СКА показал характер. Команда Разина отыгралась с 0:2 в Казани
СКА одержал вторую победу при Андрее Разине. В выездном матче FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» петербуржцы оказались сильнее — 4:3. Интересно, что по ходу встречи гости уступали 0:2, но выдали яркий камбэк.
Волевая победа
Перед матчем обе команды находились не в лучшем положении. «Ак Барс» занимал четвертое место в Восточной конференции, однако испытывал серьезные проблемы с результативностью. Особенно плохо работало большинство — лишь 10,4 процента реализации, худший показатель в КХЛ.
У СКА ситуация была еще сложнее. После назначения Разина в середине октября петербуржцы проиграли три из четырех встреч и занимали девятое место на «Западе», находясь за пределами зоны плей-офф. Причем все предыдущие матчи при новом тренере команда провела дома. Выезд в Казань должен был стать первой по-настоящему серьезной проверкой.
Тест сразу пошел не по плану гостей — начало встречи осталось за казанцами. Уже в первом периоде хозяева неожиданно наладили игру в большинстве, забросив две шайбы. Сначала Александр Хмелевский реализовал пятиминутное удаление Владислава Семина, а затем Григорий Денисенко вывел Дениса Зернова на пустые ворота — тот идеально воспользовался ситуацией.
Во втором периоде СКА сумел вернуться в игру. Василий Атанасов сократил отставание после передачи Матвея Короткого, а Егор Савиков сравнял счет. Однако «Ак Барс» вновь воспользовался удалением соперника — Семен Терехов точным броском сделал счет 3:2.
Решающий перелом произошел в заключительном периоде. Не прошло и минуты после его начала, как Данил Аймурзин броском из-за лицевой линии застал врасплох Максима Арефьева — 3:3. А затем Савиков нашел передачей Атанасова, который переправил шайбу в ворота и впервые вывел гостей вперед.
Казанцы бросились отыгрываться. Опасные моменты возникали постоянно, однако Иванов больше не пропустил. Всего хозяева нанесли 37 бросков в створ против 18 у петербуржцев, но этого оказалось недостаточно даже для одного очка.
«Команда далека от идеала»
Главный тренер СКА после матча отметил очевидное — удалялись армейцы слишком часто.
«Тяжелая игра — много моментов, думаю, болельщикам она понравилась. С нашей стороны плохое начало в плане дисциплины — удаления, которые мы получали, связаны с плохой пересменкой, очень много удалялись в первой половине игры. Хороший третий период — забили и выстояли», — сказал Разин.
Наставник также высказался о перестройке.
«Ни в коем случае не говорю ничего про прошлый тренерский штаб, но, грубо говоря, их заставляли выкидывать шайбу по стеклу, а мы заставляем ее сохранять. Когда рефлекс сформировался, а тебя заставляют играть по-другому, — это не быстрый процесс. Когда мы приходили в «Металлург», Артем Минулин три месяца подстраивался под этот хоккей. Сейчас у нас нет столько времени, постараемся адаптировать ребят», — отметил тренер.
При этом Разин не стал преувеличивать прогресс команды: «Насколько игра команды далека от того, что мы хотим видеть? Далека».
Анвар Гатиятулин, в свою очередь, связал исход встречи с тем, насколько эффективно соперники распоряжались своими моментами.
«Ключевым фактором был контроль шайбы. В начале за счет большинства и активных действий создавали много угроз. Соперник своими отрезками распорядился более эффективно. Не хватает концентрации более стабильно проводить и период, и в целом игру. Где-то своими созданными моментами не распорядились правильно, а соперник распорядился», — сказал тренер казанцев.
После победы СКА набрал 21 балл в 20 матчах и остался девятым на «Западе». «Ак Барс» с 24 баллами после 23 встреч сохранил четвертую строчку Восточной конференции. Следующие игры команды проведут 4 ноября: армейцы встретятся с «Адмиралом», казанцы — с «Сибирью».
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|11
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|22
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|П
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|16
|6
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|12
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|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
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|10
|11
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|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
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|Авангард – ЦСКА
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|5.11
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