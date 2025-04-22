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22 апреля, 21:45

«Динамо» — в полуфинале Кубка Гагарина впервые с 2013 года. «Ак Барс» в шестой игре был беспомощен

«Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент
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«Динамо» победило «Ак Барс» (6:1) и вышло в полуфинал Кубка Гагарина.
Фото ХК «Ак Барс»
Москвичей ждет реванш с «Трактором».

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
Голы: Уил — 3 (Сикьюра, Сизов), 7:02 — 0:1. Джиошвили — 4 (Сикьюра, Комтуа), 9:21 — 0:2. Комтуа — 5 (бол., Ожиганов), 30:46 — 0:3. Ильенко — 2 (Римашевский), 37:19 — 0:4. Комтуа — 6 (Пакетт, Ожиганов), 46:17 — 0:5. Миллер — 4 (Фальковский), 51:24 — 1:5. Комтуа — 7 (п.в.), 54:56 — 1:6.
Вратари: Мифтахов (Билялов, 9:21, 46:44 — 47:41, 52:50 — 54:56) — Подъяпольский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (9+9+14) — 19 (4+10+5).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
22 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».
Счет в серии: 2-4.

Перед решающим для Казани матчем сезона некоторые наивно ждали, что, оказавшись в шаге от вылета, Анвар Гатиятулин прокрутит свой состав через миксер и удивит новыми сочетаниями всех, включая главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. Своего оппонента коуч «Ак Барса» в итоге наверняка удивил. Правда, не столько составом, в котором не оказалось по-настоящему интересных изменений, сколько абсолютной беспомощностью своей команды в решающий момент плей-офф.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; в&nbsp;пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 20&nbsp;апреля.«Динамо» впервые за 12 лет в шаге от третьего раунда. Долго вели у «Ак Барса», но едва не отдали победу

Как и все предыдущие матчи серии, «Ак Барс» этим вечером начал достаточно активно. Однако вместо быстрой заброшенной получил болезненные 0:2 уже к середине первого периода. Как и двумя днями ранее, москвичам не понадобилось много времени, чтобы открыть счет. Голевым для бело-голубых стал уже второй бросок в створ ворот Билялова.

На седьмой минуте Джордан Уил буквально затерроризировал Митчелла Миллера в чужой зоне и в борьбе с американцем как-то слишком легко сумел вылезти на пятак хозяев, спокойно отправив шайбу в сетку с неудобной руки. Можете представить себе лицо Зинэтулы Билялетдинова в момент, когда парень, ставший одним из героев Казани на старте серии, позволил канадцу из «Динамо» сделать это. В решающий момент всего сезона темная сторона игры невероятно талантливого атакующего защитника проявилась ярче всего.

Куда хуже результативного провала Миллера стало то, как казанцы на него отреагировали. Уже в следующей смене Семен Кошелев своим неаккуратным выбросом из своей зоны подарил гостям большинство и позволил им оперативно увеличить преимущество. Формально 91-й номер «Динамо» удачно пальнул от синей линии в равных составах, но сделал это в тот момент, когда нападающий «Ак Барса» летел из штрафного бокса на помощь партнерам и еще не мог полноценно помочь обороняющейся четверке.

Только настоящей катастрофой стало даже не это — а то, что за первые двадцать минут хозяева не сумели создать ничего опасного у ворот Владислава Подъяпольского. Не взбодрила парней Гатиятулина и быстрая замена Амира Мифтахова, уступившего место в рамке Тимуру Билялову после двух шайб, пропущенных с трех бросков. Абсолютно заслуженные 0:2 к первому перерыву выглядели практически приговором для «Ак Барса», который пять раз начинал в этом плей-офф с аналогичного счета, но ни разу не доводил эти матчи до победы.

А что «Динамо»? Москвичи, достаточно спокойно пережив небольшой парад неплохих позиционок хозяев в середине встречи, на 31-й минуте получили еще одно большинство и реализовали его всего за 9 секунд. Причем третий гол гостей тоже получился легионерским. За первые пять матчей противостояния подкожный клещ Максим Комтуа стал одним из главных злодеев для казанских болельщиков. Разве мог он не «порадовать» их в шестой игре, воспользовавшись очередным классным заслоном голкипера от Максима Джиошвили и показательно заткнув уши после заброшенной?

И предложить гостям что-то, кроме возни шайбы по периметру, Казань не сумела. Зацементировавшее свой пятак и почти все пространство в центре «Динамо» такой расклад полностью устраивал. Отдав сопернику шайбу с первых минут второго периода, гости выглядели максимально солидно в обороне и даже не думали выключить инстинкт убийцы. Стоило Данилу Журавлеву потерять шайбу на полборта, как Артем Ильенко улетел в контратаку, поставил мощный корпус и обкатил правый щиток Билялова, окончательно отправив хозяев в нокаут.

Единственное, чем по-настоящему удивил Гатиятулин соперника, это решением заменить голкипера на шестого полевого прямо на старте третьей двадцатиминутки, когда «Ак Барс» удачно получил большинство. Несколько лет назад представить такой ход в исполнении одного из самых консервативных тренеров лиги было сложно. Однако, оказавшись на краю пропасти, стоять и молча ждать свободного падения было уже нельзя.

Теперь «Динамо» ждет в полуфинале реванш с «Трактором» — командой, которая прошлой весной чуть было не выбила почву из-под ног у Алексея Кудашова. Те сенсационные и невероятно быстрые 0-4 костяк бело-голубых точно не забыл. А значит, жажда вендетты будет как никогда большой.

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12 Барыс 68 14 54 35
1/2 финала Счет в серии
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
1. Трактор - Динамо М
0 - 0
2. Трактор - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - Трактор
0 - 0
4. Динамо М - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
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1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
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3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
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Трактор - Динамо Мн
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4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
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4. Спартак - Сал. Юлаев
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6. Спартак - Сал. Юлаев
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7. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
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1/8 финала
Трактор - Адмирал
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Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
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Локомотив - Торпедо
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Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
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3. Авангард - Металлург Мг
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Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
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1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
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