Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина — о «Спартаке» и последних событиях КХЛ.

Обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира-2014 Александр Бурмистров тренируется в Казани и готовится к сезону. Пока он не подписал контракт ни с одним клубом и работает в группе с Андреем Свечниковым, Наилем Якуповым, Денисом Голубевым и рядом других известных игроков. В интервью «СЭ» Бурмистров рассказал о поиске новой команды, уходе из «Спартака», ситуации на рынке свободных агентов и многом другом.

Посмотрим, насколько быстрым будет «Ак Барс»

— Насколько вы удивлены тем, что до сих пор находитесь без команды?

— На самом деле я очень удивлен тем, сколько игроков до сих пор не подписали контракты на следующий сезон. Когда смотришь на список, кажется, можно собрать команду из свободных агентов и в топ-5 зайти. Не сказал бы, что сильно переживаю из-за этого. Просто я еще не был в такой ситуации, пока не знаю, как себя вести.

— Хотелось ли вам продолжить играть за «Спартак»?

— Да. И руководство знало об этом.

— Был ли интерес со стороны «Витязя»?

— Да. Я ждал решение «Спартака». Потом агент звонил и сказал, что вариант с «Витязем» отпал.

— Дорога в «Ак Барс» закрыта?

— Наверное, не ко мне вопрос. Желание играть дома всегда есть, это мой родной клуб.

— Удивляет ли селекционная политика «Ак Барса», учитывая, что команду покинуло много опытных игроков?

— Посмотрим, насколько они будут быстрыми в новом сезоне.

— В чем секрет успешного сезона «Спартака»?

— Сильный тренерский штаб, у нас было хорошее большинство, меньшинство. За время предсезонных сборов сформировался отличный коллектив, с которым мы и провели весь сезон.

Алексей Кручинин и Александр Бурмистров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Насколько получили удовольствие от стиля игры команды?

— Кайф. Почти все разрешается. Понятно, что в определенных моментах нельзя ошибаться, но даже если это случилось, тренеры тебя только подбодрят.

— В лиге становится все больше команд, играющих в атакующий хоккей. КХЛ меняется в эту сторону?

— Да. И всем болельщикам хочется видеть много голов. Помню, когда раньше приезжали на выездной матч со «Спартаком», на трибуны приходило 2-3 тысячи болельщиков. В прошлом сезоне по 11 собиралось.

— Как оцените сезон лично для себя?

— Все шло хорошо, пока не получил две травмы — два перелома пальца. Ну и перед плей-офф ротовирус выбил на три недели. Поэтому и первый раунд пропустил. Но в целом почувствовал, что начал возвращаться в тот хоккей, в который играл раньше.

— Были шансы обыграть «Магнитку»?

— Хорошая была серия, но нам чего-то не хватило. Проиграли чемпионам, все-таки не обидно.

— В чем секрет ударной первой тройки «Спартака» Голдобин — Морозов — Порядин?

— Они почувствовали друг друга очень хорошо. Иван Морозов помогал крайним нападающим в обороне, созидал. Дай бог, будут играть так же и в новом сезоне.

— Вы ведь тоже играли с ними несколько матчей, когда Морозов был травмирован?

— С ними легко играть, они друг друга видят с закрытыми глазами. Моя задача была вывести шайбу из зоны и доставить ее до них.

Евгений Кузнецов. Фото ХК СКА

Народ пойдет на Кузнецова

— Что думаете по поводу перехода Евгения Кузнецова в СКА?

— Не знаю, что у него в голове. Может быть, хочет что-то поменять. Это большой плюс для нашей лиги, на такого мастера пойдет народ.

— Три лучших игрока КХЛ на данный момент?

— Голдобин точно в тройке. Радулов, думаю, тоже — свои лидерские качества он показывает. Третьим назову вратаря «Магнитки» Набокова: 50 процентов заслуги в победе команды в Кубке — его.

— Удивило то, что Радулов перешел в «Локомотив»?

— Нет, потому что он еще в детстве там играл. И всегда хорошо отзывался о городе и команде.

— Как оцените перспективы Ильи Воробьева, который после годичной паузы стал главным тренером ЦСКА?

— Илья Петрович — классный, умный тренер, умеет доводить до игроков свой хоккей. Если ему дадут поработать хотя бы года три, то он может создать очень серьезную команду.

— Как считаете, удалась ли ваша карьера?

— Да мне играть еще лет пять. В целом да, брал Кубки, был в сборной. То, о чем мечтаешь ребенком, у меня все это сбылось.

— Лучшая команда, в которой вы играли?

— Наверное, чемпионский «Ак Барс» в сезоне-2017/18. В чем секрет той команды? Работали друг за друга. Помню, что в финале ЦСКА уже думал, что они будут чемпионами. Но мы могли и 4-0 закончить.

— Думаете уже о том, чем будете заниматься после игровой карьеры?

— Насчет тренера не знаю, но в роли генерального менеджера я бы себя попробовал. У меня есть чуйка на молодых игроков.

— Когда играли в «Магнитке», знали, что Юров станет звездой?

— Да, Юров, Канцеров тогда казались будущими звездами. В следующем сезоне открытием должен стать нападающий «Спартака» Варюшкин: конечно, если он попадет в состав.

— Следили за Воронковым в «Коламбусе»?

— Да. Когда мы еще играли вместе в «Ак Барсе», говорил ему, что надо уезжать в НХЛ. Игра там подходит под его стиль. Так же, как и Максиму Цыплакову (нападающий «Спартака» перешел в это межсезонье в «Айлендерс». - Прим. «СЭ»).