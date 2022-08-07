Первый матч Знарка в «Ак Барсе»: посадил дерево, спорил с Билялетдиновым, а Радулов сделал результат

Казанцы стартовали на предсезонке.

Новый сезон КХЛ уже совсем близок. Команды вовсю проводят контрольные матчи, сегодня первый раз в деле мы увидели и казанский «Ак Барс». Причем клуб из столицы Татарстана решил совместить приятное с полезным — дебют Олега Знарка в качестве главного тренера и Александра Радулова как главной атакующей силы отложили на турне по городам республики. Первая точка путешествия — Альметьевск. Здесь казанцы не только сыграли в хоккей со своими друзьями из ВХЛ, но еще и посетили буровую «Татнефти», школьную биолабораторию, а также приняли участие в экологической акции. Обо всех приключениях новой казанской команды — в репортаже «СЭ» из нефтяного края.

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«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

Голы: Галиев — 1 (Кагарлицкий), 21:00 — 0:1. Альшевский — 1 (Богатов), 31:00 — 1:1. Радулов — 1 (Шипачев, Войнов), 37:00 — 1:2. Хенкель — 1, 41:00 — 1:3. Галимов — 1, 46:00 — 1:4. Семенов — 1, 55:00 — 1:5. Панюков — 1, 60:00 — 1:6.

Вратари: Скрынник — Мифтахов.

6 августа. Альметьевск. ДС Юбилейный.

Знарок вдохновился вахтовиками с нефтяной буровой

«Ак Барс» всегда был командой, за которой активно следили не только в Казани, но и далеко за ее пределами. Это межсезонье особенное, ведь склонный к консервативному подходу клуб решился на кардинальные перемены. Загибайте пальцы: смена формы, логотипа, тренерского штаба и доброй половины игроков. Сменилась и концепция, впервые за долгие годы казанцы сознательно планируют выступать без большого десанта легионеров.

В Татарстан приехали Олег Знарок, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Александр Радулов, вернулись Василий Токранов, Станислав Галиев и даже Зинэтула Билялетдинов. Вы могли себе представить вместе Радулова, Билялетдинова и Знарка? Здесь очень важно смешать, но не взбалтывать. Результат такого коктейля будет понятен только весной, а вот первую пробу взяли жители Альметьевска. Здесь казанцы сыграли традиционный для себя благотворительный матч против команды ВХЛ «Нефтяник», младшего брата в спортивной системе «Татнефти».

Правда, для начала спонсоры приготовили для гостей из Казани экскурсию на буровую. Это тоже своеобразная традиция клуба, через которую проходят все новички. «Помню, что когда Азеведо рассказали, что в шахте погибали люди, на нем лица не было», — делится воспоминаниями работник буровой Алексей.

Александр Радулов. ХК «Ак Барс»

В этот раз никого страшными байками не пугали. Упор был скорее на познавательность, к тому же и сами игроки проявили энтузиазм и активно интересовались особенностями нефтедобычи. Больше всего хоккеистов волновал вопрос импортозамещения в условиях санкций. Много задавал вопросов и Кирилл Панюков, который в родном Казахстане на нефтяных приисках ни разу не бывал. «Это ведь в западном Казахстане, из Астаны далеко было ехать», — объясняет он. Знарка больше всего волновали социальные условия работников. «Вахта по шесть дней, смена по 12 часов. Игроки должны понимать какой все дается ценой», — отмечал главный тренер.

Дыняк отметил день рождения саженцем из биолаборатории

Олег Валерьевич был одним из тех, к кому был повышенный интерес уже со стороны самих буровиков — все хотели фото с новым рулевым казанцев. Но еще больше просили о селфи Александра Радулова. Все началось еще с заправки, на которой остановился по пути клубный автобус. Уже там Радулова облепили фанаты, в то время как Дмитрий Кагарлицкий закупался сладким, а партнеры — хот-догами. Кагарлицкий объяснил, что три пачки мармелада и два киндер-сюрприза взял не себе, а детям. «Не могу приезжать домой без сувенира. Не пустят!», — шутит Дмитрий.

Александр Бурмистров остановился только на кофе с мороженым, объясняя диету тем, что у него спортивный режим и к фаст-фуду он не готов. Зато угостил кофе партнеров. Вот он, тим-билдинг по-казански! Продолжили сближать обновленный коллектив в местной альметьевской школе, а если точнее, в гимназии имени первого российского муфтия Ризаэтдина Фахретдина.

Этой гимназии «Татнефть» помогла организовать школьную биолабораторию. Школьники занимаются наукой, а вместе с тем и помогают экологии. Главная фишка проекта — ускоренная высадка подготовленных саженцев. Им дают прорасти в местной теплице, прямо у школы. Хоккеисты удивились интеллектом местных восьмиклассниц, украли пару яблок со школьного сада, а потом взяли по саженцу и отправились высаживать их у аллеи вдоль альметьевской хоккейной школы. Знарок и Билялетдинов работали вместе и пока что взаимопонимания найти не могли. «Ты что, будешь учить меня сажать деревья? Я в своей жизни 300 елей высадил!», — сказал Олег Валерьевич Зинэтулле Хайдяровичу. Переживал за свой саженец и Никита Дыняк, отмечающий свой 25-ый день рождения. «Я похоже плохой человек. Ни одно мое дерево не растет!», — сокрушался нападающий казанского клуба.

Знарок отказался играть в поддавки с «Нефтяником»

Будем надеяться, что хотя бы в честь праздника осина Дыняка превратится в крепкое дерево, крепче чем он сам. А вот Радулову даже и не дали спокойно заняться биологией — вновь облепили поклонники, на этот раз воспитанники хоккейной академии. Многие подготовились и взяли с собой мерч «Далласа» и «Нэшвилла». Свитеров «Салавата Юлаева» замечено не было...

«Ты вообще знаешь, что этот бородатый мужик играл в НХЛ!», — объяснял один юный хоккеист своему другу необходимость выстоять очередь за автографом. В это время Артем Лукоянов боролся с приступами ностальгии. Для него Альметьевск — родной город и он удивлялся как поменялся за последние годы ледовый дворец, на котором он рос.

Лукоянов приехал исключительно ради компании и приятных воспоминаний — из-за травмы рассчитывать на него раньше начала сезона не стоит. Не играли и Дыняк с Бурмистровым. Зато отгул Ильи Сафонова (у него родился сын) подарил шанс новичку Александру Хованову, только-только подписавшему с казанцами контракт. Пока что вдохновить нового тренера не получилось, но хочется верить, что второе пришествие Хованова будет успешнее первого. А вот Радулов начал за здравие. С первых же секунд стало ясно, кто теперь будет играть первую скрипку «Ак Барса» в атаке, а во втором периоде активность Александра переросла в результат — два гола в большинстве обеспечили результат. Дальше все было делом техники — «Нефтяник» как мог старался составить конкуренцию, но что может противопоставить середняк ВХЛ против фаворита КХЛ? А играть в поддавки Знарок смысла не видел.