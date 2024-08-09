Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:30

«Хотел бы стать генеральным менеджером — есть чуйка на игроков». Интервью Бурмистрова

Бурмистров признался, что хочет стать генеральным менеджером
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Александр Бурмистров
Александр Бурмистров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина — о «Спартаке» и последних событиях КХЛ.

Обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира-2014 Александр Бурмистров тренируется в Казани и готовится к сезону. Пока он не подписал контракт ни с одним клубом и работает в группе с Андреем Свечниковым, Наилем Якуповым, Денисом Голубевым и рядом других известных игроков. В интервью «СЭ» Бурмистров рассказал о поиске новой команды, уходе из «Спартака», ситуации на рынке свободных агентов и многом другом.

Посмотрим, насколько быстрым будет «Ак Барс»

— Насколько вы удивлены тем, что до сих пор находитесь без команды?

— На самом деле я очень удивлен тем, сколько игроков до сих пор не подписали контракты на следующий сезон. Когда смотришь на список, кажется, можно собрать команду из свободных агентов и в топ-5 зайти. Не сказал бы, что сильно переживаю из-за этого. Просто я еще не был в такой ситуации, пока не знаю, как себя вести.

— Хотелось ли вам продолжить играть за «Спартак»?

— Да. И руководство знало об этом.

— Был ли интерес со стороны «Витязя»?

— Да. Я ждал решение «Спартака». Потом агент звонил и сказал, что вариант с «Витязем» отпал.

— Дорога в «Ак Барс» закрыта?

— Наверное, не ко мне вопрос. Желание играть дома всегда есть, это мой родной клуб.

Александр Бурмистров. «Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»

— Удивляет ли селекционная политика «Ак Барса», учитывая, что команду покинуло много опытных игроков?

— Посмотрим, насколько они будут быстрыми в новом сезоне.

— В чем секрет успешного сезона «Спартака»?

— Сильный тренерский штаб, у нас было хорошее большинство, меньшинство. За время предсезонных сборов сформировался отличный коллектив, с которым мы и провели весь сезон.

Хоккеисты Алексей Кручинин и Александр Бурмистров
Алексей Кручинин и Александр Бурмистров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Насколько получили удовольствие от стиля игры команды?

— Кайф. Почти все разрешается. Понятно, что в определенных моментах нельзя ошибаться, но даже если это случилось, тренеры тебя только подбодрят.

— В лиге становится все больше команд, играющих в атакующий хоккей. КХЛ меняется в эту сторону?

— Да. И всем болельщикам хочется видеть много голов. Помню, когда раньше приезжали на выездной матч со «Спартаком», на трибуны приходило 2-3 тысячи болельщиков. В прошлом сезоне по 11 собиралось.

— Как оцените сезон лично для себя?

— Все шло хорошо, пока не получил две травмы — два перелома пальца. Ну и перед плей-офф ротовирус выбил на три недели. Поэтому и первый раунд пропустил. Но в целом почувствовал, что начал возвращаться в тот хоккей, в который играл раньше.

— Были шансы обыграть «Магнитку»?

— Хорошая была серия, но нам чего-то не хватило. Проиграли чемпионам, все-таки не обидно.

— В чем секрет ударной первой тройки «Спартака» Голдобин — Морозов — Порядин?

— Они почувствовали друг друга очень хорошо. Иван Морозов помогал крайним нападающим в обороне, созидал. Дай бог, будут играть так же и в новом сезоне.

— Вы ведь тоже играли с ними несколько матчей, когда Морозов был травмирован?

— С ними легко играть, они друг друга видят с закрытыми глазами. Моя задача была вывести шайбу из зоны и доставить ее до них.

Хоккеист СКА Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА

Народ пойдет на Кузнецова

— Что думаете по поводу перехода Евгения Кузнецова в СКА?

— Не знаю, что у него в голове. Может быть, хочет что-то поменять. Это большой плюс для нашей лиги, на такого мастера пойдет народ.

— Три лучших игрока КХЛ на данный момент?

— Голдобин точно в тройке. Радулов, думаю, тоже — свои лидерские качества он показывает. Третьим назову вратаря «Магнитки» Набокова: 50 процентов заслуги в победе команды в Кубке — его.

— Удивило то, что Радулов перешел в «Локомотив»?

— Нет, потому что он еще в детстве там играл. И всегда хорошо отзывался о городе и команде.

— Как оцените перспективы Ильи Воробьева, который после годичной паузы стал главным тренером ЦСКА?

— Илья Петрович — классный, умный тренер, умеет доводить до игроков свой хоккей. Если ему дадут поработать хотя бы года три, то он может создать очень серьезную команду.

Александр БУРМИСТРОВ возвращается в КХЛ. Он ненавидел КХЛ, а теперь едет в «Ак Барс». Бурмистров закончил роман с НХЛ

— Как считаете, удалась ли ваша карьера?

— Да мне играть еще лет пять. В целом да, брал Кубки, был в сборной. То, о чем мечтаешь ребенком, у меня все это сбылось.

— Лучшая команда, в которой вы играли?

— Наверное, чемпионский «Ак Барс» в сезоне-2017/18. В чем секрет той команды? Работали друг за друга. Помню, что в финале ЦСКА уже думал, что они будут чемпионами. Но мы могли и 4-0 закончить.

— Думаете уже о том, чем будете заниматься после игровой карьеры?

— Насчет тренера не знаю, но в роли генерального менеджера я бы себя попробовал. У меня есть чуйка на молодых игроков.

— Когда играли в «Магнитке», знали, что Юров станет звездой?

— Да, Юров, Канцеров тогда казались будущими звездами. В следующем сезоне открытием должен стать нападающий «Спартака» Варюшкин: конечно, если он попадет в состав.

— Следили за Воронковым в «Коламбусе»?

— Да. Когда мы еще играли вместе в «Ак Барсе», говорил ему, что надо уезжать в НХЛ. Игра там подходит под его стиль. Так же, как и Максиму Цыплакову (нападающий «Спартака» перешел в это межсезонье в «Айлендерс». - Прим. «СЭ»).

Александр Бурмистров
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
3
2
Читайте также
Спортсмены массово продают подаренные им на Олимпиаде смартфоны Samsung
Российский журналист узнал, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024
CNN сообщил о расколе в команде главнокомандующего ВСУ Сырского
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
Слова комбата о представлении к звезде Героя ошеломили морпеха ТОФ
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победитель Кубка Гагарина больше не чемпион России. Почетное, но малозначимое звание перешло к лучшей команде ВХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости