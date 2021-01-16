«Ак Барс» уже в плей-офф, но по-прежнему не выглядит претендентом на кубок

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Ак Барс»

Казанский клуб стал первым в лиге, который оформил себе путевку в плей-офф. Но я видел растерянность на лице Дмитрия Квартальнова, которого спрашивали об отношении к этому событию. Как реагировать-то? Радоваться глупо. Попадание в первую восьмерку на первом этапе — это даже не задача на сезон. Игнорировать странно. Потому сразу после сирены Квартальнов сказал, что это приятный бонус, а позже на пресс-конференции, подумав, отказался от такой характеристики. Какой еще бонус, если его нельзя потратить. В чем подарок-то?

Я согласен с теми, кто просто пожал плечами, узнав о новости. Это в Череповце бы устроили день города. Гораздо любопытней было посмотреть на команду против сильного соперника, а именно к последней категории мы пока по привычке относим «Авангард». Да и история взаимоотношений клубов в этом сезоне не в пользу Дмитрия Квартальнова. Поражения в Балашихе были унизительными и совершенно непонятными — 0:3, 0:3. Но тогда было другое время. Последний матч состоялся 1 декабря, а как будто вечность прошла. После этого у казанского клуба была внушительная победная серия, а «Авангард» за это время отдал Сергея Шумакова и приобрел Илью Ковальчука. Об интересных матчах мы привыкли говорить «он был уровня плей-офф», но иногда это определение совсем не подходит, особенно, когда заброшено с десяток шайб.

Но в этот раз действительно было ощущение, что на дворе весна, а каждая победа очень важна. Не будем описывать происходившее. Просто отметим, что «Авангард» ближе к началу марта начинает выдыхаться. Но и «Ак Барс» не выглядит идеальным, не похож на того, кто точно будет играть в финале.

Скандал

В Высшей лиге в этом сезоне тренерские отставки — большая редкость, думаю, что все изменения начнутся лишь после окончания сезона, в ВХЛ в этом смысле всегда интересно в апреле и мае, новости приходят каждый день. Но в некоторых клубах решили пойти на крайние меры перед плей-офф. В центре внимание — Новокузнецк, клуб, который после переезда в Высшую лигу всегда оказывается в центре курьезных скандалов. Например, в прошлом сезоне в их составе выступал лучший бомбардир лиги, но самый богатый клуб в лиге не попал в плей-офф. Летом начали реконструкцию стадиона, обещая осенью въехать в новую арену, но в итоге потеряли площадку, теперь ее дешевле снести, чем перестроить. Или, например, летом в команде было два генеральных менеджера. Сначала назначили одного, затем пригласили другого, но первому ничего не сказали.

Накануне руководство отстранило от работы Леонида Тамбиева. Не уволило, а именно отстранило до 18 января. Формально поводом стали четыре поражения подряд, но это лишь зацепка. Команда в плей-офф, волноваться не стоит, а спады были у всех. Рассказывают, что руководство стало задавать вопросы Тамбиеву по составу, а тот сказал, что никому не позволит вмешиваться в формировании команды. Началась ссора и последовало отстранение. Не могут в Новокузнецке нормально жить. Вряд ли Тамбиев вернется, а в Кемеровскую область уже мчится Евгений Попихин. Про новокузнецкий хоккей можно сериал снимать, и он будет комедийно-драматическим.

Отъезд

«Сан-Хосе» досрочно прерывает аренду защитника Артемия Князева и забирает его назад. Участник последнего молодежного чемпионата мира, в котором был заинтересован «Ак Барс», продолжит карьеру в Северной Америке. Совсем недавно мы писали о том, что руководство «Ак Барса» начинало переговоры, чтобы Князев продолжал играть в России, и советовали хоккеисту остаться. Но в «Шаркс» тоже не дураки. Они хотят воспитать своих драфтованных хоккеистов, именно потому в первой встрече на площадку выходил Николай Кныжов, а Князев тоже вполне способен дебютировать в НХЛ. Не забывайте, что у «Акул» будет функционировать клуб в АХЛ.

Старт турнира фармов запланирован на 5 февраля, а в дивизионе будут выступать восемь команд. И пусть они сыграют несколько раз друг против друга, в этом как раз ничего страшного. Все понимают, что даже если бы «Ак Барс» и давал шансы Артемию, то крайне редко, ведь в республике хотят кубок, и никто не будет вмешиваться в дела тренера, чья команда лидирует в конференции. Жаль, что стратегии команд различаются и мы теряем игроков.