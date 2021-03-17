Метсола пропустил четыре гола к середине встречи.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы: Кормье — 2 (бол., Яруллин, Песонен), 10:26 — 1:0. Глухов — 1 (Яруллин, Лукоянов), 23:09 — 2:0. Картаев — 3 (Солодухин, Лисовец), 23:35 — 2:1. Воронков — 1 (мен., Педан), 26:05 — 3:1. Доус — 2 (Да Коста, Педан), 29:11 — 4:1.

Вратари: Билялов — Метсола (Тарасов, 29:11).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (5+10+6) — 30 (8+13+9).

Судьи: Белов, Кулаков.

17 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 1-0.

От «зеленого дерби» всегда ждут драйва — яркие голы, драки, спорные судейские решения всегда сопровождают матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне команды должны были сойтись на стадии полуфинала Восточной конференции, но пандемия коронавируса не позволила состояться ни одному матчу серии. В этом году супердерби уже ничего не может помешать, и первый матч сполна порадовал всех ярким хоккеем. Вот только показала его лишь одна команда.

«Ак Барс» с первых минут включил бешеные скорости, уфимцы же предпочитали выжидать. В целом равная игра была прервана удалением Панина, которое реализовал Кормье.

В начале второго периода казанцы увеличили преимущество, но вскоре гости отыграли один гол — Владислав Картаев с пятака добил шайбу в сетку.

Почти сразу после гола «Салават» получил большинство, но не только не использовал численного преимущества, но еще и привез гол в свои ворота.

Метсола недооценил скорость Воронкова и слишком долго тянулся к шайбе. Форвард «Ак Барса» же успел забрать ее у финского вратаря, который тут же прикрыл ближнюю штангу, но не подумал, что соперник может объехать ворота.

Вскоре же Метсола и вовсе отправился на скамейку после точного броска Доуса в дальний угол.

Шансы вернуться в игру у «Салавата» были, но хозяева играли очень уверенно. Галиев мчался в защиту, Хенкель прыгал на шайбу, чтобы не дать пройти передаче, бросок за броском блокировал Глухов. Даже когда перед Гранлундом был пустой угол, он не попадал по шайбе.

Пока все выглядит так, что у «Салавата» в этой серии шансов мало. Бешеный настрой «Ак Барса», отличная форма его лидеров (сейчас кажется, что их там полсостава) и лучшая функциональная готовность команды, готовой бежать и топтать весь матч. Хватит ли такого «Ак Барса» на всю серию? Если да, то уфимцам можно бронировать билеты в теплые страны.