профессионалом своего дела. Да, он также здорово играет в хоккей. Но сейчас у него другой путь.

— Почему вы в свое время предпочли NCAA юниорскую лигу Онтарио?

— Меня ведь не взяли в Национальную программу развития. В итоге принял решение не играть в юниорский хоккей в США, а уехать в Канаду.

Мне всегда нравилась CHL. Глядя на нее, было ощущение, что это мини-НХЛ. С большой теплотой вспоминаю четыре года в Онтарио.

— Если бы сами поступили в университет, какое направление выбрали бы?

— Скорее всего, пошел бы по той же дороге, что и брат. Мне всегда легко давались математика и химия.

Александр Хмелевский. Фото ХК «Салават Юлаев»

— Как сильно, по собственным ощущениям, за два года улучшился ваш русский?

— Сейчас чувствую себя намного комфортнее, чем два года назад. Знаю, что иногда ошибаюсь и произношу некоторые слова неправильно. Здорово, что в последнее время все реже и реже в голове перевожу предложения с английского на русский.

— Думать на русском уже получается?

— Да, уже частенько думаю на русском.

— После двух лет в России вас уже ничем не удивить?

— Нет-нет, каждый день чему-нибудь удивляюсь. Всякое бывает. Например, недавно прилетел в Уфу, и оказалось, что в аэропорту потеряли мои клюшки. Каждый день здесь может быть праздником. Я очень люблю играть здесь и получаю удовольствие от времени в России.

— Вы говорили, что собираетесь посмотреть «Брата» и «Брата-2».

— Уже посмотрел. Знаю, что вторая часть намного популярнее. Мне кажется, это из-за того, что в ней сравнивается жизнь в России и Америке. Прежде всего она показывает, как русские воспринимают поведение американцев. Но мне понравились обе части.

— Вы выложили в одной из соцсетей фото Дональда Трампа после покушения. Со своим кандидатом на выборах президента США определились?

— Как спортсмен я не должен говорить про политику. Выложил фото, потому что мне было больно от того, что кто-то пытался убить человека, который не сделал никому ничего плохого и просто хочет видеть свою страну лучшей в мире. Это был просто жест поддержки.

— Как отнеслись к идее продлить сроки проведения чемпионата до конца мая? Некоторые команды раньше жаловались, что календарь слишком интенсивный.

— Сейчас смотрю на календарь и вижу, что у нас будет достаточно много четырехдневных пауз. Мне вообще нравилось прошлогоднее расписание.

Понимаю, что из-за большего количества встреч возрастает риск получения травм. Однако у нас ведь ни разу не было игр back-to-back. Всегда был как минимум день отдыха между матчами. И это нормально.

А сейчас будут ситуации, когда первый матч стоит в понедельник, а второй — в пятницу. Это сбивает с ритма. Посмотрим, как все будет на деле.

— Успели ли обсудить в команде переход Евгения Кузнецова в СКА?

— Конечно. Кузнецов не только российская, но и мировая звезда. Будет здорово пересечься с ним на льду. Для лиги классно, что приехал нападающий такого уровня.