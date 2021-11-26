Клуб КХЛ хочет обменять самого дорогого игрока в лиге? 28-летний канадский защитник играет все хуже и хуже

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч дня

СКА одержал вторую победу подряд, а игра с «Ак Барсом» получилась одной из самых зрелищных за последние сутки. Сознательно не беру слишком большой отрезок, так как матчи в КХЛ очень радуют. Да и глупо говорить, что он был веселее, чем встреча «Динамо» — «Трактор» (7:6 ОТ). Не будем перечислять события, произошедшие в Казани. Отметим важные моменты.

Стало ясно, что у «Ак Барса» есть характер. В этом сезоне они еще такие встречи не вытаскивали, чаще с ними происходили противоположные чудеса. Что-то надо делать главному тренеру со своей молодежью. Артем Галимов, Дмитрий Воронков, видимо, стали слишком сытыми. Ну, Дмитрий начинает разгоняться, а Артем так вообще заслуживает командировки в ВХЛ. Такое ощущение, что он ждет, что перед ним будут расступаться, ведь он талант и восходящая звезда. Но любому хоккеисту надо работать очень много, чтобы оставаться на вершине. Радует Дмитрий Кагарлицкий. Да, возможно, статистика его не самая впечатляющая, но он сейчас — самый яркий и старательный в команде. И, конечно, прекрасен Никита Дыняк. К нему вообще никогда не было особых претензий (там весь вопрос в ситуации, что его агент — сын главного тренера), но он становится лидером команды. Дыняк — один из самых ценных хоккеистов, такие люди нужны каждому клубу.

У СКА дела налаживаются, отличную форму набрал Андрей Кузьменко. Ошибкой кажется то, что Александр Волков, Валентин Зыков и Лео Комаров получают больше игрового времени, чем Кирилл Марченко и Иван Морозов. Североамериканский опыт, на который рассчитывают тренеры, вообще не приносит никакой пользы. Они просто не попадают в темп. У Волкова 0+1 в семи матчах, «Анахайм» бы уже в фарм-клуб отправил. Питерцы потихоньку приходят в себя, а когда в строй вернутся Микко Лехтонен и Игорь Ожиганов, будет вообще хорошо.

Поражение

«Торпедо» уступает в Казахстане и по-прежнему находится вне зоны плей-офф. Шансы, конечно, не потеряны. От восьмого места — два очка, от «Спартака», расположившегося на седьмом месте, — тоже два, но при игре в запасе. Ничего страшного не происходит. Беда в том, что даже это минимальное расстояние надо как-то преодолевать, но пока никак не удается.

Что мы знали о команде перед началом сезона? Мощная атака, довольно средняя вратарская линия и оборона, которая срочно нуждается в усилении. Сейчас же именно форварды — самая слабая линия команды. Еще раз подтверждается тезис о том, что никакие достижения в Северной Америке, хоть Кубок Стэнли, хоть звание самого талантливого игрока АХЛ, не являются в России серьезным аргументом. Здесь совершенно другая жизнь, хоккей, к которому надо привыкнуть, плюс расстояния, перелеты и несбалансированный календарь. Кенни Агостино к этому оказался не готов, хотя я очень сильно восхищался нижегородскими менеджерами, сумевшими пригласить форварда. Но в ноябре у хоккеиста лишь четыре передачи, а это совсем не то, что от него ждут. Плохо выглядят Марек Хривик, Даниэль Заар, Энди Миле. Вратари держат команду, в защите не все так плохо, как ожидалось, а атака впала в ступор. При этом Дэвид Немировски продолжает верить в игроков. Впрочем, у него не такая уж и глубина состава, чтобы делать серьезные изменения. Пропал из виду Сергей Гончарук, впечатлявший летом. Последний раз он забивал 25 сентября, в пустые ворота. Нестабилен Иван Чехович.

У «Торпедо» есть аргументы, чтобы попасть в плей-офф, но команда их не предъявляет. А ведь теперь надо обгонять кого-то из пары «Спартак» — «Динамо» (Минск). И это не выглядит простой задачей.

Кризис

«Барыс» опровергает, что защитник Даррен Диц покинет клуб. Самый дорогой хоккеист КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей сейчас не играет, и не утихают слухи по поводу его возможного перехода. Даже официальное сообщение «Барыса» не успокоило общественность. Сказали, что травма и ничего более, но никто не верит. Как же вы выстроили коммуникацию, если даже на релизы никто не смотрит?

Почему-то Дица сватают в Казань, но очень сильно сомневаюсь, что эта сделка состоится при имеющихся условиях. «Ак Барсу» не нужен игрок с зарплатой в 10 миллионов в месяц. То есть хоккеисты команде нужны, а атакующий защитник всегда пригодится, но уж слишком он дорогой. При этом никто не может сказать, будет ли хоть какой-то толк от таких затрат.

Дело в том, что Даррен стал играть гораздо хуже. Цифры — это не единственное, чем можно оперировать. Да, он на восьмом месте в лиге по результативности среди защитников. Но у него «минус 19»! Он худший во всем турнире! Тоже весьма условный показатель, который надо рассматривать комплексно. Но проблема в том, что в случае с обладателем паспорта Казахстана прекрасно понимаешь — статистика такая, на которую он наиграл. Даррен грубо ошибается у своих ворот, да и вообще защита кажется ему навязанной обязанностью. Он стал медленным, не успевает, иногда и потому, что не хочет ничего делать. Кому такой нужен? В НХЛ, кстати, тоже были ситуации, когда защитники спали и видели свой обмен (Ристолайнен, Экман-Ларссон, Карлссон), но никто из них не позволял себе отбывать номер на льду своего предыдущего клуба. Если Даррен это делает специально, чтобы уйти, то где гарантия, что он так не поступит в другом клубе? Если он просто стал плохо играть в силу возраста или других обстоятельств, то он явно не стоит 100 миллионов. Ситуация с хоккеистом тупиковая, даже непонятно, как она разрешится.