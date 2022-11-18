В «Авангарде» новый генменеджер с неоднозначной репутацией. Сможет ли он решить проблемы клуба?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Ак Барс» победил СКА, и Олег Знарок может выдохнуть. В ближайшее время отставки не будет. Правда, еще неизвестно, планирует ли тренер работать. Уже понятно, что его квалификация не соответствует уровню лиги, красиво было бы уйти после такого успеха. Но вряд ли это случится — Знарок наверняка считает, что он в полном порядке. «Ак Барс» провел лучший матч за последние два месяца. Что-то похожее было в начале сентября против ЦСКА. Тогда армейцы были разгромлены в Москве — 1:5, и в те дни казалось, что не зря в казанский клуб набрали столько дорогих хоккеистов. Но с тех пор прошло много времени, и уже встреча с питерцами в середине ноября считалась едва ли не решающей для главного тренера. По одной информации, Знарку дали три игры на исправление ситуации, по другой — глобальные изменения готовились в случае поражения от СКА. Сейчас это уже не имеет значения, ведь и людям, принимающим решения, не нужны потрясения. Разговоры утихнут на ближайшее время, так как взяли два очка с сильным соперником.

Но победы были у «Ак Барса» и раньше. Проблемы были в стабильности. В четверг тренера спас Александр Радулов. Он летал по льду, забросил три шайбы и выглядел не менее мотивированным, чем главный тренер казанцев. Радулов сыграл, как когда-то за «Салават Юлаев» и ЦСКА, но ведь все понимают, что он уже не сможет проводить так значительную часть сезона. Не стоит сбрасывать со счетов, что и форвард что-то хотел доказать Роману Ротенбергу. Старались и другие, но ошибок все равно меньше не стало. Питерцы помогли, не зря Роман Ротенберг упомянул о «подарках». Важно, что наконец в раздевалке казанцев случилось временное примирение. И все стали осознавать, что проигрывать стыдно, над хоккеистами смеются, а такое не понравится никому. Проблемы с тренером никуда не делись, но их нивелировали старанием.

Питерцы удивили. Отрезками они смотрелись очень здорово, крутое начало периодов, давление. Но в какой-то момент команде становилось неинтересно, и они отдавали инициативу в руки соперника. Так-то у СКА уже четвертое поражение в пяти матчах.

Назначения

После нервной победы над «Сочи» председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов сообщил, что в пятницу будут официально объявлены два решения. Михаил Кравец становится полноценным главным тренером, а Алексея Волкова заменит Рашид Хабибулин.

Кравец, бесспорно, заслужил. При нем команда стала играть иначе, лидеры получили необходимую волю, а он не старается утвердиться, а спокойно помогает хоккеистам становиться лучше. И пусть не все идеально, но позитивные изменения трудно не заметить.

С генеральным менеджером сложнее. Хабибулин появился в «Авангарде» не вчера. Еще в Балашихе при Максиме Сушинском этот человек стал приближенным к Крылову, но его статус был непонятен ни для кого. На совещаниях он предлагал какие-то странные идеи, Сушинский от них отмахивался, но, как стало известно позднее, зря. Был Хабибулин в системе клуба, когда работал Алексей Волков. Он то ли просто входил в некую странную структуру «селекционный комитет», то ли возглавлял ее. Но Волкову, как мы поняли, она особо не помогала. Теперь Хабибулин главный. Что уж он там говорит Крылову, неизвестно, но репутация в хоккейном мире у этого человека неоднозначная. Слишком часто меняет клубы. Был в «Амуре», «Торпедо», «Ак Барсе», пражском «Льве». Причем его работу с командами особо не анонсируют, как и прекращение сотрудничества. Слухи про этого человека ходят разные, но в основном негативные. Но то, что он «съел» уже двух генеральных менеджеров в «Авангарде», говорит о многом. Правда, сейчас он будет отвечать за все решения, больше ни на кого неудачи на рынке свалить не получится, и мы будем наблюдать, как получится решить главные проблемы команды. Точно известно, что клубу нужен вратарь. Алексей Волков этот вопрос решить так и не смог.

Лидеры

Игра между «Автомобилистом» и «Металлургом» в Екатеринбурге разочаровала. И пусть два лидера Восточной конференции забросили семь шайб, а в матче случилась интересная концовка, когда хозяева сравняли счет, не покидало ощущение, что мы увидели встречу двух спящих коллективов. От «Автомобилиста» никто ничего и не ждал. Николай Заварухин делает ставку на мощное большинство, а в равных составах предпочитает закрываться и не рисковать. Насколько это перспективный хоккей, учитывая задачи команды, сказать трудно, но пока результат есть. У «Металлурга» как-то все совсем непропорционально. Они стараются, местами выглядят очень здорово, но такие отрезки очень короткие.

Опять «уснул» Николай Голдобин. В ноябре его показательно не воспитывают, но в этом месяце нападающий не набрал ни одного очка, и у него «минус 5» в семи встречах. Последний осенний месяц выходит неважным для команды Ильи Воробьева. Всего одна победа в основное время и уже пять поражений. Неприятно удивляет и то, что проигрывают сильным соперникам. И нельзя сказать, что не по делу. Объяснение только одно. Магнитогорская команда здорово начала сезон, держится в таблице уверенно, а сейчас и нет требований рвать и метать, главное — сохранить силы и энергию к плей-офф. Но болельщикам-та вся эта стратегия непонятна. Допустим, за билеты приходится платить сейчас, а не весной. Впрочем, учитывая посещаемость матчей «Металлурга», в городе все прекрасно понимают. Но все-таки хочется видеть хоккей в исполнении финалиста Кубка Гагарина, а не вялое катание и отсутствие эмоций.