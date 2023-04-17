«Ак Барс» идет за четвертым кубком? Казанцы уверенно обыграли ЦСКА в первом матче финала

Билялетдинов снова показал класс

КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Лукоянов — 2 (мен.), 6:57 — 1:0. Григоренко — 10 (Дитц, Провольнев), 14:46 — 1:1. Галиев — 6 (бол., Шипачев, Войнов), 22:00 — 2:1. Воронков — 6, 47:28 — 3:1. Панюков — 3 (Адамчук, Лямкин), 52:54 — 4:1.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (9+13+6) — 36 (17+9+10).

17 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 1-0

Сложно не признать, что в финал Кубка Гагарина вышли две сильнейшие команды. В финалах конференций ЦСКА и «Ак Барс» очень уверенно прошли своих соперников, хотя СКА и «Авангард» соответственно подходили к сериям более свежими.

Первый матч финальной серии гости начали активнее и заработали большинство: Дмитрий Воронков выбросил шайбу на трибуны. Гола ждать долго не пришлось, но забили при этом казанцы! Артем Лукоянов перехватил передачу Михаила Григоренко и точно бросил с кистей.

Лучший бомбардир этого плей-офф Григоренко вскоре исправил свою ошибку. Удаленный Журавлев уже успел появиться на льду, но это не помешало Михаилу точно бросить в дальний угол.

Вадим Шипачев — далеко не лучший центрфорвард казанцев по игре на вбрасываниях. Этот недостаток Вадима Зинэтула Билялетдинов решил компенсировать оригинально — в большинстве на вбрасывание вышел Кирилл Семенов. Выиграв единоборство на точке, Семенов уступил место Шипачеву, а тот вывел на бросок Галиева.

Уступая в счете, армейцы стали играть более открыто и пропустили несколько контратак. Одна из них привела к голу Дмитрия Воронкова: первый его бросок в красивом падении отразил защитник ЦСКА Владислав Провольнев, но со второй попытки нападающий казанцев отправил шайбу в сетку.

Армейцы быстро сникли и вскоре получили четвертую шайбу в свои ворота. Опасения по поводу не самой сильной вратарской линии ЦСКА, стихшие после серий с «Локомотивом» и СКА, снова появились. Если Билялов в нескольких моментах спас «Ак Барс», то Рейдеборн совсем не выручил. И по такой игре у ЦСКА не так много шансов на второй кубок подряд.