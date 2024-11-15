Огненный матч!

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Кошелев — 6 (мен., Семенов), 38:47 — 1:0. Коршков — 5 (Кошелев), 55:21 — 2:0. Деанджело — 4 (Кузнецов, Плотников), 57:41 — 2:1. Хайруллин — 5 (Воробьев), 59:38 — 2:2. Семенов — 9, 64:35 — 3:2.

Вратари: Билялов — Заврагин (58:11 — 59:38).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 45 (10+18+9+8) — 40 (16+8+16+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

15 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

Казанский «Ак Барс» дома переиграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ). Встреча получилась очень эмоциональной для лидеров армейцев. Защитник Тони Деанджело во втором периоде устроил драку с нападающим хозяев Никитой Дыняком, а Евгений Кузнецов сломал клюшку после второй шайбы соперника. Точку в противостоянии голом-красавцем поставил Кирилл Семенов.

Почему произошла драка

Первый период завершился нулями на табло, несмотря на большое количество бросков в створ. А вот во втором начались эмоции. Драку за семь минут до конца двадцатиминутки спровоцировал Никита Дыняк.

Хоккеист изначально был заряжен на жесткую игру против гостей. В одном из эпизодов форвард «Ак Барса» с такой силой впечатал в борт Евгения Кузнецова, что у армейца слетел шлем с головы.

Не менее жестко Никита действовал и против Деанджело, что явно не понравилось американцу. Он умудрился получить малый штраф, находясь на скамейке, когда зачем-то ткнул клюшкой в направлении нападающего. Армейцам в итоге даже пришлось 32 секунды отбиваться втроем против пятерых.

После выхода на лед Тони обменялся репликами с Никитой, затем они скинули перчатки и начали выяснять отношения кулаками.

В бою выиграл Дыняк

Деанджело не попал по сопернику с первого удара. Дыняк же взял американца за ворот джерси и ударами справа положил защитника СКА на лед. После этого в драку вмешались арбитры, которые разняли хоккеистов и отправили их на скамейку штрафников.

Оба были удалены со льда на пять минут. А главный тренер СКА Роман Ротенберг только покачал головой, наблюдая за происходившим.

Драка не помогла СКА прийти в чувство и начать более конструктивно действовать в атаке. Напротив, в концовке периода гости пропустили, играя в большинстве, после удаления на две минуты Дмитрия Яшкина. Результативная атака хозяев началась с ошибки Кузнецова. Шайбу на свой счет записал Семен Кошелев.

Ошибка Кузнецова

В третьем периоде СКА долго не мог переломить ход встречи, хотя гости и совершили больше бросков в створ — 16 против 9 у «Ак Барса». Более того, казанцы даже увеличили преимущество — на 56-й минуте отличился Егор Коршков. Он затолкал шайбу в ворота, просунув ее под лежавшим Александром Никишиным.

В этот момент нервы сдали уже у Кузнецова, который был виноват в первой шайбе и явно чувствовал свою вину. Евгений на эмоциях ударил клюшкой о ворота и та разлетелась в разные стороны, разломанная на три части.

Невероятный камбэк СКА

Тем не менее, концовка встречи все же осталась за СКА. Тони Деанджело показал казанским зрителям, почему им так восхищается Роман Ротенберг. Защитнику понадобилось чуть больше трех минут, чтобы перевернуть ход матча.

Изрядно потрепанный силовыми приемами соперника американец сначала отличился сам в равных составах с передачи Кузнецова, а затем на вбрасывании в чужой зоне поменялся местами с Маратом Хайруллиным, который точным дальним броском перевел игру в овертайм.

Красота в овертайме

Однако развить свой успех и добиться победы хоккеисты СКА не смогли. Хотя даже выстояли в меньшинстве после удаления Василия Глотова. Огненный матч завершился голом в исполнении «Ак Барса».

Кирилл Семенов выиграл вбрасывание в левом круге, подхватил шайбу и броском из-под ноги переиграл Егора Заврагина — 3:2.

Как играют соперники в последних матчах

СКА в последних матчах выступает нестабильно. Команда Романа Ротенберга уступила в пяти встречах подряд и только 13 ноября сумела в серии буллитов взять верх в гостях над «Сибирью». Петербуржцы в турнирной таблице Запада пока идут на третьей строчке.

«Ак Барс» располагается на третьем месте на Востоке. Перед игрой со СКА казанцы разгромили «Куньлунь» (5:0).