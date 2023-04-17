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Сегодня, 22:10

«Ак Барс» идет за четвертым кубком? Казанцы уверенно обыграли ЦСКА в первом матче финала

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Нестеров (ЦСКА) и Александр Радулов («Ак Барс»).
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru
Билялетдинов снова показал класс

КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Лукоянов — 2 (мен.), 6:57 — 1:0. Григоренко — 10 (Дитц, Провольнев), 14:46 — 1:1. Галиев — 6 (бол., Шипачев, Войнов), 22:00 — 2:1. Воронков — 6, 47:28 — 3:1. Панюков — 3 (Адамчук, Лямкин), 52:54 — 4:1.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (9+13+6) — 36 (17+9+10).
17 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».
Счет в серии: 1-0

Сложно не признать, что в финал Кубка Гагарина вышли две сильнейшие команды. В финалах конференций ЦСКА и «Ак Барс» очень уверенно прошли своих соперников, хотя СКА и «Авангард» соответственно подходили к сериям более свежими.

Первый матч финальной серии гости начали активнее и заработали большинство: Дмитрий Воронков выбросил шайбу на трибуны. Гола ждать долго не пришлось, но забили при этом казанцы! Артем Лукоянов перехватил передачу Михаила Григоренко и точно бросил с кистей.

Лучший бомбардир этого плей-офф Григоренко вскоре исправил свою ошибку. Удаленный Журавлев уже успел появиться на льду, но это не помешало Михаилу точно бросить в дальний угол.

Вадим Шипачев — далеко не лучший центрфорвард казанцев по игре на вбрасываниях. Этот недостаток Вадима Зинэтула Билялетдинов решил компенсировать оригинально — в большинстве на вбрасывание вышел Кирилл Семенов. Выиграв единоборство на точке, Семенов уступил место Шипачеву, а тот вывел на бросок Галиева.

Уступая в счете, армейцы стали играть более открыто и пропустили несколько контратак. Одна из них привела к голу Дмитрия Воронкова: первый его бросок в красивом падении отразил защитник ЦСКА Владислав Провольнев, но со второй попытки нападающий казанцев отправил шайбу в сетку.

Армейцы быстро сникли и вскоре получили четвертую шайбу в свои ворота. Опасения по поводу не самой сильной вратарской линии ЦСКА, стихшие после серий с «Локомотивом» и СКА, снова появились. Если Билялов в нескольких моментах спас «Ак Барс», то Рейдеборн совсем не выручил. И по такой игре у ЦСКА не так много шансов на второй кубок подряд.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?
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Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Ак Барс
0 - 0
4. ЦСКА - Ак Барс
0 - 0
1 - 0
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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19.04
21.04
23.04
17.04 19:30
Ак Барс – ЦСКА
 4 : 1
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